Час платити за рахунками. Чим закінчаться слухання за позовом "Радобанку" до Астіона

Підсудний власник холдингу Dnipro Agro Group Василь Астіон продовжує втрачати бізнес і особисте майно через непогашений банківський борг. Раніше РБК-Україна писало про продаж його компанією в розпал посівної двох елеваторів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зараз йдеться про судову тяжбу з "Радобанком".

У Дніпрі поновилися слухання обвинувального акту у кримінальному провадженні проти бізнесмена Василя Астіона. Йдеться про кредитний борг банку на суму 10,87 млн гривень.

Кредитор, який розпочав судову тяжбу з Астіоном – "Радабанк", що належить Тетяні Городницькій – сестрі екс-члена Опікунської ради єврейської громади Дніпра Володимира Городницького, померлого у 2020 році.

У травні 2019 року "Радабанк" видав кредит на суму 16 млн грн строком на 6 місяців ТОВ "свинарський комплекс "Дніпровський", під поруку кількох компаній, а також Василя Астіона – власника холдингу Dnipro Agro Group, до складу якого входить боржник.

Однак, коли прийшов час платити за рахунками, виявилося, що погашати борг ні у свинарського комплексу "Дніпровський", ні у його поручителів можливості не виявилося.

В результаті банк у 2020 році подав позов до суду, зажадавши стягнути з ТОВ "Свинарський комплекс "Дніпровський" 10,87 млн грн тіла кредиту.

У квітні 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов банку і постановив стягнути цей борг солідарно з компанії і його поручителів – ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" і ТОВ "Перемога".

Розгляд справи затягнувся через те, що відповідачі один за іншим повідомляли про намір мирного врегулювання спору та ініціювали перенесення судових засідань "для завершення процесу врегулювання погашення заборгованості та підписання сторонами необхідних документів". Але, як виявилося в підсумку, наміри, так і залишилися на папері.

Надалі, "Радабанк" проявив принциповість і вирішив притягнути до відповідальності головного поручителя – Василя Астіона.

За даними РБК-Україна, банк подав до екс-депутата Дніпропетровської обласної ради і ТОВ "Свинарський комплекс "Дніпровський" відразу два позови в Новомосковський міжрайонний суд Дніпропетровської області, зажадавши стягнути з них предмети застави.

За рішенням суду, компанія може позбутися т.зв. "біологічних активів" в особі 2823 свиней, а також будівель і технологічного обладнання. Василь Астіон – цілого списку рухомого і нерухомого майна, в який входять його елітні автомобілі – Range Rover Autobiography 2018 року випуску, Lexus LX 570 2015 року випуску і Land Cruizer 200 2017 року випуску; житловий будинок площею 1983,5 кв. м і земельна ділянка в 307 кв. м на вул. юності в селі Піщанка; а також квартира площею 128 кв м.

Позови в порядку цивільного судочинства призначені до розгляду на 28 жовтня і 29 листопада.

Крім того, банк не забув і батька Василя Астіона – колишнього начальника Київського УБОЗу Миколи Астіона, який також поручився за свинарський бізнес.

До нього "Радабанк" подав позов до Печерського суду Києва з вимогою стягнути предмет застави, слухання цієї справи також відбудеться наприкінці листопада.

Якщо ці позови "Радабанку" будуть задоволені, на недовгій історії успішного входження Василя Астіона у тваринницький бізнес можна буде ставити крапку. А іншим банкірам – вносити його в список найбільш проблемних боржників з негативною репутацією.

Тим більше, що потенційний список фінустанов, які можуть піти шляхом "Радабанку", вельми великий – до останнього часу в число кредиторів Dnipro Agro Group, за даними РБК-Україна, входили "Таскомбанк" (кредитна лінія на 360 млн грн), банк "Південний" (10 млн доларів), ПУМБ (1,65 млн доларів), банк "Конкорд" (25 млн гривень) та інші.