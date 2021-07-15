Возвращение к тендерным схемам. Как набсовет "Нафтогаза" уводит в тень "Укргаздобычу"

На днях стало известно, что АО "Укргаздобыча" намерена провести закупку насосно-компрессорных труб вне государственной электронной тендерной площадки Prozorro. Инициатором изменений системы закупок в УГД стал главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер, отвечающий за трансформационные процессы в компании. О том, что предлагает Ватерландер и к чему это приведет – подробнее в материале.

Многие помнят программу "20/20", широко разрекламированную в 2015 г. тогдашним премьером Владимиром Гройсманом, которая предусматривала увеличение добычи газа госкомпанией АО "Укргаздобыча" (входит в НАК "Нафтогаз", – ред.) с 14,5 млрд м3 в 2015 г. до 20 млрд м3 в 2020 г. Все очень просто: УГД должна была прибавлять к своему производственному показателю по 1 млрд м3 в год.

Однако просто оказалось только на бумаге. На деле динамика добычи оказалась далека от сказочных планов: 2016 г. – 14,605 млрд м3; 2017 г. – 15,25 млрд м3; 2018 г. – 15,5 млрд м3; 2019 г. – 14,9 млрд м3; 2020 г. – 13,45 млрд м3.

Таким образом, широко разрекламированная программа ни к чему хорошему не привела: падение вместо планируемого роста добычи. Примечательно, что одним из главных творцов "20/20" был именно голландский эксперт Отто Ватерландер.

Несмотря на это, карьера Отто Ватерладера в НАКе развивалась, и в январе 2020 года его назначили директором "Нафтогаза" по трансформационным процессам. А спустя еще 4 месяца освоившийся в Украине голландский менеджер получил новое повышение – занял должность главного исполнительного директора НАКа. По сути, Ватерландер стал в госкомпании правой рукой тогдашнего председателя правления НАК Андрея Коболева.

При этом, что касается результатов работы, по итогам 2020 года компания зафиксировала убыток в 19 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 2,6 млрд грн годом ранее. В конечном счете в конце апреля нынешнего года Коболев был уволен Кабмином, Ватерландеру удалось сохранить за собой руководящее кресло. Как и высокую зарплату. По данным "Экономической правды", Ватерландер за год заработал 59,5 млн грн.

Отто Ватерландер (фото: facebook/"Нафтогаз")

Сейчас зарубежный менеджер взялся за трансформационные процессы в УГД.

Так, государственная компания начинает размещать объявления о своих тендерах на сайте, который специализируется на продаже всевозможных бытовых товаров категории б/у: холодильников, детских колясок, ноутбуков, велосипедов и т.д. Чтобы даже на этом непрофильном сайте вдруг случайно кто-то не увидел объявление, представители УГД подстраховались: сделали закрытую ссылку, только для избранных компаний.

А поскольку тендер вне Prozorro, то никаких ценовых ограничений не прописывалось – следовательно могла быть выставлена любая цена, без торгов. По такой схеме в конце мая "Укргаздобыча" проводила закупку бурильных труб общей стоимостью более 400 млн грн.

Если бы на такие новшества сразу последовала реакция набсовета компании, Минэнергоугля, Кабинета министров, прокуратуры – то "трансформации" на этом бы сразу и закончились. На сегодня реакция нет, поэтому торги продолжаются.

Теперь УГД собирается купить еще 6,2 тыс. т. труб по той же "схеме": вне открытого тендера на Prozorro, рассылая приглашения избранным трейдерам. Можно даже не сомневаться, что и цена по итогам этих закупок тоже окажется "правильной".

Политолог Николай Давыдюк, комментируя ситуацию с закупками УГД, назвал отказ от закупок через Prozorro очень тревожным сигналом.

"Если слухи о причастности иностранца к сомнительному решению подтвердятся, это будет оглушительным ударом по идее якобы нейтральных менеджеров, которыми в руководстве крупных государственных компаний должны быть иностранцы. Поскольку скрыть отказ НАКа от закупок через Prozorro уже не удалось, этим инцидентом уже в ближайшее время наверняка заинтересуются антикоррупционные органы", – отметил политолог.

В свою очередь, депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан считает, что отказ НАК "Нафтогаз Украины" от закупок через систему Prozorro ставит под сомнение необходимость компании нынешнего состава наблюдательного совета.

"Украина делала реформу государственных закупок в соответствии с рекомендациями OECD. Система Prozorro признана одной из лучших систем в мире для проведения закупок. А еще Украина делала реформу корпоративного управления в соответствии с принципами того же OECD. Если "Нафтогаз" не хочет использовать Prozorro для закупок, то может ему и наблюдательный совет такой дорогой не нужен? Если вы декларируете прозрачность и использование лучших практик управления, то путь в обход системы Prozorro – ложный путь", – заявил Мовчан.

При этом политолог Алеся Яхно считает, что отказ набсовета "Нафтогаза" от Prozorro создает негативный фон для визитов Зеленского в Берлин и Вашингтон.

"Главный проблемный вопрос обоих визитов для украинской стороны, кроме Донбасса – отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией. На этой неделе Верховная Рада должна принять пакет законопроектов по судебной реформе. Это должно продемонстрировать готовность Зеленского внедрять антикоррупционную реформу. Но в то же время крупнейшая компания страны, НАК "Нафтогаз Украины", отказывается от закупок через систему Prozorro, в торгах начали участвовать исключительно приглашенные компании. Это создает негативный фон для визитов президента Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон", – резюмировала она.