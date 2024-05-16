Володимир Кудрицький про світло зараз та влітку: у спеку дефіцит буде ще більший

В Україні наразі використовують всі можливості для покриття дефіциту електроенергії. Її імпорт майже досяг можливого максимуму і складає 1650 МВт. Але цього не вистачає, і доводиться відключати не тільки промислових споживачів, але і населення. Якщо погода покращиться, то необхідність економити на населенні може відпасти. Але влітку, дефіцит електроенергії знов виникне. Тоді відключення можуть тривати довше ніж зараз. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

- Якого обсягу генерації не вистачало Україні 14 травня та не вистачає зараз?

- Я не буду назвати конкретні цифри наявної потужності в енергосистемі та динаміку її змін, оскільки не хочу підказувати російським терористам, як відкоригувати обстріли по енергетиці. Але можу сказати, що дефіцит в енергосистемі – значний. Простіше кажучи, це означає, що споживання електрики в країні суттєво перевищує можливості українських електростанцій її виробляти. І цей дефіцит утворився не за один день 14 травня або 15 травня.

Дефіцит – це наслідок 5 масованих російських ракетно-дронових ударів, які ворог здійснював з 22 березня по енергетичним об’єктам. Основною ціллю цих атак були українські теплові та гідроелектростанції, які зазнали значних пошкоджень. Наразі понад 8 ГВт виробничої потужності пошкоджено російськими обстрілами. Крім того, цього тижня в Україні похолодало. Це стимулює зростання споживання електроенергії, особливо вранці та ввечері. Люди вмикають обігрівачі та кондиціонери на тепло. Це також збільшує дефіцит в енергосистемі і змушує диспетчерський центр “Укренерго” використовувати абсолютно всі інструменти для збалансування її роботи, зокрема, і запроваджувати короткострокові обмеження споживачів в ранкові та вечірні години доби.

До вечора 14 травня застосовувалися обмеження бізнесу та промислових споживачів. Але з 15 травня, зі зростанням споживання довелося вжити екстрені заходи – застосувати аварійні відключення ще й для населення. Оскільки cьогодні, 16 травня, дефіцит прогнозується не тільки в окремі години, але й протягом усієї доби - запроваджені графіки погодинних відключень.

- Температура в Україні почала знижуватися більше тижня тому, чому відключення населення почалося лише з 14 травня. Чи не зменшився з якихось причин імпорт, чи можливо активізувалися ремонти на об'єктах генерації?

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

- Імпорт електрики з країн ЄС ці дні навпаки, збільшився. Якщо останні декілька днів максимальна потужність, яку Україна імпортувала складала більше 1400 МВт, то сьогодні 1650 МВт. Тобто, це майже повне завантаження дозволеного для імпорту міждержавного перетину у 1700 МВт. І це суттєва підтримка для української енергосистеми в періоди дефіциту. Тож наразі причини не в імпорті, а в значному зростанні споживання на тлі суттєвих пошкоджень українських електростанцій внаслідок російських ударів.

Щодо питання, чому відключення населення почалися зараз, давайте я спробую пояснити як це працює.

Коли в енергосистемі дефіцит електроенергії, тобто споживання зростає, а виробленої нашими електростанціями енергії та імпорту все ще не вистачає для його покриття, диспетчерський центр “Укренерго” застосовує інші інструменти для підтримки балансу. Насамперед, залучає аварійну допомогу від операторів енергосистем європейських країн.

Коли і цей захід застосований, але його не достатньо, доводиться застосувати обмеження промисловості. Якщо і після цього споживання продовжує зростати, застосовуються обмеження для домогосподарств. Порядок та алгоритм застосування обмежень для всіх категорій споживачів визначений українським законодавством, яким керуються диспетчери “Укренерго”. Ввечері 14 і 15 травня була саме така ситуація, коли значний дефіцит довелося зкомпенсувати всіма перерахованими заходами.

Через холодну погоду стрімко зросло споживання. Тому ми були вимушені для підтримки балансу в енергосистемі застосувати контрольовані обмеження для побутових споживачів.

- Скільки можуть тривати відключення населення? Коли потеплішає, ситуація покращиться?

- Безумовно, потепління покращить ситуацію зі споживанням електрики в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій. Сподіваюся, з потеплінням ми зможемо не вдаватися до відключень. Але це за умови відсутності російських обстрілів, ризик яких залишається дуже високим. Також треба розуміти, що попереду літо. Тому у спекотні дні, коли споживання зросте, можливий дефіцит в енергосистемі. Ми будемо застосовувати всі інструменти для його покриття.

- Якщо ситуація збалансується, то потім, коли настане літня тепла погода, населення почне використовувати охолоджувальні прилади – тоді ризики відключення знову будуть ймовірними? А, мабуть, і ці ризики виростуть?

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

- При значному збільшенні споживання влітку на тлі того, що енергетика відновлюється після російських атак та енергетики готують об’єкти до нового опалювального сезону, можливий дефіцит в енергосистемі. Якщо він буде настільки значним, що у нас не буде достатньо інструментів для його покриття, доведеться застосовувати обмеження споживання.

- Регулярні відключення промисловості – не найкращий варіант. Можливо, принцип відключень буде якось оптимізований?

- Як я вже казав, правила застосування обмежень для всіх категорій споживачів закріплені законодавством. Вони розробляються оператором енергосистеми, затверджуються наказом Міненерго, юстованим Мінюстом, і є обов’язковим для виконання. Існують технічні причини - чому саме в такій послідовності відключаються споживачі. Коли дефіцит виникає в окремі години, може бути фізично неможливо або недоцільно по декілька разів на добу відключати мільйони споживачів. Це технічно досить складно. Тому для таких випадків передбачений графік обмеження потужності промислових споживачів. З технічної точки зору це більш правильно.

- Чи є якісь шляхи та варіанти щоб в умовах дефіциту електроенергії якщо не уникнути, то скоротити можливість відключень і населення і промисловості?

- Всі варіанти, доступні “Укренерго”, вже задіяні. Залишається вкотре закликати всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, зменшити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитися від використання пральних машин та бойлерів на обігріві в години максимального споживання.

- Чи будуть відключення рівномірними у всіх регіонах? У яких сферах ситуація може бути більш критичною?

- Відключення, які вже застосовувалися, рівномірно розподіляються по всім регіонам. Диспетчерський центр “Укренерго” доводить ліміти споживання до всіх областей, рівномірно розподіляючи наявну потужність в енергосистемі між ними. Відповідно обленерго в регіонах формують графіки планових обмежень на основі цих лімітів. Ситуація для всіх регіонів однакова тому, що енергосистема працює як єдиний організм. Немає значення - де саме знаходиться споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії. На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична.

- Чи розроблятимуться графіки як півтора роки тому - 4 через 4? Чи частота вимкнень може бути більшою?

- Графіки розроблені заздалегідь обленерго і традиційно оновлюються щороку. Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит в країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів. Зокрема, і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість.