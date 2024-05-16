Владимир Кудрицкий о свете сейчас и летом: в жару дефицит будет еще больше

В Украине сейчас используют все возможности для покрытия дефицита электроэнергии. Ее импорт почти достиг возможного максимума и составляет 1650 МВт. Но этого не хватает и приходится отключать не только промышленных потребителей, но и население. Если погода улучшится, необходимость экономить на населении может отпасть. Но летом дефицит электроэнергии снова возникнет. Тогда отключения могут продолжаться дольше, чем сейчас. Об этом в интервью сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Из-за плотного графика г-на Кудрицкого ответы на вопросы РБК-Украина были получены в письменном виде.

- Какого объема генерации не хватало Украине 14 мая и не хватает сейчас?

– Я не буду назвать конкретные цифры имеющейся мощности в энергосистеме и динамику ее изменений, поскольку не хочу подсказывать российским террористам, как откорректировать обстрелы по энергетике. Но могу сказать, что дефицит в энергосистеме – значительный. Проще говоря, это означает, что потребление электричества в стране существенно превышает возможности украинских электростанций его производить. И этот дефицит возник не за один день 14 мая или 15 мая.

Дефицит – это следствие 5 массированных российских ракетно-дроновых ударов, которые враг осуществлял с 22 марта по энергетическим объектам. Основной целью этих атак были украинские тепловые и гидроэлектростанции, которые получили значительные повреждения. В настоящее время более 8 ГВт производственной мощности повреждено российскими обстрелами. Кроме того, на этой неделе в Украине похолодало. Это стимулирует рост потребления электроэнергии, особенно утром и вечером. Люди включают обогреватели и кондиционеры на тепло. Это также увеличивает дефицит в энергосистеме и заставляет диспетчерский центр "Укрэнерго" использовать абсолютно все инструменты для балансирования ее работы, в частности, и вводить краткосрочные ограничения потребителей в утренние и вечерние часы суток.

К вечеру 14 мая применялись ограничения для бизнеса и промышленных потребителей. Но с 15 мая с ростом потребления пришлось принять экстренные меры – применить аварийные отключения еще и для населения. Поскольку сегодня, 16 мая, дефицит прогнозируется не только в отдельные часы, но и в течение всех суток - введены графики почасовых отключений.

– Температура в Украине начала снижаться больше недели назад, почему отключение населения началось только с 14 мая. Не уменьшился ли по каким-то причинам импорт или возможно активизировались ремонты на объектах генерации?

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

– Импорт электричества из стран ЕС эти дни наоборот, увеличился. Если в последние несколько дней максимальная мощность, которую Украина импортировала составляла более 1400 МВт, то сегодня 1650 МВт. То есть это почти полная загрузка разрешенного для импорта межгосударственного сечения в 1700 МВт. И это существенная поддержка украинской энергосистемы в периоды дефицита. Поэтому причины не в импорте, а в значительном росте потребления на фоне существенных повреждений украинских электростанций в результате российских ударов.

Относительно вопроса, почему отключения населения начались сейчас, давайте я попробую объяснить, как это работает.

Когда в энергосистеме дефицит электроэнергии, то есть потребление растет, а производимой нашими электростанциями энергии и импорта все еще не хватает для его покрытия, диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет другие инструменты для поддержания баланса. В первую очередь, привлекает аварийную помощь от операторов энергосистем европейских стран.

Когда и эта мера применена, но ее недостаточно, приходится применить ограничения промышленности. Если и после этого потребление продолжает расти, используются ограничения для домохозяйств. Порядок и алгоритм применения ограничений для всех категорий потребителей определен украинским законодательством, которым руководствуются диспетчеры "Укрэнерго". Вечером 14 и 15 мая была именно такая ситуация, когда значительный дефицит пришлось компенсировать всеми перечисленными мерами.

Из-за холодной погоды стремительно выросло потребление. Потому мы были вынуждены для поддержания баланса в энергосистеме применить контролируемые ограничения для бытовых потребителей.

– Сколько могут продолжаться отключение населения? Когда потеплеет, ситуация улучшится?

– Безусловно, потепление улучшит ситуацию с потреблением электричества в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций. Надеюсь, с потеплением мы сможем не прибегать к отключениям . Но это при отсутствии российских обстрелов, риск которых остается очень высоким. Также нужно понимать, что впереди лето. Поэтому в жаркие дни, когда потребление вырастет, возможен дефицит в энергосистеме. Мы будем использовать все инструменты для его покрытия.

– Если ситуация сбалансируется, то потом, когда наступит летняя теплая погода, население начнет использовать охлаждающие приборы – тогда риски отключения снова будут вероятны? А, может, и эти риски вырастут?

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

– При значительном увеличении потребления летом на фоне того, что энергетика восстанавливается после российских атак и энергетики готовят объекты к новому отопительному сезону, возможен дефицит в энергосистеме. Если он будет столь значительным, что у нас не будет достаточно инструментов для его покрытия, придется применять ограничения потребления.

- Регулярные отключения промышленности – не самый лучший вариант. Может быть, принцип отключений будет как-то оптимизирован?

– Как я уже говорил, правила применения ограничений для всех категорий потребителей закреплены законодательством. Они разрабатываются оператором энергосистемы, утверждаются приказом Минэнерго, юстированным Минюстом, и является обязательным для исполнения. Существуют технические причины – почему именно в такой последовательности отключаются потребители. Когда дефицит возникает в отдельные часы, может быть физически невозможно или нецелесообразно несколько раз в сутки отключать миллионы потребителей. Это технически достаточно сложно. Поэтому для таких случаев предусмотрен график ограничения мощности промышленных потребителей. С технической точки зрения это более верно.

- Есть ли какие-то пути и варианты, чтобы в условиях дефицита электроэнергии если не избежать, то сократить возможность отключений и населения и промышленности?

- Все варианты, доступные "Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призывать всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. Не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, снизить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров на обогреве в часы максимального потребления.

– Будут ли отключения равномерными во всех регионах? В каких областях ситуация может быть более критической?

- Отключения которые уже применяются равномерно распределяются по всем регионам. Диспетчерский центр "Укрэнерго" доводит лимиты потребления во все области, равномерно распределяя имеющуюся мощность в энергосистеме между ними. Соответственно, облэнерго в регионах формируют графики плановых ограничений на основе этих лимитов. Ситуация для всех регионов одинакова потому, что энергосистема работает как единый организм. Неважно – где именно находится потребитель, кроме специфических случаев, где сеть не пропускает достаточно электроэнергии. Сегодня это Криворожский район Днепропетровщины. Во всех других областях ситуация абсолютно идентична.

- Будут ли разрабатываться графики как полтора года назад – 4 через 4? Может ли частота отключений быть больше?

– Графики разработаны заранее облэнерго и традиционно обновляются ежегодно. Говорить о частоте и длительности отключений следует с облэнерго, распределяющими между потребителями доказанные лимиты. Но чем больше дефицит в стране, тем продолжительнее графики. Объем дефицита, как я уже сказал, зависит от нескольких факторов. В частности, и от возможных последующих российских обстрелов. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать применение ограничений и их продолжительность.