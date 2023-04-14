Військово-лікарські комісії: зміни започатковано, але темпи треба пришвидчувати

Верховна рада приняла за основу два законопроекти, які дозволять суттєво покращити роботу військово-лікарських комісій. Про те, які у звязку з цим очікуються зміни – в колонці для РБК-Україна розповів народний депутат Олексій Леонов.

Насамперед, йдеться про проект закону №9158 "Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану". Також слід згадати й про проект закону №9154 "Про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій)".

Якщо говорити коротко, то за допомогою цих законів буде зменшено кількість бюрократії при оформленні поранень (контузій, каліцтв тощо), отриманих внаслідок участі в бойових діях, а також збільшено кількість самих ВЛК, що допоможе зняти надвисоке навантаження на них, яке ми, на жаль, спостерігаємо нині. Передбачено ще кілька корисних новацій, зокрема, які стосуються термінів документообігу та можливості оформлення відпустки. Але детально про все можна буде говорити вже після остаточного прийняття законів.

Якщо бути чесним, то ці зміни запізнилися. Масштабна війна триває вже понад рік, а в нас ще діють нормативи, які були досить обтяжливими навіть в умовах проведення АТО. Достатньо сказати що "Військово-медична доктрина України" була затверджена ще 2018 року. В цьому нинішній депутатський корпус безперечно завинив перед нашими захисниками. Тепер мусимо засукати рукава, щоб прийняти довгоочікувані зміни в найбільш стислі терміни.

Хочу окремо відзначити, що на цьому вдосконалення системи лікування та реабілітації наших військових не завершиться. Депутати розуміють, що це тільки початок руху і темпи приведення цієї системи до стану, який відповідатиме цивілізованим зразкам та реальному навантаженню треба суттєво пришвидшувати.

Особисто планую організувати серію заходів за участю представників лікувальних закладів Одеської області, на базі яких працюють ВЛК та які залучені до психологічної реабілітації. А також – із запрошенням представників місцевої влади, військових та громадських організацій, представників Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів.

На меті – аудит нормативно-правової бази, її співставлення з тією практикою, яка вже склалася та тими потребами, які існують. Будемо прагнути виявити вузькі місця, лакуни, прояви зайвої бюрократизації тощо. Шукатиме варіанти вирішення проблем з наступним складанням переліку пріоритетів.

Цей документ буде передано керівництву фракції партії "Слуга народу". Впевнений, що це допоможе, з одного боку, забезпечити реформування системи лікування та реабілітації наших військових у потрібному напрямку, а, з іншого боку, надасть цьому процесу потрібної динаміки. Бо сформовані пріоритети фактично можна розглядати, як "дорожню карту" необхідних перетворень.