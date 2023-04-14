RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военно-врачебные комиссии: изменения начаты, но темпы надо ускорять

Во власти думают, как ускорить работу военно-врачебных комиссий (фото: GettyImagеs)
Автор: Алексей Леонов

Верховная рада приняла за основу два законопроекта, которые позволят существенно улучшить работу военно-врачебных комиссий. О том, какие в связи с этим ожидаются изменения – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

В первую очередь, речь идет о проекте закона №9158 "О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения". Также следует упомянуть и о проекте закона №9154 "О внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (по работе военно-врачебных комиссий)".

Если говорить коротко, то с помощью этих законов будет уменьшено количество бюрократии при оформлении ранений (контузий, увечий и др.), полученных в результате участия в боевых действиях, а также увеличено количество самих ВВК, что поможет снять сверхвысокую нагрузку на них, которую мы, к сожалению, наблюдаем сейчас. Предусмотрено еще несколько полезных новаций, в частности, относящихся к срокам документооборота и возможности оформления отпуска. Но подробно обо всем можно будет говорить уже после окончательного принятия законов.

Если быть честным, эти изменения опоздали. Масштабная война продолжается уже больше года, а у нас еще действуют нормативы, которые были достаточно тягостными даже в условиях проведения АТО. Достаточно сказать, что "Военно-медицинская доктрина Украины" была утверждена еще в 2018 году. В этом нынешний депутатский корпус безусловно провинился перед нашими защитниками. Теперь нужно засучить рукава, чтобы принять долгожданные изменения в наиболее сжатые сроки.

Хочу особо отметить, что на этом усовершенствование системы лечения и реабилитации наших военных не завершится. Депутаты понимают, что это только начало движения и темпы приведения этой системы в состояние, которое будет соответствовать цивилизованным образцам и реальной нагрузке, нужно существенно ускорять.

Лично планирую организовать серию мероприятий с участием представителей лечебных учреждений Одесской области, на базе которых работают ВВК и вовлечены в психологическую реабилитацию. А также – с приглашением представителей местных властей, военных и общественных организаций, представителей Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов.

Цель – аудит нормативно-правовой базы, ее сопоставление с уже сложившейся практикой и теми потребностями, которые существуют. Будем стремиться выявить узкие места, лакуны, проявления излишней бюрократизации и т.д. Будет искать варианты решения проблем с последующим составлением перечня приоритетов.

Этот документ будет передан руководству фракции партии "Слуга народа". Уверен, что это поможет, с одной стороны, обеспечить реформирование системы лечения и реабилитации наших военных в нужном направлении, а с другой стороны, предоставит этому процессу необходимую динамику. Ибо сложившиеся приоритеты фактически можно рассматривать как "дорожную карту" необходимых преобразований.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарламентСлуга народаВторжение России в Украину