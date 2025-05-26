Відстоює у суді право українців на світло. Inzhur побудує три електростанції на 75 млн доларів

Першу в Україні народну газопоршневу електростанцію Inzhur Energy будують у селі Софіївська Борщагівка. Вона є частиною Президентської програми розвитку малої генерації для балансування енергосистеми.

Будівництво першої черги потужністю 18 МВт мали завершити в жовтні, але через несподіваний "наїзд" прокуратури та судову тяганину шанси запустити станцію вчасно зменшуються, а ймовірність, що взимку українці не матимуть світла – росте. Розгляд справи зривали вже два рази: на перше засідання 16 квітня, прокурор Павлюк Олена Володимирівна не з'явилась, пояснивши це своєю зайнятістю, друге засідання 7 травня скасували через хворобу судді.

Зараз дії прокуратури та судової влади, загрожують не лише приватним інвесторам, які вклалися в Inzhur Energy, а й енергетичній стабільності країни. Та попри всі перешкоди Inzhur налаштована на перемогу в суді й слідує своєму плану на наступні чотири роки – побудувати три електростанції загальною вартістю 75 млн доларів.

27 травня компанія бере участь в тендері НЕК "Укренерго" на створення ще однієї генерувальної потужності на 16 МВт. І планує завершити будівництво першої черги електростанції навіть якщо доведеться розірвати угоду з НЕК "Укренерго" через порушення строків реалізації проєкту.

Хто хоче зупинити будівництво

21 березня районний суд Києва за клопотанням Києво-Святошинської прокуратури заблокував будівництво електростанції Inzhur Energy. Компанію звинуватили в тому, що станція нібито будується над газопроводом високого тиску.

Рішення про зупинку будівництва електростанції суд ухвалив без участі Inzhur – компанію навіть не повідомили про засідання. Втім прокуратурі не вдалося довести жодного з передбачених законом ризиків – Inzhur має всі необхідні дозвільні документи на будівництво.

В якості "доказу" прокуратура використовує план розташування станції та газопроводу без жодних розмірів і координат, які б показували їхнє реальне місцезнаходження.

Тож, спираючись на очевидно неналежні докази та документи складені без отримання інформації щодо реального розміщення газопроводу по відношенню до станції, суд постановив зупинити будівництво на час кримінального провадження. Заявником для відкриття кримінального провадження, вірогідно, став один з мешканців сусіднього з електростанцією кооперативу "Скіфський", який є родичем прокурора одного з українських міст.

Що передувало

Запропонувавши українцям гуртом будувати власну енергонезалежність, в серпні 2024 року Inzhur Energy виграла аукціон НЕК "Укренерго" і підписала договір на надання допоміжних послуг для енергосистеми. Згідно з ним, компанія має побудувати газопоршневу електростанцію та запустити першу чергу потужністю 18 МВт до 1 жовтня 2025 року. Inzhur Energy закупила обладнання на понад 12 млн євро та в листопаді почала будівництво.

Inzhur Energy будує станцію, маючи всі необхідні документи для будівництва відповідно до чинного законодавства, зокрема від Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Також Inzhur Energy має погодження від Бучанської районної військової адміністрації, позитивну оцінку впливу на навколишнє середовище, погоджений та виконаний робочий проєкт на захист газопроводу в межах забудови. Крім цього, державні газові служби, які провели перевірку об'єкта, не виявили жодних порушень.

Про проєкт Inzhur Energy

Для будівництва першої народної електростанції інвестиційний фонд Inzhur Energy об'єднав понад 3000 українців, які хочуть зробити внесок у підтримку енергосистеми країни. Мінімальна інвестиція, щоб стати співвласником енергокомпанії – від 6000 грн. З 20 млн доларів, необхідних для реалізації проєкту, інвестори внесли 12 млн доларів, з них понад 3 млн доларів вніс Андрій Журжій.

"Українцям цікаві інвестиції в енергетику. Лише за добу після запуску фонду Inzhur Energy вони вклали у нього 150 млн грн. Тобто за день українці профінансували майже третину будівництва потужностей на 18 МВт. А менше ніж за рік існування Inzhur Energy до фонду приєдналося 3173 українців, які разом інвестували у будівництво електростанції понад 599,2 млн грн. За цим проєктом стоять не лише інвестиції, а й довіра тисяч українців", – зазначив СЕО Inzhur Андрій Журжій.