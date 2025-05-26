Отстаивает в суде право украинцев на свет. Inzhur построит три электростанции на 75 млн долларов

Апелляционный суд 28 мая рассмотрит дело о запрете строительства Inzhur Energy – одной из первых частных электростанций мощностью 34 МВт. Дело инициировала Киево-Святошинская окружная прокуратура.
Апелляционный суд 28 мая рассмотрит дело о запрете строительства Inzhur Energy – одной из первых частных электростанций мощностью 34 МВт. Дело инициировала Киево-Святошинская окружная прокуратура.
Первую в Украине народную газопоршневую электростанцию Inzhur Energy строят в селе Софиевская Борщаговка. Она является частью Президентской программы развития малой генерации для балансировки энергосистемы.
Строительство первой очереди мощностью 18 МВт должны были завершить в октябре, но из-за неожиданного "наезда" прокуратуры и судебной волокиты шансы запустить станцию вовремя уменьшаются, а вероятность, что зимой украинцы не будут иметь света – растет. Рассмотрение дела срывали уже два раза: на первое заседание 16 апреля, прокурор Павлюк Елена Владимировна не явилась, объяснив это своей занятостью, второе заседание 7 мая отменили из-за болезни судьи.
Сейчас действия прокуратуры и судебной власти, угрожают не только частным инвесторам, которые вложились в Inzhur Energy, но и энергетической стабильности страны. Но несмотря на все препятствия Inzhur настроена на победу в суде и следует своему плану на следующие четыре года – построить три электростанции общей стоимостью 75 млн долларов.
27 мая компания участвует в тендере НЭК "Укрэнерго" на создание еще одной генерирующей мощности на 16 МВт. И планирует завершить строительство первой очереди электростанции даже если придется расторгнуть соглашение с НЭК "Укрэнерго" из-за нарушения сроков реализации проекта.
21 марта районный суд Киева по ходатайству Киево-Святошинской прокуратуры заблокировал строительство электростанции Inzhur Energy. Компанию обвинили в том, что станция якобы строится над газопроводом высокого давления.
Решение об остановке строительства электростанции суд принял без участия Inzhur - компании даже не сообщили о заседании. Впрочем, прокуратуре не удалось доказать ни одного из предусмотренных законом рисков – Inzhur имеет все необходимые разрешительные документы на строительство.
В качестве "доказательства" прокуратура использует план расположения станции и газопровода без размеров и координат, которые бы показывали их реальное местонахождение.
Поэтому, опираясь на очевидно ненадлежащие доказательства и документы составлены без получения информации о реальном размещении газопровода по отношению к станции, суд постановил остановить строительство на время уголовного производства. Заявителем для открытия уголовного производства, вероятно, стал один из жителей соседнего с электростанцией кооператива "Скифский", который является родственником прокурора одного из украинских городов.
Предложив украинцам вместе строить собственную энергонезависимость, в августе 2024 года Inzhur Energy выиграла аукцион НЭК "Укрэнерго" и подписала договор на предоставление вспомогательных услуг для энергосистемы. Согласно ему, компания должна построить газопоршневую электростанцию и запустить первую очередь мощностью 18 МВт до 1 октября 2025 года. Inzhur Energy закупила оборудование на более 12 млн евро и в ноябре начала строительство.
Inzhur Energy строит станцию, имея все необходимые документы для строительства в соответствии с действующим законодательством, в частности от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ). Также Inzhur Energy имеет согласование от Бучанской районной военной администрации, положительную оценку воздействия на окружающую среду, согласованный и выполненный рабочий проект на защиту газопровода в пределах застройки. Кроме этого, государственные газовые службы, которые провели проверку объекта, не обнаружили никаких нарушений.
Для строительства первой народной электростанции инвестиционный фонд Inzhur Energy объединил более 3000 украинцев, которые хотят сделать вклад в поддержку энергосистемы страны. Минимальная инвестиция, чтобы стать совладельцем энергокомпании – от 6000 грн. Из 20 млн долларов, необходимых для реализации проекта, инвесторы внесли 12 млн долларов, из них более 3 млн долларов внес Андрей Журжий.
"Украинцам интересны инвестиции в энергетику. Только за сутки после запуска фонда Inzhur Energy они вложили в него 150 млн грн. То есть за день украинцы профинансировали почти треть строительства мощностей на 18 МВт. А меньше чем за год существования Inzhur Energy к фонду присоединилось 3173 украинцев, которые вместе инвестировали в строительство электростанции более 599,2 млн грн. За этим проектом стоят не только инвестиции, но и доверие тысяч украинцев", – отметил СЕО Inzhur Андрей Журжий.