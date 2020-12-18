Вакцина Pfizer: что о ней известно и кого спасет

Последняя неделя, несомненно, время триумфа фармакологического гиганта Pfizer. Еще бы, наконец мир получил долгожданную вакцину. Еще несколько дней или недель, и мир опять заживет по-старому: концерты, рестораны, путешествия. Именно такое ощущение возникло у большинства людей, уже уставших от масок, карантинов, вечного страха заразиться.
В Первом медицинском центре Тель-Авива прошла встреча ведущих инфекционистов, обсудивших вакцину Pfizer, точность имеющихся данных и наши перспективы. Именно сейчас, когда эта вакцина, а следом за ней и несколько других, входят в нашу жизнь, в свете бесконечных слухов и ложной или ошибочной информации, наиболее уместно коротко обсудить вопросы, волнующие многих из нас.
Хочу сразу сказать те, кто думает, что вакцина - способ чиппирования нас всех, что это заговор рептилоидов из мирового правительства и прочим сторонникам "теории заговора", что им рекомендуется перейти на другой сайт.
Вакцина Pfizer, действующая по методу матричной РНК (MRNA), стимулируя наш организм спонтанно вырабатывать антитела против вируса, показала отличные результаты с высокими показателями эффективности 95%. Это существенно превышает порог эффективности в 50%, определенный FDA (Федеральным управлением США по контролю качества продуктов питания, напитков и лекарственных препаратов) как низкий. Вместе с тем стоит проанализировать несколько важных ответов на слухи, циркулирующие в сети:
Анализ данных, предоставленных компанией Pfizer в FDA, подтвердил, что легкие побочные эффекты возможны, как и при использовании любой другой вакцины. Поэтому к ним следует быть готовы и не впадать в панику.
В возрастной группе от 18 до 55 лет (независимо от пола), более значительные побочные эффекты возникали после второй вакцинации: 16% вакцинированных страдали от повышения температуры, 59% испытывали слабость, у 52% возникали головные боли, 37% страдали от мышечных болей, 22% - от болей в суставах. А вот лица в возрасте старше 55 лет испытали менее значительные побочные эффекты.
Прежде всего, важно помнить, что в этом испытании протестировано в общей сложности более 40 000 человек. Из 6 участников, скончавшихся во время третьего этапа клинических испытаний, четверо получили плацебо ("пустышку", не содержащую активных веществ) и только 2 скончавшихся участника были из группы тех, кому ввели настоящую вакцину. При этом, невозможно найти у них прямую связь с вакциной — статистически это люди, у которых был шанс умереть и без вакцинации (с учетом возраста, факторов риска и статистики).
Эта тема попала в заголовки газет после того, как в Великобритании, где вакцина была впервые применена, получили сообщения о 2 случаях тяжелой аллергической реакции. В данных о проведении клинических испытаний есть информация, что при испытании вакцины Pfizer не выделялась группа пациентов с тяжелыми видами аллергии на медикаменты, которым может грозить развитие анафилактического шока — опасного состояния, развивающееся в результате воздействия постороннего вещества и могущего привести к летальному исходу.
Но, такая категория людей существовала всегда, и их организм может среагировать, не только на любой медикамент, но и, например, на мед, клубнику, укус пчелы. Этой категории людей рекомендуется воздерживаться от любой вакцинации вообще.
Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман (фото из личного архива)
Документы, представленные в FDA, показали, что у четверых вакцинированных возник, так называемый, паралич Белла, наиболее распространенная разновидность нейропатии лицевого нерва, для которой характерна временная парализация половины лица. В докладе FDA отмечается, что речь идет о явлении, и так распространенном среди населения, поддающемся неплохому лечению, и не подтверждающем патологическое отклонение от нормы. Тем не менее рекомендовано продолжать наблюдение за этими проявлениями.
Этого не знает никто, потому что вирус присутствует среди нас менее года. Да и сама вакцина испытывается всего несколько последних месяцев. Поэтому, преждевременно рассуждать о каких-либо долгосрочных последствиях.
Однако, исходя из мирового опыта работы с аналогичными вакцинами в прошлом, хоть это и относительно новая технология, известно, что долговременные побочные эффекты редки. И еще один очень важный аспект: никто наверняка не знает долгосрочных последствий самого поражения коронавирусом. Но мы определенно знаем, что даже у молодых людей, перенесших заболевание в легкой форме, могут возникать весьма тяжелые поражения органов и систем, выявляемые только при высокотехнологическом медицинском обследовании.
Еще несколько важных моментов, на которых заостряют внимание эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива:
В заключение должен сказать как человек, внимательно следящий за публикациями и получаемыми данными по профессиональному долгу — я несомненно собираюсь пройти вакцинацию, как только у меня будет возможность (вакцинация медицинских работников в Израиле должна начаться уже на следующей неделе). То, как завершить уходящий год и пройдет следующий, зависит от нас самих и от распространения достоверной информации среди населения.
И еще кое-что — если в этом году вы не проходили вакцинацию от гриппа, а вакцина эта существует уже много лет, то пришло время. Соблюдайте все правила социальной дистанции, носите маски, берегите себя и своих близких!