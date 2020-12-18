Вакцина Pfizer: що про неї відомо та кого врятує

Останній тиждень, безсумнівно, час тріумфу фармакологічного гіганта Pfizer. Ще б пак, нарешті світ отримав довгоочікувану вакцину. Ще кілька днів або тижнів, і світ знову заживе по-старому: концерти, ресторани, подорожі. Саме таке відчуття виникло у більшості людей, що вже втомилися від масок, карантинів, вічного страху заразитися.

У Першому медичному центрі Тель-Авіва пройшла зустріч провідних інфекціоністів, які обговорили вакцину Pfizer, точність наявних даних і наші перспективи. Саме зараз, коли ця вакцина, а слідом за нею і кілька інших, входять у наше життя, у світлі нескінченних чуток і неправдивої або помилкової інформації, найбільш доречно коротко обговорити питання, що хвилюють багатьох з нас.

Хочу відразу сказати ті, хто думає, що вакцина - спосіб чипування нас усіх, що це змова рептилоїдів зі світового уряду та інших прихильників "теорії змови", що їм рекомендується перейти на інший сайт.

Вакцина Pfizer, діюча за методом матричної РНК (MRNA), стимулюючи наш організм спонтанно виробляти антитіла проти вірусу, показала відмінні результати з високими показниками ефективності 95%. Це істотно перевищує поріг ефективності 50%, певний FDA (Федеральним управлінням США по контролю якості харчових продуктів, напоїв і лікарських препаратів) як низький. Разом з тим варто проаналізувати кілька важливих відповідей на чутки, що циркулюють в мережі.

Що відомо про побічні ефекти?

Аналіз даних, наданих компанією Pfizer в FDA, підтвердив, що легкі побічні ефекти можливі, як і при використанні будь-якої іншої вакцини. Тому до них слід бути готові і не впадати в паніку.

У віковій групі від 18 до 55 років (незалежно від статі), більш значні побічні ефекти виникали після другої вакцинації: 16% вакцинованих страждали від підвищення температури, 59% відчували слабкість, у 52% виникали головні болі, 37% страждали від м'язових болів, 22% - від болю в суглобах. А ось особи у віці старше 55 років випробували менш значні побічні ефекти.

А як щодо померлих учасників вакцинації?

Перш за все, важливо пам'ятати, що в цьому випробуванні протестовано в загальній складності понад 40 000 осіб. З 6 учасників, померлих під час третього етапу клінічних випробувань, четверо отримали плацебо ("пустушку", що не містить активних речовин) і тільки 2 людей учасника, що померли, були з групи тих, кому ввели справжню вакцину. При цьому, неможливо знайти у них прямий зв'язок з вакциною — статистично це люди, у яких був шанс померти і без вакцинації (з урахуванням віку, факторів ризику та статистики).

Що за історія з тяжкою алергією на вакцину?

Ця тема потрапила в заголовки газет після того, як у Великобританії, де вакцина була вперше застосована, отримали повідомлення про 2 випадки важкої алергічної реакції. В даних про проведення клінічних випробувань є інформація, що при випробуванні вакцини Pfizer не виділялася група пацієнтів з тяжкими видами алергії на медикаменти, яким може загрожувати розвиток анафілактичного шоку — небезпечного стану, що розвивається в результаті впливу стороннього речовини і може призвести до летального результату.

Але, така категорія людей існувала завжди, і їх організм може зреагувати, не тільки на будь-який медикамент, але і, наприклад, на мед, полуницю, укус бджоли. Цій категорії людей рекомендується утримуватися від будь-якої вакцинації взагалі.

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман (фото з особистого архіву)

Що скажете про паралічі лицьового нерва?

Документи, представлені в FDA, показали, що у чотирьох вакцинованих виник, так званий, параліч Белла, найбільш поширений різновид нейропатії лицевого нерва, для якої характерна тимчасова паралізація половини обличчя У доповіді FDA наголошується, що мова йде про явище, і так поширене серед населення, що піддається непоганому лікуванню, і не підтверджує патологічне відхилення від норми. Проте рекомендовано продовжувати спостереження за цими проявами.

Які довгострокові побічні ефекти вакцини?

Цього не знає ніхто, тому що вірус присутній серед нас менш як рік. Та й сама вакцина випробовується всього кілька останніх місяців. Тому, передчасно міркувати про які-небудь довгострокові наслідки.

Проте, виходячи із світового досвіду роботи з аналогічними вакцинами в минулому, хоч це відносно нова технологія, відомо, що довгострокові побічні ефекти рідкісні. І ще один дуже важливий аспект: ніхто напевно не знає довгострокових наслідків самого ураження коронавірусом. Але ми точно знаємо, що навіть у молодих людей, які перенесли захворювання в легкій формі, можуть виникати досить важкі ураження органів і систем, які виявляються тільки при високотехнологічному медичному обстеженні.

Ще кілька важливих моментів, на яких загострюють увагу експерти Першого медичного центру Тель-Авіва:

Вакцина на стадії випробувань на людях тестувалася тільки на осіб, у яких проявилися симптоми внаслідок інфікування, але ми не знаємо, скільки заражених перенесли інфекцію безсимптомно.

Поки немає результатів по таким групам, як діти і вагітні жінки. Ці результати очікуються не раніше середини літа майбутнього 2021 року.

Ніхто не знає, як довго буде "діяти вакцина" і чи потрібна нам.

Додаткова ревакцинація через короткий час.

Вакцина Pfizer вводиться двома дозами з інтервалом в 3 тижні, демонструючи ефективність у 95%, але є дані, які показують відносно гарну ефективність навіть після однієї дози.

На закінчення мушу сказати як людина, що уважно стежить за публікаціями та отриманими даними з професійного обов'язку — я безсумнівно збираюся пройти вакцинацію, як тільки у мене буде можливість (вакцинація медичних працівників в Ізраїлі має розпочатися вже наступного тижня). Те, як завершити рік і пройде наступний, залежить від нас самих і від розповсюдження достовірної інформації серед населення.

І ще дещо — якщо цього року ви не проходили вакцинацію від грипу, а вакцина ця існує вже багато років, то настав час. Дотримуйтесь правил соціальної дистанції, носіть маски, бережіть себе та своїх близьких!