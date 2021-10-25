Вагоны шантажа. Как предприятиям УЗ навязывают коррупционные схемы

Предприятия "Укрзализныци" оказались под давлением, целью которого может являться получение контроля над денежными потоками, а также выведение активов в частные руки. Сразу несколько заводов УЗ получили письма с требованием отчислять определенные суммы с контрактов и передавать управление бизнесом третьим лицам, не имеющим отношения к железной дороге. За шантажом может стоять помощник нардепа от группы "Довира" Николай Самбожук, которого связывают с рядом международных скандалов.

По данным собеммедников "Укрзализныце", как минимум четыре завода, входящих в ее структуру в последние несколько месяцев находятся под постоянным давлением со стороны определенных сил. Эти предприятия занимаются ремонтом и модернизацией подвижного состава, при чем выполняют контракты не только внутри УЗ, но и для частных заказчиков. Поэтому весьма привлекательны для попыток получить контроль над ними.

По данным участников рынка, в парламенте в качестве площадки для давления на заводы и критики руководства УЗ используется межфракционное депутатское объединение "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины и депутаты временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию деятельности "Укрзализныци (в частности, Александр Сухов)

Как утверждают собеседники редакции, письма и телефонные звонки с угрозами заблокировать работу заводов за отказ участвовать в сомнительных схемах в адрес предприятий якобы направляет помощник народного депутата Сергея Шахова, секретарь этого межфракционного объединения Николай Самбожук.

Стоит отметить, что его интерес к железнодорожным перевозкам и вопросам развития "Укрзализныци" имеет давнюю историю. Поэтому появление его фамилии в контексте нового скандала участников рынка не удивляет.

"Железнодорожник" со стажем

Николай Самбожук родился в Тернопольской области, однако как минимум до 2004 года был гражданином Молдовы, где имел многочисленные компании как Nicolae Sambojuk (вот указ президента Молдовы, которым Самбожука лишили гражданства по его собственному заявлению). Впрочем, одна из таких фирм, Rangers, которая занимается обменом валют, активна до сих пор.

Со средины 2000-х Самбожук работает на платной или общественной основе помощником у народных депутатов Игоря Савченко и Бориса Шиянова (БЮТ, 6-й созыв), Леонида Литвинова (ПР, 7-й созыв), Сергея Мельничука (РПЛ, 8-й созыв), Сергея Шахова ("Довира", 9-й созыв). В 2014-м баллотировался в парламент как замдиректора ООО "Транспортные автоматизированные системы".

Николай Самбожук и Сергей Шахов (фото: facebook.com)

В 2012-2013 годах Николай Самбожук регистрирует ряд предприятий и общественную организацию в России. Подтверждением того, что речь идет об одном и том же человеке, является тот факт, что в регистрационных данных одной из компаний соучредителем указан Никита Самбожук (так зовут сына) и Евгений Кудин (доверенное лицо Самбожука-старшего на выборах 2014 года). Эти компании были закрыты и ликвидированы только в 2016-2017 году.

Впервые в публичном инфопространстве в Украине фамилия Самбожука в привязке к железной дороге возникает вначале 2014 года. Тогда в качестве "комиссара" МГО "Международный комитет защиты прав человека" он написал письмо и.о. президента Александру Турчинову о коррупционных схемах закупки поездов Hyundai. Письмо было в интересах "Эс. Эй. Консалт", которая якобы вела сделку с Hyundai и не получила за это комиссионных. В российских реестрах была компания с созвучным названием "Эс. Эй. Консалт Маркет" с директором – Зурико Магамедов.

Именно на деятельность "МКЗПЧ" опирается в своей карьере и сын Самбожука – Никита Самбожук, который позиционируется как борец с коррупцией и общественный деятель. Например, указом пятого президента он стал членом Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики именно от этой МГО. Далее Самбожук-младший даже собирался стать аудитором НАБУ от парламента. Сегодня сама "МКЗПЧ", похоже, не является исключительно правозащитной. Например, несколько месяцев назад ее членов поймали на сутенерстве. Сайт МГО сейчас не работает.

В 2015 году о Николае Самбожуке вспоминают в контексте скандала вокруг внедрения системы электронных билетов на "Укрзализныце". Тогда, напомним, систему онлайн-бронирования решили переводить из ГП "ГИВЦ УЗ" в ГП "Расчетный центр Министерства инфраструктуры". Предметом борьбы была комиссия за каждый билет, которую должен был оставлять себе Расчетный центр, а на самом деле – коммерческие компании, которые были подрядчиками и агентам РЦ при продаже билетов. По данным, озвученным в медиа, идеологом такого перехода был именно Самбожук, а коммерческими подрядчиками управляли его бизнес-партнеры.

Кроме железной дороги, Самбожуки также активно интересовались компанией "Укртрансхимаммиак". В частности, Никита Самбожук принимал участие в конкурсе на замещение должности директора компании, а Сергей Мельничук, у которого Самбожук-старший был помощником, забрасывал органы власти запросами о злоупотреблениях в компании, инициируя там проверки.

Молдавско-немецкое рейдерство

Впрочем, гораздо более интересной является роль, которую сыграл Николай Самбожук в политическом кризисе в Молдове 2018-2019 годов. События этого периода открывают завесу над деятельностью помощника нардепа Шахова в 1990-2000-е годы, а также объясняют интерес группы "Довира" к "Укрзализныце" и деятельности ВСК. В состав ВСК входит член этой группы Александр Сухов.

В 1997 году немецкая компания Nistas GmbH (управляющим директором был Самбожук) передала в лизинг "Молдавской железной дороге" 128 танк-контейнеров. Лизинговый договор должен был закончиться в 2003 году, и молдаване должны были либо выкупить вагоны, либо передать их назад лизингодателю. Дальнейший ход событий можно восстановить только по материалам судебных разбирательств, тексты решений в которых часто составлены со слов сторон и не обязательно отражают реальную картину.

В 2001 году МЖД перестала обслуживать контракт – и накопленная задолженность в сумме $580 тыс. была взыскана принудительно. Однако в 2003 году начался процесс, который в Молдове считают попыткой рейдерского захвата местной железной дороги.

Чтобы искусственно раздуть долг, Nistas заключает договор с ООО "Терра" (32045152) на сумму уже 7 млн евро о поставке ей тех же 128 танк-контейнеров. В условиях договора прописывается 10-кратный штраф за непоставку вагонов. Молдавская желдорога их не возвращает - и вот уже между Nistas и "Терра" – фиктивный долг в 70 млн евро. Между компаниями заключается мировое соглашение, но теперь у Nistas появляется основание выдвинуть молдаванам претензию уже на 70 млн евро.

Впоследствии права требования отступают ООО "Трансзализнычсервис", подконтрольное через учредителей Зурико Магамедову. Человек с такими персональными данными был директором ряда московских компаний Самбожука.

Кроме того, Магамедов, как уже упоминалось, был директором "Эс. Эй. Консалт Маркета", якобы причастного к посредничеству в сделке с поездами Hyundai.

В Украине рассмотрение этого дела завершилось несколько месяцев назад, летом 2021 года, когда Кассационный хозяйственный суд Верховного суда оставил в силе решение Северного апелляционного суда в пользу "Молдавской железной дороги" из-за фиктивности предъявленных требований "немецкой" компании.

Уголовное преследование в Молдове

Согласно материалам следственной комиссии парламента Молдовы, которая занималась расследованием злоупотреблений на местной железной дороге, еще в 2013 году в Молдове было возбуждено уголовное дело №2013970488 по факту подделки документов (вероятно, связанных с переоформлением разными компаниями прав требования) и попыткой взыскать с МЖД 70 млн евро и таким образом ее обанкротить. В материалах комиссии фигурируют упомянутая выше российская "Эс. Эй. Консалтинг", Nistas и другие.

Как станет понятно впоследствии, именно в этом уголовном деле в качестве одного из подозреваемых в попытке рейдерского захвата Молдовской железной дороги фигурирует Николай Самбожук.

Согласно материалам Верховного суда Молдовы, в 2018 году он был задержан и получил 30 суток тюрьмы в качестве меры пресечения. Самбожук сам упоминает именно этот номер уголовного дела в заявлении в Печерский райотдел Нацполиции Киева в феврале 2019 года, которое через несколько месяцев наделало много шума в политикуме Молдовы.

Дело в том, что, согласно заявлению Самбожука, перед парламентскими выборами в Молдове зимой 2019 года экс-премьер Павел Филипп и вице-председатель Демократической партии (спонсор крупный предприниматель Владимир Плахотнюк) Сергей Яралов, якобы вымогали у "украинского предпринимателя" Самбожука $4 млн в пользу партийной казны. Взамен они якобы обещали содействовать снятию Самбожука с баз розыска Интерпола через руководителя Комиссии по контролю за файлами Интерпола Виталия Пырлога, который является представителем Молдовы в Интерполе. Впоследствии Филипп опубликовал ответ от Нацполиции Украины, согласно которому дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Попытки срыва проектов власти

В 2021 году Самбожука обвиняли в причастности к скандалу с попыткой заблокировать одну из инициатив президента - по закупке новых пассажирских вагонов для "Укрзализныци" на Крюковском вагоноремонтном заводе. В частности, в последний день тендера на 3 млрд грн жалобу в АМКУ подала компания "Термінал-Захід".

Кроме стандартных претензий по поводу "дискриминационных норм" тендерной документации, компания предоставила также копию письма на имя упомянутого выше народного депутата Сухова от швейцарской фирмы Stadler. По данным редакции, именно Самбожук мог лоббировать участие компании в тендерах в обмен на "поддержку" со стороны МДО, секретарем которой он являлся.

В качестве подтверждения, есть фото Самбожука на фоне завода Stadler в Швейцарии, а также фото членов МДО с руководством Stadler в Киеве.

В то же время швейцарцы заявили, что на тендер вынесено техзадание для вагонов старого типа, а также что в столь короткие сроки они подряд не реализуют. В УЗ неформально отмечают, что это письмо – отказ швейцарцев от услуг депутатов, поскольку в дальнейшем УЗ без проблем подписала с компанией меморандум о сотрудничестве.

Впрочем, насколько правомерным является интерес Самбожука к железной дороге должны выяснить правоохранительные органы, поскольку представители заводов уже обратились с соответствующими заявлениями о совершенном помощником народного депутата преступлении в Государственное бюро расследований.