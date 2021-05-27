Вадим Жоров: гражданам Израиля проще вести бизнес в странах ЕС

Все больше украинцев с еврейскими корнями стремится получить израильское гражданство. Однако, паспорт Израиля подразумевает не только права для его обладателя, но еще и ряд дополнительных обязанностей.

В интервью РБК-Украина израильский бизнесмен, президент группы компаний Alfa Russia-Israel Group Вадим Жоров рассказывает, почему в последнее время "даркон" стал одним из веских аргументов в пользу репатриации, с каким трудностями сталкиваются новоиспеченные граждане и как избежать штрафных санкций и возможного ареста при выезде из страны.

— Почему столько желающих получить гражданство Израиля?

— Гражданство Израиля дает ряд ощутимых преимуществ. В стране масса льгот для граждан и новых репатриантов, в том числе предоставление десятилетних налоговых каникул на доходы, полученные за границей. Или для тех, кто хочет приобрести квартиру на территории Израиля.

В то же время заграничный паспорт — "даркон" — дает возможность безвизовых поездок в страны Европы, оформления электронных документов для въезда в Канаду и Австралию, ряд других преимуществ при путешествиях. Особенно это стало ощутимо в период карантинов, предоставляя "запасной аэродром".

Помимо этого, гражданам Израиля проще вести бизнес в странах ЕС. Например, достаточно просто открыть счет или компанию за рубежом, сотрудничать с государственными структурами, в то время как к украинцам или гражданам других постсоветских стран часто относятся с предубеждением.

Безусловно, все это создает предпосылки для желания позиционировать себя гражданином другой страны, и, по нашему мнению, является одной из причин роста обращений для получения паспорта гражданина Израиля в последние несколько лет.

— Какие еще преимущества именно израильского паспорта? Есть ли конкуренция в этой сфере?

— Сейчас на рынке существуют две категории паспортов, которые могут быть оформлены как дополнительное гражданство.

Первая категория подразумевает, по сути, продажу паспорта в обмен на инвестиции в недвижимость или иные вложения в стране. В первую очередь, это Мальта, Португалия, Черногория, Испания, карибские страны. Существенный минус такого паспорта: его цена. "Стоимость" такого паспорта начинается от 150 тыс. долларов.

В случае с израильским паспортом — ситуация кардинально иная. Получить его можно только при наличии еврейских корней. И, как показывает практика, право на него есть у огромного количества жителей Украины. Достаточно иметь прабабушку, бабушку или дедушку еврейского происхождения, и гражданство можно оформить себе и членам семьи.

Что еще важно: рисков при получении израильского гражданства значительно меньше. Это связано с тем, что инвестиционные паспорта могут быть легко аннулированы, тогда как гражданство Израиля — отозвать невозможно.

— В чем заключается работа вашей компании? Вы помогаете только с оформлением паспорта?

— Как правило, живя в Украине, человек хорошо знает, какие обязанности у него есть. Но, когда он становится гражданином Израиля, ситуация меняется.

После оформления документов у клиентов, которые не остаются жить в стране, возникает масса вопросов: как правильно пользоваться "дарконом", как въезжать в Израиль в статусе гражданина, как посещать страны Европы, какие обязательства возникают по уплате налогов, взносов, как воспользоваться израильской медициной, перевести деньги.

В процессе мы поняли, что у наших клиентов есть потребность в постоянной информационной поддержке, поэтому мы решили создать профильный отдел абонентского обслуживания, который будет отвечать за жизнь "после получения "даркона".

Абонентская поддержка нужна еще и для того, чтобы израильское гражданство человека было в полной безопасности. Нашим клиентам это дает уверенность, что когда они решат продлить свой заграничный паспорт, прилететь в страну на отдых, лечение, открыть бизнес или просто окончательно переехать в Израиль — никаких трудностей у них не возникнет.

В премиальных пакетах абонентской поддержки также предусмотрена помощь в открытии в стране собственного бизнеса. Кстати, такие планы есть у многих наших клиентов.

Помимо этого, сейчас мы еще помогаем подобрать недвижимость. Качество работы риэлторов в Израиле недостаточно высокое, поэтому нам пришлось добавить и эту услугу в пакет.

— Исходя из вашего опыта, из-за чего чаще всего возникают проблемы у владельцев израильских паспортов?

— На самом деле, таких обстоятельств достаточно много. Во-первых, отсутствие возможности пользоваться государственной медицинской страховкой, не проживая в Израиле. Во-вторых, каждому гражданину Израиля, не проживающему в стране, надо урегулировать свой резидентский статус. В-третьих, служба в армии. События последнего время показали, что этот вопрос для страны по-прежнему остается актуальным.

— Не проживая постоянно в Израиле, можно ли претендовать на медстраховку?

— Когда человек получает гражданство, он получает статус нового репатрианта и ему полагается множество льгот, например, год бесплатного медицинского страхования. Но эта услуга автоматически отключается, если гражданин Израиля не является резидентом.

Для того чтобы иметь возможность пользоваться медицинскими услугами на территории Израиля, оформляется частная медицинская страховка. Она позволяет получить достаточно большой объем привилегий вне зависимости от страны постоянного проживания: не стоять в очередях и самостоятельно выбирать врачей и клиники для оказания услуг.

Но страховая компания может только покрыть расходы на лечение, она не будет заниматься подбором специалиста и записью пациента на прием. Все это берут на себя наши специалисты. Мы изучаем рынок, подбираем удобные даты, берем на себя все вопросы взаимодействия с медицинской организацией и страховой компанией, занимаемся подготовкой и сбором документов для возмещения средств, потраченных на медуслуги.

— Когда новому репатрианту нужно урегулировать резидентский статус? Что конкретно для этого требуется сделать?

— По закону каждый резидент Израиля должен ежемесячно делать отчисления в ведомство национального страхования Битуах Леуми. От выплат освобождаются только те люди, которые живут в стране меньше 183 дней.

К сожалению, система не всегда отслеживает это автоматически. Из-за этого многим начисляются штрафы, к которым добавляются пени за просрочку. При всем при этом они просто не знают об их наличии. В итоге у них возникают проблемы при вылете из Израиля. Все эти штрафы можно будет в дальнейшем снять, но работа может затянуться и доставить клиентам существенный дискомфорт.

Мы со своей стороны рекомендуем клиентам оформлять отказ от резидентства, то есть через 10–11 месяцев после получения паспорта уведомлять государство о том, что в стране они фактически не живут и отчисления делать не должны. Через наш абонентский отдел оформить все можно дистанционно.

Важно еще понимать: даже если человек заплатит взнос, который ему начислит институт национального страхования, это не сделает его резидентом Израиля. Такой статус будет закреплен за ним ошибочно, и когда придет момент проверки, станет очевидно, что он не имеет права на льготу, которой хочет воспользоваться и начнутся проблемы.

— Как новоиспеченному гражданину решить вопросы, связанные с обязательной службой в армии?

— Это актуально для клиентов, у которых есть дети призывного возраста – то есть до 22 лет. Если они не проживают постоянно в Израиле, то имеют право на отсрочку от службы в армии.

Наша помощь в этом вопросе — правильно, а главное, вовремя оформить отсрочку. В частности, мы в обязательном порядке проверяем, чтобы информация об оформлении отсрочки точно была передана во все соответствующие инстанции. Благодаря этому можно избежать ситуации, когда ребенка по приезду в страну могут забрать в тюрьму или на службу.

— С какими еще бытовыми сложностями сталкиваются люди, только получившие гражданство Израиля?

— Обычно им достаточно сложно контактировать с финансовыми организациями. Людям необходимо открыть счет и иметь на нем средства, которые будут списываться за те же медицинские услуги. К тому же, все банковские приложения на иврите, есть сайты на русском и английском языках, но их функционал существенно ограничен. То есть самостоятельно разобраться, как открыть и поддерживать собственный банковский счет, чтобы его не заблокировали, не так просто. Одновременно необходимо понимать, какие суммы можно переводить из Украины в Израиль и как это правильно оформить.

Наши специалисты по мере необходимости осуществляют от лица клиента взаимодействие с банком, отслеживают все приходящие штрафы, оказывают консультации по налогам и занимаются продлением всех внутренних документов.

— Какие у вас планы по развитию компании? Планируете расширять перечень услуг? Есть ли в этом потребность?

—Уже сейчас, помимо всего перечисленного, мы оказываем достаточно широкий перечень услуг. Например, консьерж-сервис или организация приема частного самолета.

Для нас важно сделать жизнь наших клиентов максимально комфортной вне зависимости от того, планируют ли они посещение развлекательных заведений или общение с официальными учреждениями.

Безусловно, мы постоянно работаем над расширением перечня возможных услуг, исходя из полученного опыта и запросов клиентов. Также мы постарались сделать цены на годовое обслуживание доступными практически для каждого - от €1,5 тыс. на семью.

Сегодня у нас тысячи клиентов с израильскими паспортами, и нам просто необходимо их обеспечить информационной поддержкой, помочь избежать бюрократических и ментальных трудностей.