Вадим Жоров: громадянам Ізраїлю простіше вести бізнес у країнах ЄС

Все більше українців з єврейським корінням прагне отримати ізраїльське громадянство. Однак, паспорт Ізраїлю дає не тільки права для його володаря, але ще й ряд додаткових обов'язків.

В інтерв'ю РБК-Україна ізраїльський бізнесмен, президент групи компаній Alfa Russia-Israel Group Вадим Жоров розповідає, чому останнім часом "даркон" став одним з вагомих аргументів на користь репатріації, на які труднощі натрапляють новоспечені громадяни і як уникнути штрафних санкцій і можливого арешту при виїзді з країни.

– Чому стільки бажаючих отримати громадянство Ізраїлю?

— Громадянство Ізраїлю дає ряд відчутних переваг. У країні маса пільг для громадян і нових репатріантів, в тому числі надання десятирічних податкових канікул на доходи, отримані за кордоном. Або для тих, хто хоче придбати квартиру на території Ізраїлю.

Водночас закордонний паспорт — "даркон" — дає можливість безвізових поїздок в країни Європи, оформлення електронних документів для в'їзду в Канаду і Австралію, ряд інших переваг при подорожах. Особливо це стало відчутно в період карантинів, надаючи "запасний аеродром".

Крім цього, громадянам Ізраїлю простіше вести бізнес в країнах ЄС. Наприклад, досить просто відкрити рахунок або компанію за кордоном, співпрацювати з державними структурами, тоді як до українців або громадян інших пострадянських країн часто ставляться з упередженням.

Безумовно, все це створює передумови для бажання позиціонувати себе громадянином іншої країни, і, на нашу думку, є однією з причин зростання звернень для отримання паспорта громадянина Ізраїлю в останні кілька років.

— Які ще переваги саме ізраїльського паспорта? Чи є конкуренція в цій сфері?

— Зараз на ринку існують дві категорії паспортів, які можуть бути оформлені як додаткове громадянство.

Перша категорія є, по суті, продажем паспорта в обмін на інвестиції в нерухомість або інші вкладення в країні. В першу чергу, це Мальта, Португалія, Чорногорія, Іспанія, Карибські країни. Істотний мінус такого паспорта: його ціна. "Вартість" такого паспорта починається від 150 тис.доларів.

У випадку з ізраїльським паспортом — ситуація кардинально інша. Отримати його можна тільки при наявності єврейських коренів. І, як показує практика, право на нього є у величезної кількості жителів України. Досить мати прабабусю, бабусю або дідуся єврейського походження, і громадянство можна оформити собі й членам сім'ї.

Що ще важливо: ризиків при отриманні ізраїльського громадянства значно менше. Це пов'язано з тим, що інвестиційні паспорти можуть бути легко анульовані, тоді як громадянство Ізраїлю — відкликати неможливо.

— У чому полягає робота вашої компанії? Ви допомагаєте тільки з оформленням паспорта?

— Як правило, живучи в Україні, людина добре знає, які обов'язки у неї є. Але, коли вона стає громадянином Ізраїлю, ситуація змінюється.

Після оформлення документів у клієнтів, які не залишаються жити в країні, виникає маса питань: Як правильно користуватися "дарконом", як в'їжджати в Ізраїль в статусі громадянина, як відвідувати країни Європи, які зобов'язання виникають зі сплатою податків, внесків, як скористатися ізраїльською медициною, переказати гроші.

У процесі ми зрозуміли, що у наших клієнтів є потреба в постійній інформаційній підтримці, тому ми вирішили створити профільний відділ абонентського обслуговування, який буде відповідати за життя "після отримання "даркона".

Абонентська підтримка потрібна ще й для того, щоб ізраїльське громадянство людини було в цілковитій безпеці. Нашим клієнтам це дає впевненість, що коли вони вирішать продовжити свій закордонний паспорт, прилетіти в країну на відпочинок, лікування, відкрити бізнес або просто остаточно переїхати в Ізраїль — ніяких труднощів у них не виникне.

У преміальних пакетах абонентської підтримки також передбачена допомога у відкритті в країні власного бізнесу. До речі, такі плани є у багатьох наших клієнтів.

Крім цього, зараз ми ще допомагаємо підібрати нерухомість. Якість роботи ріелторів в Ізраїлі недостатньо висока, тому нам довелося додати й цю послугу в пакет.

— Виходячи з вашого досвіду, через що найчастіше виникають проблеми у власників ізраїльських паспортів?

— Насправді, таких обставин досить багато. По-перше, відсутність можливості користуватися державною медичною страховкою, не проживаючи в Ізраїлі. По-друге, кожному громадянину Ізраїлю, який не проживає в країні, треба врегулювати свій резидентський статус. По-третє, служба в армії. Події останнього час показали, що це питання для країни як і раніше залишається актуальним.

— Не проживаючи постійно в Ізраїлі, чи можна претендувати на медстраховку?

— Коли людина отримує громадянство, вона отримує статус нового репатріанта і йому належить безліч пільг, наприклад, рік безкоштовного медичного страхування. Але ця послуга автоматично відключається, якщо громадянин Ізраїлю не є резидентом.

Для того, щоб мати можливість користуватися медичними послугами на території Ізраїлю, оформлюється Приватна медична страховка. Вона дозволяє отримати досить великий обсяг привілеїв незалежно від країни постійного проживання: не стояти в чергах і самостійно вибирати лікарів і клініки для надання послуг.

Але страхова компанія може тільки покрити витрати на лікування, вона не буде займатися підбором фахівця і записом пацієнта на прийом. Все це беруть на себе наші фахівці. Ми вивчаємо ринок, підбираємо зручні дати, беремо на себе всі питання взаємодії з медичною організацією і страховою компанією, займаємося підготовкою і збором документів для відшкодування коштів, витрачених на медпослуги.

— Коли новому репатріанту потрібно врегулювати резидентський статус? Що конкретно для цього потрібно зробити?

— За законом кожен резидент Ізраїлю повинен щомісяця робити відрахування у відомство національного страхування Бітуах Леумі. Від виплат звільняються тільки ті люди, які живуть в країні менш як 183 дні.

На жаль, система не завжди відстежує це автоматично. Через це багатьом нараховуються штрафи, до яких додаються пені за прострочення. При всьому при цьому вони просто не знають про їх наявність. В результаті у них виникають проблеми при вильоті з Ізраїлю. Всі ці штрафи можна буде надалі зняти, але робота може затягнутися і доставити клієнтам істотний дискомфорт.

Ми зі свого боку рекомендуємо клієнтам оформляти відмову від резидентства, тобто через 10-11 місяців після отримання паспорта повідомляти державу про те, що в країні вони фактично не живуть і відрахування робити не повинні. Через наш абонентський відділ оформити все можна дистанційно.

Важливо ще розуміти: навіть якщо людина заплатить внесок, який йому нарахує інститут Національного страхування, це не зробить його резидентом Ізраїлю. Такий статус буде закріплено за ним помилково, і коли прийде момент перевірки, стане очевидно, що він не має права на пільгу, якою хоче скористатися і почнуться проблеми.

— Як новоспеченому громадянину вирішити питання, пов'язані з обов'язковою службою в армії?

— Це актуально для клієнтів, у яких є діти призовного віку – тобто до 22 років. Якщо вони не проживають постійно в Ізраїлі, то мають право на відстрочку від служби в армії.

Наша допомога в цьому питанні — правильно, а головне, вчасно оформити відстрочку. Зокрема, ми в обов'язковому порядку перевіряємо, щоб інформація про оформлення відстрочки точно була передана в усі відповідні інстанції. Завдяки цьому можна уникнути ситуації, коли дитину по приїзду в країну можуть забрати у в'язницю або на службу.

— З якими ще побутовими складнощами стикаються люди, які тільки отримали громадянство Ізраїлю?

— Зазвичай їм досить складно контактувати з фінансовими організаціями. Людям необхідно відкрити рахунок і мати на ньому кошти, які будуть списуватися за ті ж медичні послуги. До того ж всі банківські додатки на івриті, є сайти російською та англійською мовами, але їх функціонал істотно обмежений. Тобто самостійно розібратися, як відкрити й підтримувати власний банківський рахунок, щоб його не заблокували, не так просто. Одночасно необхідно розуміти, які суми можна переводити з України в Ізраїль і як це правильно оформити.

Наші фахівці при потребі здійснюють від імені клієнта взаємодію з банком, відстежують всі приходять штрафи, надають консультації з податків і займаються продовженням всіх внутрішніх документів.

— Які у вас плани з розвитку компанії? Плануєте розширювати перелік послуг? Чи є в цьому потреба?

— Вже зараз, крім усього перерахованого, ми надаємо досить широкий перелік послуг. Наприклад, консьєрж-сервіс або організація прийому приватного літака.

Для нас важливо зробити життя наших клієнтів максимально комфортним незалежно від того, чи планують вони відвідування розважальних закладів або спілкування з офіційними установами.

Безумовно, ми постійно працюємо над розширенням переліку можливих послуг, виходячи з отриманого досвіду і запитів клієнтів. Також ми постаралися зробити ціни на річне обслуговування доступними практично для кожного — від €1,5 тис. на сім'ю.

Сьогодні у нас тисячі клієнтів з ізраїльськими паспортами, і нам просто необхідно їх забезпечити інформаційною підтримкою, допомогти уникнути бюрократичних і ментальних труднощів.