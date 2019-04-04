Вадим Рабинович: объединив усилия на парламентских выборах, мы сможем спасти страну

Мы можем сформировать в Украине нормальное, адекватное правительство, которое наконец прекратит идиотизм, происходящий сейчас в экономике, сможет создать нормальные условия для развития украинских предприятий и завоюет новые рынки сбыта для отечественных товаров.

Потому прежде всего я хочу обратиться ко всем оппозиционным силам страны, которые ведут борьбу с действующим режимом. Нашей ошибкой стало нежелание потратить больше времени и найти точки соприкосновения перед первым туром президентских выборов. В итоге мы его проиграли. Хотя если сложить результаты Юрия Бойко и Александра Вилкула, то мы увидим, что у единого оппозиционного кандидата были бы все шансы пройти во второй тур.

Впрочем, теперь об этом поздно рассуждать. Сегодня нам всем нужно забыть старые обиды и объединять всех наших приверженцев, побеждать на парламентских выборах и прекращать ту вакханалию тупоумия, которую мы наблюдаем в нашей стране. Другого выхода у нас нет! Иначе мы просто будем и дальше наблюдать, как профессиональные коррупционеры или аматоры окончательно разваливают нашу страну.

Что нам нужно сделать, чтобы не допустить этого развала? Как я уже сказал, первое – это объединить в единый фронт всех оппозиционных политиков, которые готовы совместно работать на благо нашей страны.

Следующий шаг – это полноценный переход к парламентской форме правления. Это на самом деле важно и актуально, так как пост президента за последние 27 лет был в Украине полностью дискредитирован. Каждый, кто оказывался на нем, сразу же превращался в коррупционера, за что справедливо был ненавидим своим народом.

Кроме того, каждый президент, приходя к власти, либо переламывал парламент через колено и заводил туда своих людей, либо входил в жесткое противостояние с Радой. При этом глава государства и парламент фактически блокировали работу друг друга, приводя ко все новым и новым политическим кризисам, дестабилизации ситуации и, как следствие, все большей стагнации экономики.

Страна больше не может себе позволить буксовать на месте, теряя время за мелкими дрязгами и выяснениями отношений! Нам нужна консолидация всех сил, которая позволит выйти из этой "мертвой петли" живыми и сохранить наше государство. Поэтому отмена института президентства пойдет Украине только на пользу.

Еще один аргумент в пользу актуальности парламентской формы правления для Украины – нынешние выборы президента. Ведь уже сейчас понятно: они либо законсервируют предыдущую власть, что окончательно добьет страну, либо приведут к власти профанов, которые даже при провозглашаемых "благих намерениях" не смогут справиться с вызовами, которые стоят перед страной.

В любом случае, после победы на парламентских выборах нам необходимо будет закрепить в стране наиболее эффективную систему управления, которая позволит проводить настоящие, а не убийственные реформы. Систему, которая позволит Украине выйти из экономического коллапса, в котором она постоянно находится. Систему, которая в конце концов позволит Украине начать движение в сторону развитых стран, с высоким уровнем жизни и нормальными доходами граждан.

Это и есть основные цели партии "Оппозиционная платформа – За життя", прописанные в нашей программе. Именно вокруг идеи достижения этих целей мы и предлагаем объединяться всем адекватным политическим силам.