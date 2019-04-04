Вадим Рабінович: об'єднавши зусилля на парламентських виборах, ми зможемо врятувати країну

Ми можемо сформувати в Україні нормальний, адекватний уряд, який нарешті припинить ідіотизм, що відбувається зараз в економіці, зможе створити нормальні умови для розвитку українських підприємств і завоює нові ринки збуту для вітчизняних товарів.

Тому перш за все я хочу звернутися до всіх опозиційних сил країни, які ведуть боротьбу з чинним режимом. Нашою помилкою стало небажання витратити більше часу і знайти точки дотику перед першим туром президентських виборів. У підсумку ми його програли. Хоча, якщо скласти результати Юрія Бойка та Олександра Вілкула, то ми побачимо, що у єдиного опозиційного кандидата були б всі шанси пройти в другий тур.

Втім, тепер про це пізно міркувати. Сьогодні нам усім треба забути старі образи і об'єднувати всіх наших прихильників, перемагати на парламентських виборах і припиняти ту вакханалію тупоумства, яку ми спостерігаємо в нашій країні. Іншого виходу у нас немає! Інакше ми просто будемо і далі спостерігати, як професійні корупціонери або аматори остаточно розвалюють нашу країну.

Що нам потрібно зробити, щоб не допустити цього розвалу? Як я вже сказав, перше – це об'єднати в єдиний фронт всіх опозиційних політиків, які готові спільно працювати на благо нашої країни.

Наступний крок – це повноцінний перехід до парламентської форми правління. Це насправді важливо і актуально, так як пост президента за останні 27 років було в Україні повністю дискредитовано. Кожен, хто опинявся на ньому, відразу ж перетворювався в корупціонера, за що справедливо його ненавидів народ.

Крім того, кожен президент, приходячи до влади, або переламував парламент через коліно і заводив туди своїх людей, або входив в жорстке протистояння з Радою. При цьому глава держави і парламент фактично блокували роботу один одного, приводячи до все нових і нових політичних криз, дестабілізації ситуації і, як наслідок, все більшої стагнації економіки.

Країна більше не може собі дозволити буксувати на місці, втрачаючи час за дрібними чварами і з'ясуваннями стосунків! Нам потрібна консолідація всіх сил, яка дозволить вийти з цієї "мертвої петлі" живими і зберегти нашу державу. Тому скасування інституту президентства піде Україні на користь.

Ще один аргумент на користь актуальності парламентської форми правління для України – нинішні вибори президента. Адже вже зараз зрозуміло: вони або законсервують попередню владу, що остаточно доб'є країну, або приведуть до влади профанів, які навіть при проголошуваних "благих намірах" не зможуть впоратися з викликами, які стоять перед країною.

У будь-якому випадку, після перемоги на парламентських виборах нам необхідно буде закріпити в країні найбільш ефективну систему управління, яка дозволить проводити справжні, а не вбивчі реформи. Систему, яка дозволить Україні вийти з економічного колапсу, в якому вона постійно перебуває. Систему, яка врешті-решт дозволить Україні почати рух у бік розвинених країн, з високим рівнем життя і нормальними доходами громадян.

Це і є основні цілі партії "Опозиційна платформа – За життя", прописані в нашій програмі. Саме навколо ідеї досягнення цих цілей ми і пропонуємо об'єднуватися всім адекватним політичним силам.