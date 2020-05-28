Вадим Олейник: Сколько бы денег не вливалось в информационные войны - реформу дорожной отрасли не остановить

- Вы один из основных фигурантов журналистского расследования о деятельности "Укравтодора". Какую информацию из сюжета можете подтвердить?

- Начну с того, что еще где-то полторы недели назад я узнал о том, что в связи с моей профессиональной деятельностью, как советника "Укравтодора", консультанта правительства и частного консультанта по тендерной документации, делается сюжет для программы Дениса Бигуса. Но, поскольку я знал, что с точки зрения законодательства и даже элементарной бизнес-этики никаких норм я не нарушаю, поэтому никакой "сенсации" по этому поводу не ожидал. Напротив, я всегда был пылким поклонником сюжетов этой медиакоманды.

- Кроме сюжета вышел еще отдельный блог Марины Ансифоровой, где она прямо обвиняет вас в том, что вы пытались "рассчитаться" компроматом на Кубракова за невыход сюжета о вас. Это правда?

- Да, но не совсем. Когда я узнал о том, что мою деятельность могут попытаться использовать в расследовании для давления на [Александра] Кубракова, я обратился к Агие Загребельской (экс-уполномоченная президента Антимонопольного комитета Украины, - ред.), с просьбой сконтактировать меня с журналистами программы, чтобы я мог дать свою позицию по этой ситуации.

Почему я обратился к Агие? Потому что уже несколько месяцев ее общественная организация "Лига антитраста" публикует материалы о работе "Укравтодора" у них на сайте. После этого на меня непосредственно вышел Артем Гриненко (председатель "Всеукраинской дорожной ассоциации", - ред.), который и предложил передать компромат на Кубракова - в обмен на то, что меня не будет использовано в сюжете. Насколько я понимаю, именно Гриненко "слил" основную информацию, и таким образом мог меня шантажировать. Бигус потом тоже открестился от Артема, указав на то, что информация не могла быть предметом торга.

Как бы там ни было, я решил действовать и согласовал так называемый “компромат” с руководителем "Укравтодора" (то есть дезинформацию на Кубракова, - ред.), и передал ее Гриненко. После их "согласования" я формально встретился и просил Ансифорову не показывать меня в программе и передал материалы "против" Александра Кубракова. В свою очередь, Кубраков понимал, что таким образом я имею возможность сохранить свою репутацию.

- То есть вы хотите сказать, что Кубраков согласился на целую спецоперацию, чтобы не запятнать вашу репутацию, а сам готов был оказаться в центре расследования? Вам не кажется, что это выглядит довольно странно?

- Это может выглядеть как угодно, но это не заменит тот факт, что именно, так и было. Замечу, что конкретно эти материалы в сюжете не использовались, но журналисты думали передать их в НАБУ.

- Почему вы считаете себя жертвой в этой ситуации?

- Я не считаю себя жертвой. В этой ситуации я - заложник. Однако, как видите, я никуда не прячусь, продолжаю работать и не планирую останавливаться на пути реализации реформ. Однако определенные результаты этой информационной кампании против себя конечно чувствую.

Первый результат - лишение меня основной работы и, фактически, единственного источника дохода в семье (как внештатный советник, я заработной платы из госбюджета не получаю и не претендую).

За внимание к моей персоне со стороны расследователей, BRDO разорвал со мной долгосрочный контракт и уволил с должности старшего эксперта сектора инфраструктуры в этой организации.

Второй, так сказать, "результат" - попытка связать мою бизнес историю с командой "Укравтодора" и таким образом дискредитировать руководство агентства. В свете последних событий я понимаю, что грязная закулисная игра вышла наружу и перешла все границы — однако, у них ничего не выйдет.

В-третьих, я был вынужден прекратить свою деятельность в ООО “Автодор Консалтинг”, поскольку клевета еще никому не принесла положительного результата, а тем более в самом начале работы и в такое сложное время для экономики страны.

- Вы говорите о неких "заказчиках". Конкретные фамилии назвать можете?

- Здесь все просто. В моем случае за этим непосредственно стоит председатель "Всеукраинской дорожной ассоциации" Артем Гриненко. Более того, он в какой-то степени был в курсе хода и содержания расследования, поэтому определенным образом мог манипулировать мной. Но меня беспокоит другое, после этого на многочисленных сайтах появились прямые обвинения меня во взятках, каких-то откатах, без всяких на то доказательств. В этой ситуации, кто будет отвечать за ущерб моей репутации, карьеры?

- Но ведь из приведенных фактов - компания, о которой идет речь, существовала, советником председателя "Укравтодора" вы числились, консультации проводили. Что не так с фактами?

- Отдельно взятые факты - да, но сама суть информации - манипулятивна. Чтобы объяснить правдивость и справедливость моей позиции, не нужно лезть в нюансы с цифрами и аналитикой. В сюжете говорится о том, что месяц назад я, вместе с двумя партнерам, решил начать собственный проект ООО "Автодор Консалтинг".

Основная цель деятельности проекта - консалтинг в сфере публичных закупок в дорожной отрасли. Повторюсь, не "откаты" и "советы", кому заплатить, чтобы выиграть в тендере, а консультации, как наиболее эффективно участвовать в публичных закупках. Мировая и украинская практика свидетельствует о том, что опыт в бизнесе играет на пользу государству, облегчает ведение бизнеса, позволяет быстро и качественно привлекать инвестиции и международные компании к конкуренции.

- Можете привести пример?

- Компании, которые начинали свой бизнес в Австрии, прекрасно знают о коммунальной организации Vienna Business Agency. Ее основная задача - консалтинг новых и международных компаний, которые заходят на внутренний рынок. Эти услуги первое время предоставляются бесплатно, однако со временем отношения становятся коммерческими. Новые игроки на рынке получают качественную консультацию и сопровождение, а государство имеет инвесторов, налоги и рабочие руки. Ситуация win-win.

В похожем контексте предстает ситуация с советниками и их бизнес-бэкграундом. Согласитесь, что трудно найти себе в советники человека, который ничего не зарабатывает (повторюсь, работа советника не оплачивается), будет реально компетентным в своей сфере (не только теоретически, но и практически), и не будет вовлечен в бизнес-процессы. Так не бывает. Наоборот, советники с опытом в корпоративном секторе - ценятся. Руководители государственных органов, особенно, когда их деятельность связана с реальным сектором экономики, берут себе в советники действующих практиков. Как по мне, это достаточно рациональная позиция.

- В таком случае, чем конкретно вы занимаетесь в "Укравтодоре" на должности советника?

- Мои функции, согласованы с председателем "Укравтодора" и имеют преимущественно аналитические и консультационные - координация и мониторинг реформы децентрализации "Укравтодора", подготовка аналитических материалов и статей на тему деятельности агентства.

Внештатный советник на общественных началах председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины не принимает решения, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, и не приравнивается к тем лицам, которые принимают такие решения.

Очевидно, что служебных документов я также не подписываю. Сейчас меня обвиняют в том, что я якобы играю на две стороны - но, фактически, я не играю ни на одной, кроме реализации мечты наших граждан относительно качественных дорог в Украине.

В заключение, деньги на посту советника я не получаю, реальных полномочий не имею. Норм, которые запрещали бы мне вести предпринимательскую деятельность - также не существует. Но именно эту ситуацию хотят использовать для того, чтобы манипулировать главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.

- Так, а в чем тогда, собственно, конфликт интересов - вашего и Гриненко, которого вы связываете с атакой против себя, если полномочий и влияния у вас якобы нет?

- Насколько мне известно, "Всеукраинская дорожная ассоциация", которой руководит Гриненко, также хотела предоставлять консультационные услуги по тендерам на дорожном рынке. Я же в этой комбинации для них оказался как пятое колесо. То есть за этим стоит насквозь прогнившая ситуация борьбы за финансовые потоки.

Впрочем, самое печальное, что Гриненко может выйти из этой ситуации жертвой, которая в результате поможет ему получить более влиятельную должность или даже нового "управляемого" главу "Укравтодора". Впрочем, сколько бы фейковых материалов не выходило, сколько бы денег не вливалось в разного года информационные войны - реформу дорожной отрасли, в которой лично заинтересован президент, не остановить.