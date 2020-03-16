Успеть до карантина: как украинцы экстренно возвращаются домой из-за границы

Каждый сам за себя

"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой", – сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 13 марта.

За теми, кто своими силами вернуться не успеет или не сможет, государство отправит специальные рейсы, пообещал глава государства.

"Прекрасно, что наш президент четко знает, что мы "должны" (вернуться, – ред.), только вот теперь стал вопрос "как же все-таки вернутся домой в установленные сроки?" – написала в своем Facebook Надежда Бовсуновская, которая вместе с друзьями отдыхала на Кипре.

Весь день 14 марта она пыталась дозвониться авиаперевозчику WizzAir и в консульство Украины. Но в авиакомпании трубку не взяли, а в консульстве, по ее словам, ответили, что "не могут спасти всех".

"Какой-либо толковой информации от украинского правительства – ноль", – подытожила Бовсуновская. Девушка пыталась купить прямые билеты до Киева, хоть и по завышенным ценам, но система авиаперевозчика все время "зависала".

В Киев вернуться все же получилось, причем за один билет пришлось заплатить 15 тысяч гривен, рассказала РБК-Украина подруга Бовсуновской Мария Стасенко, которая также была с ней в этой поездке.

Консульство Украины на Кипре к тому моменту никаких инструкций не получало, и лишь позже начало собирать данные о находящихся на острове украинцах не только через перегруженную систему "ДРУГ", запущенную Министерством иностранных дел, но и через свою страницу в Facebook.

Стасенко говорит, что хорошо понимала все риски, связанные с поездкой на отдых в нынешнее время и планомерно ко всему подготовилась, взяв с собой запас лекарств, деньги и т.д. Причем, по ее словам, изначально она не собиралась возвращаться в Украину во время карантина.

"Если бы наши власти чуть четче очертили план, типа: через две недели конец карантина, или через месяц, или "в течение двух недель точно дадим дополнительные борты", я бы, например, не полетела в Украину. Но позицию МИДа у меня под постом вы видели – срочно, пожалуйста, как угодно, немедленно летите домой", – объяснила изданию Стасенко.

Для многих украинцев путь домой только начинается, например, для кинопродюсера Анны Паленчук, которая учится в киношколе канадского города Ванкувер.

"Вопрос у меня один и простой – как будет организован возврат украинцев после 17 марта? Я в Канаде, в Ванкувере, где-то за 9000 км от дочери и моей мамы, которые в Киеве. Я уверена, что каждый, кто имеет ребенка, меня поймет, почему я хочу вернуться. Ведь я не верю, что этот карантин только на две недели", – опасается кинопродюссер.

Дозвониться в украинское посольство ей не удалось, информацию получила только через Facebook. "Мне сказали, что пока есть возможность, надо вылетать, потом будут спецрейсы, но никто не знает когда", – рассказала Паленчук.

По ее словам, сам полет из Ванкувера в Украину длится часов 17, обычно с пересадками в европейских аэропортах. Но перед этим еще надо добраться из Ванкувера до Торонто, а это само по себе около 4,5 часов полета. Потому, опасаясь, как бы Канада не решила перекрыть границы между провинциями страны, девушка взяла билет на прямой рейс Торонто-Киев компании МАУ.

И, в отличие от других "застрявших" за рубежом украинцев, Паленчук не пришлось платить за билеты втридорога – трансатлантический перелет обошелся ей в 579 долларов, что выглядит вполне адекватной ценой. Тогда как на многих других рейсах МАУ цены поднялись в несколько раз, вызвав волну критики в адрес перевозчика.

В авиакомпании категорически опровергли обвинения в спекуляциях, заявив, что цена на билеты формируется автоматически. И что резкий рост спроса на конкретные даты, согласно рыночным принципам, привел к столько же резкому росту цены.

Не в том месте, не в то время

Пока наиболее непонятной остается ситуация с возвращением украинцев из Египта, традиционно одного из самых популярных туристических направлений. Сразу 730 украинских граждан оказались на 14-дневном карантине в одном из отелей Шарм-эль-Шейха, где у двоих туристов обнаружили коронавирус.

"С 14-го марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Up (туроператора, – ред.), "летать пустыми из Борисполя чартерам просто не выгодно", – пишет журналистка Радио Свобода Антонина Маровди, также "застрявшая" в Шарм-эль-Шейхе.

По информации от местных гидов, всего на египетских курортах находится около 60 тысяч украинцев. При этом многие туроператоры до сих пор продолжают рекламировать поездки в Египет на ближайшие дни.

"У нас целый день нет связи и интернета, в системе "ДРУГ" я зарегистрировалась, вот только до конца не понимаю, как это поможет. Уже три дня нет вылетов, что делать, никто не знает", – рассказала РБК-Украина Антонина. По ее словам, она должна была вылететь на Киев еще 15 марта, но билет оказался недействительным.

Туроператор JoinUP! заверил, что все украинцы, которые должны были вернуться домой 14-16 марта, смогут вылететь на этой неделе, а за дополнительные дни пребывания в Египте заплатит компания. "Украинцы, которые не успеют вернуться до 16 марта 23:59, будут вывозиться специальными рейсами. Сейчас совместно с правительством осуществляется разработка плана эвакуации", – заявил туроператор.

Как пояснил в понедельник первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко, находящиеся в Египте украинцы должны самостоятельно спланировать свое возвращение. "Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", – сказал Никифоренко.

При этом власти Египта уже анонсировали полное прекращение авиасообщения с 19 по 31 марта. Но уже находящиеся в стране туристы при этом смогут остаться там до конца своих отпусков.

В Украине власть все же пообещала сформировать и объявить список всех чартерных рейсов, которыми украинские граждане смогут вернуться домой после закрытия авиасообщения, с 17 марта.

Пока туристы с большими трудностями пытаются эвакуироваться домой собственными усилиями. Как написала в своем Facebook Регина Дацюк, отдыхавшая вместе с семьей на Канарских островах, им пришлось прервать отпуск и изменить маршрут возвращения в Украину – не с пересадкой в Осло, как планировалось изначально, а через немецкий Франкфурт.

Но, как оказалось, немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейс в Киев. По информации издания "Европейская правда", авиакомпания перепутала даты закрытия авиасообщения с Украиной. И для семьи Дацюк единственной доступной опцией осталась компания МАУ, где четыре билета Франкфурт-Киев стоили 80 тысяч гривен.

Но вылететь с Канарских островов у Дацюк с семьей сразу не получилось – из-за всех задержек у пилота закончилась смена, рейс пришлось переносить, в итоге, вовремя прибыть на пересадку во Франкфурт не получилось. Пришлось опять менять планы и лететь через Мадрид. "Билеты на Франкфурт, похоже, мы подарили немецкой экономике, дозвониться перевозчику не удалось", – написала Дацюк.

Тем, кто предпочитает добираться в Украину наземным транспортом, отнюдь не легче – европейские государства одно за другим закрыли свои границы. За украинцами, которые возвращались из Италии и "застряли" на границе со Словенией, пришлось высылать отдельный самолет из Киева, забравший 121 человека.

На брифинге 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз заверил, что государство не бросит на произвол судьбы ни одного оставшегося за рубежом украинца. Но и полностью брать на себя их возвращение домой не собирается – туроператорам тоже придется "выполнить свои обещания" и вернуть туристов домой.

"Не надо разгонять панику о том, что кого-то "бросили" или "забыли". Мы никого не оставим без внимания. Но объем задач сейчас феноменальный", – сказал Кулеба. Пока что некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме, в буквальном смысле слова – украинские консулы в Польше занимаются тем, что подсаживают граждан в автомобильную очередь на пересечение границы.