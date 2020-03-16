Встигнути до карантину: як українці екстрено повертаються додому з-за кордону

Кожен сам за себе

"Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому", – сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні увечері 13 березня.

За тими, хто своїми силами повернутися не встигне або не зможе, держава відправить спеціальні рейси, пообіцяв глава держави.

"Чудово, що наш президент чітко знає, що ми "повинні" (повернутися, – ред.), тільки ось тепер стало питання "як все ж повернуться додому у встановлені терміни?" – написала у своєму Facebook Надія Бовсуновська, яка разом з друзями відпочивала на Кіпрі.

Весь день 14 березня вона намагалася додзвонитися авіаперевізнику WizzAir і в консульство України. Але в авіакомпанії трубку не взяли, а в консульстві, за її словами, відповіли, що "не можуть врятувати всіх".

"Якоїсь тямущої інформації від українського уряду – нуль", – підсумувала Бовсуновська. Дівчина намагалася купити прямі квитки до Києва, хоч і за завищеними цінами, але система авіаперевізника весь час "зависала".

До Києва повернутися все ж вийшло, причому за один квиток довелося заплатити 15 тисяч гривень, розповіла РБК-Україна подруга Бовсуновської Марія Стасенко, яка також була з нею у цій подорожі.

Консульство України на Кіпрі до того моменту ніяких інструкцій не отримувало, і лише пізніше почало збирати дані про українців, які знаходяться на острові, не тільки через перевантажену систему "ДРУГ", запущену Міністерством закордонних справ, але й через свою сторінку у Facebook.

Стасенко каже, що добре розуміла всі ризики, пов'язані з поїздкою на відпочинок у нинішній час і планомірно до всього підготувалася, взявши з собою запас ліків, гроші і т.д. Причому, за її словами, спочатку вона не збиралася повертатися в Україну під час карантину.

"Якщо б наша влада трохи чіткіше окреслила план, типу: через два тижні кінець карантину, чи через місяць, чи "протягом двох тижнів точно дамо додаткові борти", я б, наприклад, не полетіла в Україну. Але позицію МЗС у мене під постом ви бачили – терміново, будь ласка, як завгодно, негайно летіть додому", – пояснила виданню Стасенко.

Для багатьох українців шлях додому тільки починається, наприклад, для кінопродюсера Ганни Паленчук, яка навчається у кіношколі канадського міста Ванкувер.

"Питання у мене одне і просте – як буде організовано повернення українців після 17 березня? Я у Канаді, у Ванкувері, де за 9000 км від дочки і моєї мами, які у Києві. Я впевнена, що кожен, хто має дитину, мене зрозуміє, чому я хочу повернутися. Адже я не вірю, що цей карантин тільки на два тижні", – побоюється кінопродюсер.

Додзвонитися в українське посольство їй не вдалося, інформацію отримала тільки через Facebook. "Мені сказали, що поки є можливість, треба вилітати, потім будуть спецрейси, але ніхто не знає коли", – розповіла Паленчук.

За її словами, сам політ з Ванкувера в Україну триває годин 17, зазвичай з пересадками у європейських аеропортах. Але перед цим ще треба дістатися з Ванкувера до Торонто, а це саме по собі близько 4,5 годин польоту. Тому, побоюючись, як би Канада не вирішила перекрити кордони між провінціями країни, дівчина взяла квиток на прямий рейс Торонто-Київ компанії МАУ.

І, на відміну від інших "застряглих" за кордоном українців, Паленчук не довелося платити за квитки втридорога – трансатлантичний переліт обійшовся їй у 579 доларів, що виглядає цілком адекватною ціною. Тоді як на багатьох інших рейсах МАУ ціни піднялися у кілька разів, викликавши хвилю критики на адресу перевізника.

В авіакомпанії категорично спростували звинувачення у спекуляціях, заявивши, що ціна на квитки формується автоматично. І що різке зростання попиту на конкретні дати, відповідно ринковим принципам, призвело до настільки ж різкого зростання ціни.

Не у тому місці, не у той час

Поки найбільш незрозумілою залишається ситуація з поверненням українців з Єгипту, традиційно одного з найпопулярніших туристичних напрямків. Відразу 730 українських громадян опинилися на 14-денному карантині в одному з готелів Шарм-ель-Шейха, де у двох туристів виявили коронавірус.

"З 14-го березня чартери перестали літати, а значить додому вже не повернулися дуже багато туристів. Як сказав гід Join Up (туроператора, – ред.), "літати порожніми з Борисполя чартерам просто не вигідно", – пише журналістка Радіо Свобода Антоніна Маровді, яка також "застрягла" в Шарм-ель-Шейху.

За інформацією від місцевих гідів, всього на єгипетських курортах знаходиться близько 60 тисяч українців. При цьому багато туроператорів досі продовжують рекламувати поїздки в Єгипет на найближчі дні.

"У нас цілий день немає зв'язку та інтернету, в системі "ДРУГ" я зареєструвалася, от тільки до кінця не розумію, як це допоможе. Вже три дні немає вильотів, що робити, ніхто не знає", – розповіла РБК-Україна Антоніна. За її словами, вона повинна була вилетіти до Києва ще 15 березня, але квиток виявився недійсним.

Туроператор JoinUP! запевнив, що всі українці, які повинні були повернутися додому 14-16 березня, зможуть вилетіти цього тижня, а за додаткові дні перебування у Єгипті заплатить компанія. "Українці, які не встигнуть повернутися до 16 березня 23:59, будуть вивозитися спеціальними рейсами. Зараз спільно з урядом здійснюється розробка плану евакуації", – заявив туроператор.

Як пояснив у понеділок перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко, українці, які перебувають у Єгипті, повинні самостійно спланувати своє повернення. "Ми їх запрошуємо, ми оголошували про порядок руху, ми повідомляли перевізникам про те, що повітряне сполучення буде припинено. Тому вони повинні для себе це рішення прийняти самостійно", – сказав Нікіфоренко.

При цьому влада Єгипту вже анонсувала повне припинення авіасполучення з 19 по 31 березня. Але туристи, які вже там перебувають, зможуть залишитися в країні до кінця своїх відпусток.

В Україні влада все ж пообіцяла сформувати і оголосити список всіх чартерних рейсів, якими українські громадяни зможуть повернутися додому після закриття авіасполучення, з 17 березня.

Поки ж туристи з великими труднощами намагаються евакуюватися додому власними зусиллями. Як написала у своєму Facebook Регіна Дацюк, яка відпочивала разом з родиною на Канарських островах, їм довелося перервати відпустку і змінити маршрут повернення в Україну – не з пересадкою в Осло, як планувалося спочатку, а через німецький Франкфурт.

Але, як виявилося, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала рейс у Київ. За інформацією видання "Європейська правда", авіакомпанія переплутала дати закриття авіасполучення з Україною. І для сім'ї Дацюк єдиною доступною опцією залишилася компанія МАУ, де чотири квитка Франкфурт-Київ коштували 80 тисяч гривень.

Але вилетіти з Канарських островів у Дацюк з сім'єю відразу не вийшло – через всі затримки у пілота закінчилася зміна, рейс довелося переносити, у підсумку, вчасно прибути на пересадку у Франкфурт не вийшло. Довелося знову міняти плани і летіти через Мадрид. "Квитки на Франкфурт, схоже, ми подарували німецькій економіці, додзвонитися перевізнику не вдалося", – написала Дацюк.

Тим, хто вважає за краще добиратися в Україну наземним транспортом, аж ніяк не легше – європейські держави одна за іншою закрили свої кордони. За українцями, які поверталися з Італії і "застрягли" на кордоні зі Словенією, довелося висилати окремий літак з Києва, який забрав 121 людину.

На брифінгу 16 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у черговий раз запевнив, що держава не залишить напризволяще жодного українця, який залишився за кордоном. Але і повністю брати на себе їх повернення додому не збирається – туроператорам теж доведеться "виконати свої обіцянки" і повернути туристів додому.

"Не треба розганяти паніку про те, що когось "кинули" або "забули". Ми нікого не залишимо без уваги. Але обсяг завдань нині феноменальний", – сказав Кулеба. Поки що деякі питання доводиться вирішувати у ручному режимі, у буквальному сенсі слова – українські консули в Польщі займаються тим, що підсаджують громадян в автомобільну чергу на перетині кордону.