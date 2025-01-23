"Укрзалізниця" у збитках. Чи є є вихід із замкнутого кола

Скільки заробляє УЗ, і куди витрачає

"Укрзалізниця" – одна з найбільших українських компаній, тож бюджет її викликає як мінімум повагу. Згідно з фінпланом минулого року, дохід УЗ був запланований на рівні понад 103 мільярди гривень, з яких 98 мільярдів – чистий дохід від реалізації робіт, товарів та послуг. Левову частку цього доходу компанія отримує від вантажних перевезень – саме ця послуга мала принести їй понад 80 мільярдів.

Втім, витрати компанія теж має чималі - 116 млрд грн у минулому році, і половина цих коштів – це зарплати працівників. А ще ж необхідно закупити пальне, сплатити комунальні послуги, вкластися в ремонти техніки та колій і в безліч інших статей, які забезпечують життєдіяльність цієї грандіозної за розміром структури.

Звісно, що в умовах, коли все дорожчає, зберігати ефективність дедалі важче. Саме так в Укрзалізниці пояснили рішення підвищити тариф на своє основне джерело доходу – вантажні перевезення – відразу на 37%.

"З моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення, ціни на електроенергію виросли на 166%, дизель – на 110%, запчастини для тепловозів – на 217%, запчастини для електровозів – на 22%, підшипники – на 37%, колеса суцільнокатані – на 20% тощо", - заявили в УЗ.

Там також зауважили, що за час, поки тарифи на перевезення стояли на місці, індекс цін виробників промислової продукції зріс до 176,4%. А отже – вони можуть платити більше за перевезення.

Соціального вибуху не уникнути?

Представники бізнесу, цілком очікувано, виступили проти підвищення тарифів: до критики долучилися навіть Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата в Україні.

Аргументи "Укрзалізниці" бізнес називає нелогічними – адже на самому початку війни, у 2022 році, компанія одномоментно підвищила тариф на перевезення вантажів на рекордні 70%, а у той час виробники промислової продукції свої ціни точно не підвищували. До того ж, часто промислові індекси навіть знижуються – але історія ще не знає випадку, коли УЗ після такого знижувала тарифи на перевезення.

Крім критики, мають місце і конкретні прогнози від представників бізнес-спільноти. Так, металургійне підприємство з іноземними інвестиціями "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявило, що у разі підвищення тарифів на залізниці буде змушене скорочувати виробництво та звільняти працівників. За словами гендиректора Маріо Лонгобарго, це може призвести до соціальної катастрофи, та спровокувати подальшу міграцію українців.

Аграрії, своєю чергою, заявили про подальше зростання цін на свою продукцію у разі збільшення вантажних тарифів. А у будівельній асоціації попередили про здорожчання усіх будматеріалів.

Чи можна не підвищувати тариф?

Експерти переконані, що можна. Однак для цього необхідно вирішити системні проблеми компанії, де однією з найважливіших є корупція. Впродовж тільки першого півріччя минулого року, НАБУ і САП арештували близько 350 млн грн у осіб, підозрюваних у корупції в "Укрзалізниці". Компанія створила навіть окремий "антикорупційний офіс", але звіт по виконаній офісом роботі поки відсутній. Тим часом, за оцінками силовиків, тільки через махінації на закупівлях УЗ втрачає щороку мільярди гривень.

Другою проблемою є збитковість пасажирських перевезень: у 2025 році, за прогнозами, ці збитки сягнуть вже 20 мільярдів гривень, і їх УЗ має покрити за власний рахунок. Тобто, виходить, що держава, яка має регулювати діяльність компанії та забезпечувати її ефективність, власноруч заганяє УЗ у збитки, поклавши на неї функцію з перевезення пільгових категорій пасажирів. Для вирішення цієї проблеми необхідно як мінімум монетизувати пільги так само як це було зроблено на ринку комунальних послуг. Як максимум – розробити механізми скасування субсидування, адже самоокупність – це важлива норма європейського законодавства, куди інтегрується Україна.

Ще одна проблема для "Укрзалізниці": програш конкуренції автомобільному транспорту. Якщо ще п’ять років тому Укрзалізниця перевозила 60-70% усіх українських вантажів, то зараз її частка впала до 40%. У той самий час частка автомобільних вантажних перевезень зросла до 55%, кажуть у Федерації роботодавців транспорту.

Для "Укрзалізниці" це доволі тривожний дзвіночок – адже подальше підвищення тарифів може спровокувати ще більшу частину вантажовідправників перейти на фури. Для УЗ це означає втрату клієнтської бази та доходів. А для українців – більше ям на дорогах, адже більшість машин перевозять більше вантажів, порушуючи норми та руйнуючи дорожне покриття.

Так формується замкнуте коло: УЗ підвищує тарифи, вантажовідправники відмовляються від її послуг і переходять на автодороги, обсяг вантажів у залізниці падає, падають доходи, і єдиний варіант, до якого щоразу вдається УЗ – це чергове підвищення тарифу. Вирішення проблем з корупцією та відмова від перехресного субсидування дадуть компанії змогу нарешті розірвати це коло.

Перспектива на майбутнє

Згідно з європейським законодавством, яке імплементувала наша держава, "Укрзалізниця" має бути реформована шляхом анбандлінгу. Тобто, неповоротка величезна структура буде розділена на три компанії, кожна з яких буде ефективною на власному полі: інфраструктурну, пасажирську та вантажну.

Також має бути створена Національна комісія з регулювання транспорту, аналог НКРЕКП, яка аналізуватиме економічну доцільність транспортних тарифів в Україні.

Втім, досі ця процедура не була розпочата. Наразі у Верховній Раді лише зареєстрований проект закону про залізничний транспорт від Кабміну, також очікується подання альтернативного проекту від нардепів. Коли відбудеться голосування та який документ буде прийнято, незрозуміло.

Поки нові законодавчі норми відсутні, бізнес-асоціації наполегливо просять Кабінет міністрів взяти під контроль "Укрзалізницю" та забезпечити об’єктивне тарифне регулювання шляхом проведення дискусій з бізнесом, які несуть серйозні втрати через війну.

За офіційними даними, найбільше від бойових дій, мінувань та руйнувань постраждали металургійна та аграрна галузі. За збігом обставин, саме ці галузі забезпечують "Укрзалізниці" майже 80% її доходів від перевезень: наразі вони потребують підтримки від держави, та утримання залізничних тарифів на поточному рівні.