"Укрзализныця" в убытках. Есть ли выход из замкнутого круга

Сколько зарабатывает УЗ, и куда тратит

"Укрзализныця" – одна из крупнейших украинских компаний, поэтому бюджет ее вызывает как минимум уважение. Согласно финплану прошлого года, доход УЗ был запланирован на уровне более 103 миллиардов гривен, из которых 98 миллиардов – чистый доход от реализации работ, товаров и услуг. Львиную долю этого дохода компания получает от грузовых перевозок – именно эта услуга должна была принести ей более 80 миллиардов.

Впрочем, расходы у компании тоже немалые – 116 млрд грн в прошлом году, и половина этих средств – зарплаты работников. А еще необходимо закупить топливо, оплатить коммунальные услуги, вложиться в ремонты техники и путей и во множество других статей, которые обеспечивают жизнедеятельность этой грандиозной по размеру структуры.

Конечно, в условиях, когда все дорожает, сохранять эффективность все труднее. Именно так в "Укрзализныце" объяснили решение повысить тариф на свой основной источник дохода – грузовые перевозки – сразу на 37%.

"С момента последнего пересмотра тарифов на грузовые перевозки, цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель - на 110%, запчасти для тепловозов – на 217%, запчасти для электровозов – на 22%, подшипники – на 37%, колеса цельнокатаные – на 20% и т.д.", – заявили в УЗ.

Там также отметили, что за время, пока тарифы на перевозки стояли на месте, индекс цен производителей промышленной продукции вырос до 176,4%. А значит – они могут платить больше за перевозку.

Социального взрыва не избежать?

Представители бизнеса, вполне ожидаемо, выступили против повышения тарифов: к критике присоединились даже Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине.

Аргументы "Укрзализныци" бизнес называет нелогичными - ведь в самом начале войны, в 2022 году, компания одномоментно повысила тариф на перевозку грузов на рекордные 70%, а в то время производители промышленной продукции свои цены точно не повышали. К тому же, часто промышленные индексы даже снижаются – но история еще не знает случая, когда УЗ после такого снижала тарифы на перевозки.

Кроме критики, имеют место и конкретные прогнозы от представителей бизнес-сообщества. Так, металлургическое предприятие с иностранными инвестициями "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что в случае повышения тарифов на железной дороге будет вынуждено сокращать производство и увольнять работников. По словам гендиректора Марио Лонгобарго, это может привести к социальной катастрофе, и спровоцировать дальнейшую миграцию украинцев.

Аграрии, в свою очередь, заявили о дальнейшем росте цен на свою продукцию в случае увеличения грузовых тарифов. А в строительной ассоциации предупредили о подорожании всех стройматериалов.

Можно ли не повышать тариф?

Эксперты убеждены, что можно. Однако для этого необходимо решить системные проблемы компании, где одной из важнейших является коррупция. В течение только первого полугодия прошлого года, НАБУ и САП арестовали около 350 млн грн у лиц, подозреваемых в коррупции в "Укрзализныце".

Компания создала даже отдельный "антикоррупционный офис", но отчет по проделанной офисом работе пока отсутствует. Тем временем, по оценкам силовиков, только из-за махинаций на закупках УЗ теряет ежегодно миллиарды гривен.

Второй проблемой является убыточность пассажирских перевозок: в 2025 году, по прогнозам, эти убытки достигнут уже 20 миллиардов гривен, и их УЗ должна покрыть за свой счет. То есть, получается, что государство, которое должно регулировать деятельность компании и обеспечивать ее эффективность, собственноручно загоняет УЗ в убытки, возложив на нее функцию по перевозке льготных категорий пассажиров. Для решения этой проблемы необходимо как минимум монетизировать льготы так же, как это было сделано на рынке коммунальных услуг. Как максимум – разработать механизмы отмены субсидирования, ведь самоокупаемость - это важная норма европейского законодательства, куда интегрируется Украина.

Еще одна проблема для "Укрзализныци": проигрыш конкуренции автомобильному транспорту. Если еще пять лет назад Укрзализныця перевозила 60-70% всех украинских грузов, то сейчас ее доля упала до 40%. В то же время доля автомобильных грузовых перевозок выросла до 55%, говорят в Федерации работодателей транспорта.

Для "Укрзализныци" это довольно тревожный звоночек м ведь дальнейшее повышение тарифов может спровоцировать еще большую часть грузоотправителей перейти на фуры. Для УЗ это означает потерю клиентской базы и доходов. А для украинцев – больше ям на дорогах, ведь большинство машин перевозят больше грузов, нарушая нормы и разрушая дорожное покрытие.

Так формируется замкнутый круг: УЗ повышает тарифы, грузоотправители отказываются от ее услуг и переходят на автодороги, объем грузов у железной дороги падает, падают доходы, и единственный вариант, к которому каждый раз прибегает УЗ – очередное повышение тарифа. Решение проблем с коррупцией и отказ от перекрестного субсидирования позволят компании наконец разорвать этот круг.

Перспектива на будущее

Согласно европейскому законодательству, которое имплементировало наше государство, "Укрзализныця" должна быть реформирована путем анбандлинга. То есть, неповоротливая огромная структура будет разделена на три компании, каждая из которых будет эффективной на собственном поле: инфраструктурную, пассажирскую и грузовую.

Также должна быть создана Национальная комиссия по регулированию транспорта, аналог НКРЭКУ, которая будет анализировать экономическую целесообразность транспортных тарифов в Украине.

Впрочем, до сих пор эта процедура не была начата. Сейчас в Верховной Раде только зарегистрирован проект закона о железнодорожном транспорте от Кабмина, также ожидается представление альтернативного проекта от нардепов. Когда состоится голосование и какой документ будет принят, непонятно.

Пока новые законодательные нормы отсутствуют, бизнес-ассоциации настойчиво просят Кабинет министров взять под контроль "Укрзализныцю" и обеспечить объективное тарифное регулирование путем проведения дискуссий с бизнесом, который несет серьезные потери из-за войны. По официальным данным, больше всего от боевых действий, минирований и разрушений пострадали металлургическая и аграрная отрасли. По стечению обстоятельств, именно эти отрасли обеспечивают "Укрзализныце" почти 80% ее доходов от перевозок: сейчас они нуждаются в поддержке от государства, и удержании железнодорожных тарифов на текущем уровне.