Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

Надихнувшись цією подією, провівши майстер-класи для відвідувачів та скуштувавши на різні цікавинки, Оксана Чернова — сирна експертка, засновниця ProCheese Академії, суддя міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards — створила добірку крафтових українських сирів та поєднань до них, які точно здивують ваші смакові рецептори.

"Лісовичок", Станіславська сироварня

Почнімо з напівтвердого сиру з натуральною скоринкою, від сироварні з Івано-Франківщини - "Лісовичка". Зроблений з коров’ячого молока, цей сир на смак молочно-маслянистий. Нотки ж у його післясмаку нагадують овочево-мʼясний бульйон, що спричинено додатком у "Лісовичку" - ферментованим часником.

Для того, щоб підкреслити цю нотку, пропоную додати до сиру вʼялені томати, з їхнім насиченим та мʼясистим смаком, що також чудово поєднуються з часником.

До речі, Станіславська сироварня — поки що є єдиним українським виробником, що має Super Gold нагороду міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards, тож їх сири точно варті уваги.

"Гауда OLD", Європейська сироварня

Наступний сир, гідний вашої уваги - це "Гауда OLD" від Європейської сироварні, що на Одещині. Цей твердий коровʼячий сир отримав срібну нагороду на World Cheese Awards у 2022 році. Цікаво те, що власниця сироварні й досі зберігає голову того самого сиру, що був на конкурсі, і його витримка зараз становить 3 роки! Хоча нові партії цього сиру витримані не так довго, а втім, вони не менш смачні.

Аромат "Гауда OLD" має молочно-маслянистий, а в смаку переважають солодко-фруктові ноти. Тож особливо добре сир смакуватиме з нектарином, а точніше - з нектариновим джемом. Для гостроти відчуттів можете додати пару крапель персикового джину та прикрасити мікрогірном з горошку - це поєднання створить зовсім новий смак: смак темного шоколаду!

"Чесниківський з чорним кмином", Чесниківський сир

Наступний учасник добірки — напівтвердий сир "Чесниківський з чорним кмином" із коровʼячого молока від виробника "Чесниківський сир". Його велика перевага в тому, що кмин у складі не перебиває смак сиру (як і має бути в ароматизованих сирах, тобто в сирах з додатками), а надає йому аромату вологого темного хлібу з кмином. Також в смаку цього сиру з Чесників відчутні пікантно-мʼясисті нотки, подібні до яловичини.

Саме тому до пари "Чесниківському з чорним кмином" раджу обрати житній хліб та яловичу салямі (можете обрати органічну, від Organic Meat). Подавати пейринг можна у вигляді канапки, яка точно здивує вас своїм насиченим смаком!

"Говерла", Гарбузовий рай

Оксана радить також скуштувати коров’ячий сир із додаванням білої та блакитної плісняви - "Говерлу" з Львівщини. Він отримав срібну нагороду на World Cheese Awards в 2023 році. Аромат його скоринки грибний, як це і належить сирам з білою пліснявою, а смак "Говерла" має злегка кислуватий, з нотками густої домашньої сметани і з гостринкою плісняви на скоринці.

Для того, щоб трохи забрати цю гостринку та збалансувати кислу нотку, оберіть солодку коктейльну вишню Амарену до пейрингу.

Копчена моцарела, Lel’

Ще один сир на Львівському ярмарку смаку, про який не можна не згадати — копчена моцарела Lel’ із Кіровоградщини — володарка бронзової нагороди World Cheese Awards. Знову ж таки, стосовно ароматизованих сирів, до яких належить і копчена моцарела: кожен такий продукт має зберегти молочний смак! Копчення лише додає димну нотку скоринці.

"Що ж додати до такого сиру?" - спитаєте ви. Відповідь є: "Чорнослив!" До цього поєднання з моцарелою Lel’ можна додати ніжний хумус та трохи хлібу — так ви отримаєте ще одну неперевершену канапку!

"Массімо", Джерсей

Не варто оминати увагою сир із коровʼячого молока з митою скоринкою –- "Массімо" від сироварні Джерсей, що на Львівщині. У 2023 році отримав срібну нагороду на World Cheese Awards. Особливість сиру полягає в тому, що під час дозрівання його омивають грушевим дистиляром, який надає скоринці смаку та аромату.

Смак сиру дещо тваринний, також присутні і цитрусові ноти, а ближче до скоринки — смак вершковий з горіховими нотками. Тож, Оксана радить спробувати цей сир з волоськими горіхами в меду.

Добірка містить лише невеличку частину українських сирів, що заслуговують на те, аби ви їх скуштували, але всьому своя черга. Головне — не бійтеся куштувати нове та продовжуйте відкривати Україну на смак для себе!