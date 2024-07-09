Украинские крафтовые сыры: гастрономические сочетания от сырной экспертки

Вдохновившись этим событием, проведя мастер-классы для посетителей и отведав на разные интересности, Оксана Чернова — эксперт по сыру, основательн ProCheese Академии, судья международного сырного конкурса World Cheese Awards — создала подборку крафтовых украинских сыров и сочетаний к ним, которые точно удивят ваши вкусы.

"Лісовичок", Станиславская сыроварня

Начнем с полутвердого сыра с натуральной корочкой, от сыроварни из Ивано-Франковской области – "Лесовичка". Сделан из коровьего молока, этот сыр по вкусу молочно-маслянистый. Нотки же в его послевкусии напоминают овощно-мясной бульон, что вызвано приложением в "Лісовичку" – ферментированным чесноком.

Для того, чтобы подчеркнуть эту нотку, предлагаю добавить в сыр вяленые томаты, с их насыщенным и мясистым вкусом, которые также прекрасно сочетаются с чесноком.

Кстати, Станиславская сыроварня — пока единственный украинский производитель, имеющий Super Gold награду международного сырного конкурса World Cheese Awards, поэтому их сыры точно достойны внимания.

"Гауда OLD", Европейская сыроварня

Следующий сыр, достойный вашего внимания – "Гауда OLD" от Европейской сыроварни в Одесской области. Этот твердый коровий сыр получил серебряную награду на World Cheese Awards в 2022 году. Интересно то, что владелица сыроварни до сих пор хранит голову того самого сыра, что был на конкурсе, и его выдержка сейчас составляет 3 года! Хотя новые партии этого сыра выдержаны не так долго, впрочем, они не менее вкусны.

Аромат "Гауда OLD" обладает молочно-маслянистым, а во вкусе преобладают сладко-фруктовые ноты. Так что особенно хорошо сыр будет смаковать с нектарином, а точнее – с нектариновым джемом. Для остроты ощущений можете добавить пару капель персикового джина и украсить микрогорном из горошка – это сочетание создаст совершенно новый вкус: вкус темного шоколада!

"Чесниківський з чорним кмином"

Следующий участник подборки – полутвердый сыр "Чесниковский с черным тмином" из коровьего молока от производителя "Чесниковский сыр". Его преимущество в том, что тмин в составе не перебивает вкус сыра (как и должно быть в ароматизированных сырах, то есть в сырах с добавками), а придает ему аромат влажного темного хлеба с тмином. Также во вкусе этого сыра из Чесников ощутимы пикантно-мясистые нотки, подобные говядине.

Именно поэтому в пару "Чесниковском с черным тмином" советую выбрать ржаной хлеб и говяжью салями (можете выбрать органическую, от Organic Meat). Подавать пейринг можно в виде бутерброда, который точно удивит вас своим насыщенным вкусом!

"Говерла", Гарбузовий рай

Оксана советует также отведать коровий сыр с добавлением белой и голубой плесени – "Говерлу" из Львовщины. Он получил серебряную награду на World Cheese Awards в 2023 году. Аромат его корочки грибной, как это и подобает сырам с белой плесенью, а вкус "Говерла" имеет слегка кисловатый, с нотками густой домашней сметаны и с острой плесенью на корочке.

Для того, чтобы слегка забрать эту стрижку и сбалансировать кислую нотку, выберите сладкую коктейльную вишню Амарену к пейрингу.

Копченая моцарелла, Lel'

Еще один сыр на Львовской ярмарке вкуса, о котором нельзя не упомянуть — копченая моцарелла Lel' из Кировоградщины — обладательница бронзовой награды World Cheese Awards. Опять же, что касается ароматизированных сыров, к которым относится и копченая моцарелла: каждый такой продукт должен сохранить молочный вкус! Копчение только добавляет дымную нотку корочке.

"Что же добавить к такому сыру?" – спросите вы. Ответ есть: "Чернослив!" К этому сочетанию с моцареллой Lel' можно добавить нежный хумус и немного хлеба — так вы получите еще один непревзойденный диванчик!

"Массимо", Джерсей

Не стоит упускать из виду сыр из коровьего молока с пошлиной корочкой – "Массимо" от сыроварни Джерсей Львовской области. В 2023 году получил серебряную награду на World Cheese Awards. Особенность сыра заключается в том, что во время созревания его омывают грушевым дистилляром, который придает корочке вкус и аромат.

Вкус сыра несколько животный, также присутствуют и цитрусовые ноты, а ближе к корочке – вкус сливочный с ореховыми нотками. Оксана советует попробовать этот сыр с грецкими орехами в меду.

Подборка содержит лишь небольшую часть украинских сыров, заслуживающих того, чтобы вы их попробовали, но всему своя очередь. Главное – не бойтесь пробовать новое и продолжайте открывать Украину по вкусу для себя!