"Укравтодор" в 2020. Анализ километров, подходов и амбициозных планов

В конце прошлой недели "Укравтодор" и ЕБРР заявили о соглашении: банк выделит агентству 450 млн евро на дорожную инфраструктуру. За эти деньги Укравтодор построит 24 км северной объездной вокруг Львова и отремонтирует 275 км трассы Киев – Одесса.

450 млн евро – самый большой контракт между ЕБРР и "Укравтодором" за последние 10 лет, но это далеко не все рекорды. В 2020-м агентство строило и ремонтировало больше, чем за любой другой год в независимой Украине. В общем получилось 4 000 км, что составляет 10% всей сети государственных дорог страны.

В следующем году намерены сделать еще больше – 6 800 км, плюс начать несколько мегапроектов, анонсированных главой "Укравтодора" Александром Кубраковым. РБК-Украина проанализировало итоги дорожной "Большой стройки" и планы на будущее.

Что происходило с дорогами в 2020 году

Главной идеей всей программы "Большая стройка" было в сжатые сроки достроить недоделы и доказать, что инфраструктура для людей может быть совсем другой.

Для Укравтодора это означало, что дороги надо приводить в порядок комплексно и системно. В этом и заключалась главная новация – делать целые маршруты, а не отдельные куски, как было принято раньше: несколько километров нормального асфальта тут, несколько там, а между ними – привычные ямы и колдобины.

Так отремонтировали 216 км трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский, 133 км трассы Н-09 Мукачево – Рахов - Ивано-Франковск – Львов, 125 км маршрута от КПП "Станица Луганская" до Северодонецка, 103 км трассы Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье и десятки других.

Вторая новация – на дороги запустили независимый технический контроль. В основном это иностранные компании, представители которых имеют право появляться на объекте в любое время без предупреждения, проверяя качество работ и соответствие техническим требованиям. К примеру, строительство Запорожских мостов контролирует австрийская 1C-Consulenten, которая ведет инфраструктурные проекты многих стран, в основном Центральной и Восточной Европы.

В 2020 году независимый контроль работал на 1 500 км дорог. В следующем году цифру обещают увеличить.

Также в автодоре стали уделять больше внимания безопасности дорог, что означает больше барьерных ограждений, оборудованные тротуары и освещение – по всем этим пунктам показатели выросли в несколько раз.

С ноября действуют новые стандарты дорожной инфраструктуры, благодаря которым на самых опасных участках дорог будут создавать искусственные сооружения для того, чтобы замедлить движение. Это круговые развязки вместо светофоров (мировая практика доказывает, что на таких участках серьезных аварий меньше), островки безопасности и разделение встречных потоков зеленой зоной, барьеры, освещение и минимизация рекламы.

За основу взяли шведскую концепцию Vision Zero, которую впервые применили в Скандинавии, а затем во многих других странах как базовую модель для борьбы со смертностью на дорогах.

Упомянутое выше соглашение с ЕБРР также включает стратегическую оценку безопасности национальных дорог, чтобы выделить слабые места и принять необходимые меры.

Отдельное направление – массовый ремонт мостов. В Укравтодоре провели экспертизу примерно трети от всей численности и оказалось, что украинские мосты не просто "устали" – в исправном состоянии только 2%. Поэтому за следующие 5 лет намерены реконструировать 1 385 наиболее изношенных.

"Большая стройка" как драйвер для экономики

Критики «Большой стройки» неоднократно заявляли, что с ее помощью коронавирусные деньги цинично закатывают в асфальт. Вот только это не так.

Экономисты из Ukraine Economic Outlook проанализировали структуру коронавирусного фонда Украины и сравнили с другими странами. Оказалось, что практика нашего правительства не отличается от других стран: кроме медицины, деньги фонда идут на выплаты населению, компенсации бизнесу, налоговые льготы и уже упомянутые инфраструктурные проекты.

Единственное отличие в том, что на инфраструктуру Украина действительно тратит больше. И обусловлено это не только общеубитым состоянием инфраструктуры, но и тем, что такие инвестиции служат для поддержки всей экономики и создают рабочие места.

Украинское правительство не изобретало велосипед. К примеру, в период глобального финансового кризиса страны целенаправленно инвестировали в инфраструктуру для поддержки и разгона своих экономик.

По мнению Михаила Кухара из Ukraine Economic Outlook, именно инвестиции в инфраструктуру не позволили ВВП Украины упасть до 11%, удержав падение на уровне 3,7%. При этом удельный вес "Большой стройки" в ВВП страны к IV кварталу вырос до 10%.

Экономисты прогнозируют, что при сохранении таких темпов работ и объемов инвестиций позитивный эффект от "Большой стройки" мы будем наблюдать как минимум 5-10 лет. А темп снижать никто не намерен.

Александр Кубраков уже заявил, что пора переходить к долгосрочным проектам и искать инвестиции с горизонтом в 10 лет – через размещение евробондов или прямые кредиты.

"Мы зависим от уровня финансирования на последующие годы, потому что амбициозные вещи не реализуются за 1-2 года - они должны быть ритмично профинансированы на 2-3 года, тогда можно достигать результатов", - говорит глава ведомства.

Среди озвученных "Укравтодором" планов – до 2025 года закончить строительство мостов в Запорожье и Кременчуге, построить дорогу к Одесскому порту и объездную Киева.

35 млрд гривен намерены вложить в строительство цементобетонных трасс. Первую "бетонку" начали делать уже в этом году. Новая трасса Н-31 Днепр – Решетиловка на участке протяженностью 80 км в Полтавской области стала первым в Украине бетонным автобаном. Успех хотят продолжить, ведь для строительства таких дорог достаточно украинских цементных заводов, а импортная составляющая крайне незначительна.

Еще один мегапроект касается развития приграничных территорий – дорог и непосредственно пунктов пропуска, что кроме удобства для пересечения границы поможет наращивать экспортные возможности Украины в восточноевропейском коридоре. В ремонт 600 км приграничных дорог и более 30 КПП инвестируют 12,6 млрд гривен.

Общий объем пятилетних инвестиций в мегапроекты в "Укравтодоре" оценивают в 340 млрд гривен.

Сколько средств удастся привлечь на внешних рынках и через международные финансовые организации – пока не озвучено, но в поддержке правительства можно не сомневаться. И на это есть две причины.

Во-первых, Укравтодор продемонстрировал, что действительно может делать много качественных дорог. Причем – дешевле, чем раньше. В 2020 году 1 км обходился государству на целых 4,5 км меньше, чем в предыдущем.

Во-вторых, украинцы поддерживают "Большую стройку" даже в период пандемии. Опрос КМИС свидетельствует, что подавляющее большинство (85,2% опрошенных) хотят видеть продолжение строек и ремонтов инфраструктуры даже в период карантина. И на первом месте – именно ремонты дорог. В целом за инвестиции в инфраструктуру – 89,8% респондентов.

Согласно опросу группы "Рейтинг", 76% украинцев отмечают улучшение состояния дорог.

Президент Владимир Зеленский в своем недавнем интервью The New York Times заявил, что "Большая стройка" продолжится.

"Инфраструктуры, я считаю, в стране не было. Точнее, она была, но за нее было очень стыдно. Дорог в Украине не было. Когда мы говорим о следующем шаге – я буду говорить про инвестиции, про концессию и так далее", – заявил президент.

Пока с уверенностью можно сказать, что хороших дорог в стране стало больше. В следующем году "Укравтодор" намерен сделать еще 6 800 км трасс государственного значения. А это значит, что сшивание страны и большая инфраструктурная реформа продолжаются.