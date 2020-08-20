Украину обвинили в попытке похитить лидера боевиков Донбасса: что известно

Что произошло

ФСБ утверждает, что к "провокации" причастны якобы Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны. О цели похищения известно лишь то, что это российский гражданин, который воевал против украинской армии и командовал боевиками.

Близкий к сепаратистам Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники отмечает, что целью могли стать фигуранты дела о катастрофе MH17 на Донбассе. Речь идет об "экс-министре обороны ДНР" Игоре Гиркине и бывшем главаре контрразведки Сергее Дубинском. Не исключено, что объектом мог стать бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай или сбежавший в Россию главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Но, как пишет "Коммерсант", это точно не Гиркин. Он сообщил изданию, что ничего не знает об этой операции.

По данным ФСБ, организатором и координатором акции были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. РБК-Украина в июле писало, что бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала (позывной "Швед") был арестован еще в первой половине месяца по подозрению в незаконном обращении с оружием.

По версии российских силовиков, эта информация появилась в СМИ для обеспечения алиби. Они также напомнили, что боевики так называемой "ДНР" считают Байдалу организатором убийства их главаря Александра Захарченко в августе 2018 года.

Руководили спецоперацией якобы начальник Департамента контрразведки СБУ Александр Руснак и сотрудник 5-го Управления этого департамента Александр Поклад. ФСБ отмечает, что в составе управления якобы есть отдел, который курирует организованные преступные группировки на территории России.

Задержание "похитителей" (фото - скриншоты с видео ФСБ)

РБК-Украина обратилось за комментариями в Службу безопасности Украины, но в СБУ отказались предоставить свою позицию. Официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий тоже отказался от комментариев.

"Мы не комментируем такое, что же комментировать? Россияне все что угодно могут писать. Я не комментирую", – отметил он.

Источники РБК-Украина утверждают, что на самом деле это "криминальные разборки", а ФСБ просто медийно использует ситуацию.

Замешан криминал

Как заявляют в ФСБ, Байдала и Мищенко якобы сформировали две группы захвата из представителей российского криминала. Исполнителям похищения обещали 200 тысяч долларов и 50 тысяч из них выплатили авансом. При этом Байдала якобы дистанционно руководил обеими группами.

Этим группам захвата также инкриминируют подготовку других преступлений, связанных с похищениями и убийствами. Якобы в интересах украинских спецслужб они вели наблюдение за несколькими адресами в России, а также выезжали на оккупированную часть Донецкой области.

Что касается конкретно этого эпизода, похищение лидера боевиков было спланировано в июле. А в конце месяца его выманили под предлогом покупки недвижимости в Московской области и ударили электрошокером в автомобиле. Но потерпевший оказал сопротивление и смог выбраться из машины.

В релизе ФСБ указано, что нападавшие были задержаны непосредственно при похищении, выходит, что все это произошло еще 30 июля. Примечательно, что за день до этого в Беларуси отчитались о задержании более 30 наемников частной военной компании "Вагнера". Как выяснилось, часть из них воевала на Донбассе, а российская сторона поспешила назвать это провокацией украинских спецслужб.

Но все семеро задержанных в Московской области – граждане России. Их обвинили в покушении на похищение, совершенное организованной группой, а суд взял их под стражу. Издание "Фонтанка" отмечает, что решения об арестах выносил Пресненский суд Москвы в период с 1 по 3 августа.

Российские силовики приводят только фамилии и инициалы арестованных – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.

По данным той же "Фонтанки", одной из фигуранток дела является 49-летняя жительница Санкт-Петербурга Оксана Капкаева. Она подозревается в якобы работе на СБУ. Другие задержанные Макаров, Кормич, Мищенко уже успели обжаловать аресты, вину они не признают.

Издание также приводит другие подробности операции. В частности, похитители передвигалась по Москве на черной Audi А6, оформленной на 88-летнего отца Капкаевой. Последние годы машиной пользовалась женщина.

Вероятно, эта самая Audi запечатлена на видео, которое обнародовала ФСБ. На нем видно, как силовики задерживают людей и обыскивают автомобиль. Сопротивления они не оказывали, а один из так называемых бандитов обратился к силовикам: "Вы говорите, что делать, – я буду делать". Далее ФСБ показала, как фигуранты подписывают документы.

"Ружье или просто… я не понимаю в этом… И дать там объявление, чтобы … ну якобы, чтоб его … того", – на этих словах еще одного задержанного обрывается видео.

Украина пока молчит

Украинская сторона, с высокой вероятностью, назовет новость о спецоперации очередным фейком. Особенно с учетом того, что за последние годы Украина признала только ликвидацию лидера боевиков в так называемой "ЛНР" Олега Анащенко, ну и само собой, задержание Владимира Цемаха – свидетеля по делу о катастрофе MH17.

Официальный Киев, как правило, отрицал причастность к устранению знаковых главарей "первой волны". И расстрел командира группировки "Призрак" Алексея Мозгового, и убийство Евгения Жилина в Подмосковье, и подрывы главаря "ДНР" Александра Захарченко, Арсения Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви") были названы результатом внутренних разборок или зачисткой свидетелей военных преступлений России.

На момент подготовки материала РБК-Украина не удалось добиться комментариев от силовых органов или представителей власти.

Материал подготовлен при участии Марианны Присяжнюк