Україну звинуватили у спробі викрасти лідера бойовиків Донбасу: що відомо

Що сталося

ФСБ стверджує, що до "провокації" причетні нібито Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони. Про об'єкт викрадення відомо лише те, що це російський громадянин, який воював проти української армії і командував бойовиками.

Близький до сепаратистів Telegram-канал WarGonzo з посиланням на джерела зазначає, що об'єктом могли стати фігуранти справи про катастрофу MH17 на Донбасі. Мова йде про "екс-міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна і колишнього ватажка контррозвідки Сергія Дубінського. Не виключено, що об'єктом міг стати колишній "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай або ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, що втік до Росії.

Але, як пише "Комерсант", це точно не Гіркін. Він повідомив виданню, що нічого не знає про цю операцію.

За даними ФСБ, організатором та координатором акції були громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко. РБК-Україна в липні писало, що колишній співробітник правоохоронних органів Андрій Байдала (позивний "Швед") був заарештований ще в першій половині місяця за підозрою в незаконному поводженні зі зброєю.

За версією російських силовиків, ця інформація з'явилася у ЗМІ для забезпечення алібі. Вони також нагадали, що бойовики так званої "ДНР" вважають Байдалу організатором вбивства їхнього ватажка Олександра Захарченка у серпні 2018 року.

Керували спецоперацією нібито начальник Департаменту контррозвідки СБУ Олександр Руснак і співробітник 5-го Управління цього департаменту Олександр Поклад. ФСБ відзначає, що в складі управління нібито є відділ, що курирує організовані злочинні угруповання на території Росії.

Затримання "викрадачів" (фото - скріншоти з відео ФСБ)

РБК-Україна звернулося за коментарями до Служби безпеки України, але в СБУ відмовилися надати свою позицію. Офіційний представник ГУР Вадим Скібіцький теж відмовився від коментарів.

"Ми не коментуємо таке, що коментувати? Росіяни все що завгодно можуть писати. Я не коментую", – зазначив він.

Джерела РБК-Украина стверджують, що насправді це "кримінальні розборки", а ФСБ просто медійно використовує ситуацію.

Замішаний кримінал

Як заявляють в ФСБ, Байдала і Міщенко нібито сформували дві групи захоплення з представників російського криміналу. Виконавцям викрадення обіцяли 200 тисяч доларів і 50 тисяч з них виплатили авансом. При цьому Байдала нібито дистанційно керував обома групами.

Цим групам захоплення також інкримінують підготовку інших злочинів, пов'язаних з викраданнями і вбивствами. Нібито в інтересах українських спецслужб вони вели спостереження за кількома адресами в Росії, а також виїжджали на окуповану частину Донецької області.

Що стосується конкретно цього епізоду, викрадення лідера бойовиків було сплановано в липні. А в кінці місяця його виманили під приводом купівлі нерухомості в Московській області і вдарили електрошокером в автомобілі. Але потерпілий вчинив опір і зміг вибратися з машини.

В релізі ФСБ зазначено, що нападники були затримані безпосередньо при викраденні, виходить, що все це відбулося ще 30 липня. Примітно, що за день до цього в Білорусі відзвітували про затримку понад 30 найманців приватної військової компанії "Вагнера". Як з'ясувалося, частина з них воювала на Донбасі, а російська сторона поспішила назвати це провокацією українських спецслужб.

Але всі семеро затриманих в Московській області – громадяни Росії. Їх звинуватили в замаху на викрадення, вчинене організованою групою, а суд взяв їх під варту. Видання "Фонтанка" зазначає, що рішення про арешти виносив Пресненський суд Москви у період з 1 по 3 серпня.

Російські силовики призводять тільки прізвища та ініціали заарештованих – Макаров Т. Б., Міщенко М. С., Капкаєва О. Д., Кормич А. М., Пизін М. Ю., Мороз Е. А, Долгов В. В.

За даними тієї ж "Фонтанки", однією з фігуранток справи є 49-річна мешканка Санкт-Петербурга Оксана Капкаєва. Вона підозрюється у нібито роботі на СБУ. Інші затримані Макаров, Кормич, Міщенко вже встигли оскаржити арешти, провину вони не визнають.

Видання також наводить інші подробиці операції. Зокрема, викрадачі пересувалася по Москві на чорній Audi А6, оформленій на 88-річного батька Капкаєвої. Останні роки машиною користувалася жінка.

Певно, ця сама чорна Audi зображена на відео, яке оприлюднила ФСБ. На ньому видно, як силовики затримують людей і обшукують автомобіль. Опору вони не чинили, а один з так званих бандитів звернувся до силовиків: "Ви кажіть, що робити, – я буду робити". Далі ФСБ показала, як фігуранти підписують документи.

"Рушниця або просто... я не розуміюся на цьому... І дати там оголошення, щоб ... ну, нібито, щоб його ... того", – на цих словах ще одного затриманого обривається відео.

Україна поки мовчить

Українська сторона, з високою ймовірностю, назве новину про спецоперацію черговим фейком. Особливо з урахуванням того, що за останні роки Україна визнала тільки ліквідацію лідера бойовиків так званої "ЛНР" Олега Анащенка, ну і само собою, затримання Володимира Цемаха – свідка у справі про катастрофу MH17.

Офіційний Київ, як правило, заперечував причетність до загибелі знакових ватажків "першої хвилі". І розстріл командира угруповання "Привид" Олексія Мозгового, і вбивство Євгена Жиліна в Підмосков'ї, і підриви ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, Арсенія Павлова ("Моторола") та Михайла Товстих ("Гіві") були названі результатом внутрішніх розборок або зачисткою свідків військових злочинів Росії.

На момент підготовки матеріалу РБК-Україна не вдалося добитися коментарів від силових органів або представників влади.

Матеріал підготовлений за участі Маріанни Присяжнюк