Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В этот же день тысячи недовольных граждан вышли на акции протеста, заявив, что выборы сфальсифицированы. Ряд стран, включая Польшу, Литву, Латвию, а также Европарламент не признали результаты выборов. Другие же, Россия, Китай и их союзники, поспешили поздравить Лукашенко с победой.

Украина пока заняла выжидательную позицию. Это, впрочем, не помешало Лукашенко обвинить нашу страну во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

"НАТОвские войска лязгают гусеницами, идет наращивание военной силы на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, приказывают нам провести новые выборы", – заявил белорусский президент, а затем попросил передать Зеленскому напоминание об "ответственности за разжигание беспорядков".

Более того "из-за давления извне" Лукашенко несколько раз обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Тот заявил о готовности "оказать необходимое содействие" в рамках Союзного государства и военной структуры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это тесное общение страны-агрессора с белорусским президентом не осталось без внимания в Украине. Президент Владимир Зеленский 17 августа провел закрытую встречу с силовиками, где заявил, что события в этой стране могут "существенно повлиять" на Украину.

РБК-Украина опросило военных экспертов, чтобы понять, стоит ли Киеву опасаться российской атаки со стороны еще недавно дружественной Беларуси.

Союзные обязательства

На данном этапе Россия и Беларусь тесно взаимодействуют в рамках двух образований – Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Совместный надгосударственный союз РФ и Беларуси был документально оформлен в 1997-99 годах. Предполагалось, что Союзное государство будет представлять собой фактическое объединение двух стран с общим парламентом, правительством и органами управления.

При этом многие аспекты деятельности Союзного государства на практике так и остаются нереализованными. Попытки ускорить интеграцию Беларуси в это объединение с РФ несколько раз становились поводом для протестных акций в Минске. Сейчас же Александр Лукашенко говорит, что оппозиция хочет вовсе вывести его страну из союзного договора с российской стороной.

Беларусь состоит в военно-политическом союзе с Россией (фото: facebook.com/mod.mil.rus)

Именно такое "виртуальное" объединение как Союзное государство, по мнению украинских военных экспертов, может представлять реальную угрозу для нашей страны.

"С момента создания Союзного государства для нас, для Украины, с территории Беларуси постоянно исходит военная угроза, поскольку в составе Союзного государства РФ и Беларуси действует совместная региональная группировка Вооруженных сил РБ (Республики Беларусь, – ред.) и РФ. Первый эшелон – это ВС РБ, а второй – это Западный военный округ ВС РФ", – объяснил РБК-Украина заместитель главы "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь.

Эта совместная группировка, добавляет он, в особый период переходит под полное командование Генштаба Вооруженных сил РФ. В связи с этим с 2014 года украинские военные при планировании обороны учитывают, что территория Беларуси является такой, которую может свободно использовать РФ в особый период. Акции протеста могут привести к тому, что белорусские власти объявят введение такого положения.

"Военная угроза с 2014 года (с территории Беларуси, – ред.) находилась на высоком уровне, а сейчас она перешла на еще более высокий уровень. Потому что дестабилизация в Беларуси может привести к введению особого периода или чрезвычайного положения", – сказал эксперт.

С ним согласен и полковник запаса, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов. Он также считает, что ускоренная интеграция Беларуси с РФ в рамках Союзного государства приведет к тому, что у Украины появится еще "около 1000 км границы с государством-агрессором".

Действительно, ст. 18 договора о создании Союзного государства гласит, что у РФ и Беларуси будет совместная оборонная политика. И они смогут предпринимать "другие меры" для поддержания обороноспособности государственного объединения.

При этом все опрошенные эксперты не видят угрозы для Украины от такого непосредственно военного формирования как ОДКБ. Эта организация была создана в мае 1992 года как противовес НАТО.

Первоначально ее членами были Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия. Впрочем, трое последних откололись от организации в 1999 году.

ОДКБ должно помогать участникам во время агрессии (фото: facebook.com/mod.mil.rus)

ОДКБ копирует ряд ключевых принципов НАТО. В частности, ст. 4 ее устава гласит, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всего ОДКБ.

Также в случае акта агрессии против государства-участника все остальные предоставят ему необходимую помощь, включая военную. Эксперт Михаил Самусь подчеркивает, что за почти 30 лет функционирования этой организации она ни разу не показала свою эффективность.

Полковник Жданов указывает на то, что Лукашенко с начала волнений в Беларуси даже не инициировал экстренное заседание ОДКБ, а значит, сам понимает бесперспективность таких действий. Эксперты считают ОДКБ "эфемерной" и недееспособной организацией, у членов которой слишком разные интересы.

По состоянию на 20 августа вся "помощь" от Организации Договора о коллективной безопасности заключалась в том, что генсек организации Станислав Зась оперативно поздравил Лукашенко с "победой" на президентских выборах и отметил его "авторитет, целеустремленность и эффективность".

Несмотря на кажущуюся беспомощность таких структур как Союзное государство и ОДКБ, и военные эксперты и представители украинских властей призывают не закрывать глаза на опасность, которая потенциально может возникнуть перед Украиной из-за дестабилизации в Беларуси.

Повышенная готовность

"На самом деле в Беларуси уже есть войска РФ, которые там с 2014 года стоят. Это авиационно-тактическая группа, около 4 тысяч человек, и 10-тысячная дивизия, которую очевидно Путин "забыл" после учений "Запад-2017" вывести из Беларуси. Так как она рассредоточена по семи полигонам, то она не бросается в глаза и о ней многие уже забыли", – говорит полковник Жданов.

В то же время такую группировку тяжело использовать для полномасштабной военной операции против Украины с севера, считает он. Эксперт объясняет, что у дивизии максимальная глубина наступления составляет 25 км (от границы Беларуси до Киева около 180 км, – ред.), а после этого она нуждается в доукомплектовании, заправке горюче-смазочными материалами и ремонте вооружения.

Украинская армия готова отразить атаку с севера (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, для сухопутного наступления на севере Украины и соответственно на юге Беларуси крайне неподходящая местность – труднопроходимые леса и болота.

"С территории Беларуси в Украину на самом деле тяжело проводить широкомасштабные сухопутные операции, но использование сил спецопераций, воздушно-десантных войск, ракетных войск, авиации в принципе достаточно комфортно будет для России, если она разместит там свои войска", – указывает военный эксперт Михаил Самусь.

По словам Жданова, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже предпринял меры и провел анализ ситуации на северном направлении.

"В 2015-16 году наш Генштаб занимался вопросами именно северной границы. Мы отработали несколько вариантов плана обороны. У нас там на сегодняшний день достаточно войск, чтоб сдержать возможную попытку вторжения с севера", - сообщил он.

Кроме того, говорит эксперт, у России наблюдаются проблемы с комплектованием армии. Это связано с резким увеличением численности и перебрасыванием личного состава в Росгвардию – созданную в 2016 году силовую структуру для противодействия внутренним угрозам.

Источник в РБК-Украина в силовых структурах говорит, что сейчас ситуация на украино-белорусской границе спокойная и никакого скопления военной техники не наблюдается. В то же время, украинские власти с началом волнений в Беларуси решили усилить охрану этого участка границы.

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы", – объяснил ситуацию для РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он утверждает, что у украинской стороны достаточно сил и средств, чтоб не допустить каких-либо провокаций на границе. На данный момент в обычном режиме функционируют все семь пунктов пропуска на границе, среднесуточный пассажиропоток составляет около 4 тысяч человек.

Украинские пограничники усилили защиту границы (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Демченко также отметил, что, несмотря на ситуацию в Беларуси, продолжается начатая в середине июля совместная операция белорусских и украинских пограничников "Зубр-2020". Она проводится ежегодно для выявления фактов противоправной деятельности на совместном участке границы.

В Министерстве обороны сообщили РБК-Украина, что министр Андрей Таран обсудил ситуацию в Беларуси во время встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом 18 августа. Британский и украинский министры пришли к выводу о недопустимости иностранного военного вмешательства на белорусскую территорию.

Получить комментарии относительно потенциальных "белорусских угроз" от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Службы внешней разведки (СВР) не удалось. В СНБО заявили, что "на данный момент вообще воздерживаются от комментариев по ситуации в Беларуси", а в СВР сказали, что не могут оперативно предоставить требуемый комментарий и посоветовали написать письменный запрос.

Еще несколько лет назад Александр Лукашенко смеялся над опасениями украинцев о возможной атаке россиян с севера. Он утверждал, что с этого направления к нам разве что приедут "на тракторе, чтоб пахать землю". Тяжелая ситуация в Беларуси после президентских выборов 2020 года кардинально изменила ситуацию. Теперь белорусский президент постоянно говорит, что иностранные государства пытаются свергнуть его и просит защиты у Путина. Так что риск открытия "нового фронта" на северных границах Украины остается.