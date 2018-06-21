Угольный барон Кононенко

Олигархическо-государственное партнерство

Еще в феврале этого года Владимир Гройсман публично призвал министра энергетики и угольной промышленности "вымести метлой смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий. Премьер попросил Игоря Насалика "вычислить и предотвратить" кураторов, сетуя, что "сколько бы мы не наполняли чашу, если она не будет герметичной, то из нее что-то всегда будет пропадать", - отметил Гройсман.

На самом деле, премьер имел ввиду несколько особенно удачливых компаний, которые получали от шахт в госсобственности очень выгодные заказы. Одни и те же товары стремительно дорожали от тендера к тендеру. Причем настолько быстро, что этими закупками даже заинтересовалось НАБУ, которое даже провело обыски в связи с рядом контрактов с одной из госшахт.

Но борьба и вычисление смотрящих длилось не долго. Уже в начале апреля сдержанная холодная война между премьером и президентом была завершена. И спустя всего два месяца появилось новое госпредприятие – "Национальная угольная компания".

Как считают некоторые СМИ, главным лоббистом данного решения являются Виталий Кропачев и Игорь Кононенко. Новая госкомпания создана распоряжением Минэнерго, но по данным источников, действующий министр был противником такого решения и не хотел подписывать документ. Но политическая целесообразность и патронат близкого к президенту Игоря Кононенко сделали свое дело. 30 мая 2018 года было зарегистрировано ГП "Национальная угольна компания".

Решение о создании подобной структуры было принято Кабинетом министров еще в 2017 году. Но этот шаг очень выгоден таким бизнесменам как Виталий Кропачев, которые кормятся на тендерах с угольных шахт вместе со своими патронами.

В первую очередь тем, что госпредприятие должно объединить все государственные шахты в одно юрлицо и создать централизованную схему сбыта угля и ликвидировать кадровые аппараты угольных объединений. Речь идет о 28 шахтах, которые еще остаются в государственной собственности. Такие монстры в истории Украины были просто хрестоматийными рассадниками коррупции и схем.

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Не случайно руководителем ГП "Национальная угольная компания" стал Алексей Райчев. До середины апреля он возглавлял другое госпредприятие "Угольная компания "Краснолиманская". Его назначение на эту должность совпало с изменением мажоритария ООО "Краснолиманская". Эта компания добывает уголь из тех же пластов, что и госпредприятие и является основным поставщиком "Центрэнерго".

Как сообщало одно из изданий, подконтрольная Кропачёву "Краснолиманская" осуществляет туда 45% поставок угля. Остальные 55% закупаемого теплостанциями "Центрэнерго" угля обогащается на обогатительных фабриках бизнесмена.

Вместо Игоря Гуменюка основным собственником предприятия стала компания "Укрдонинвест", принадлежащая Виталию Кропачеву. Его бизнес-партнером на госшахтах остался Сергей Кузяра, которого ранее называли менеджером Александр Януковича - сына экс-президента Виктора Януковича.

После смены собственника "Краснолиманская" начала поставлять уголь на "Центрэнерго" через посредника – компанию "Торговый Дом – Ресурс". Она контролировалась нардепом БПП Сергеем Трегубенко. Но в августе 2016 года его место занял Виталий Кропачев, который уже был знаком с Игорем Кононенко.

В мае этого года под контроль компании "Укрдонинвест" перешла еще одна горно-обогатительная фабрика "Богучарская". Ранее предприятие контролировалось Игорем Гуменюком, который ранее продал Кропачеву ООО "Краснолиманская".

Игорь Гуменюк стал широко известен в 2013 году после приобретения "Донбасэнерго". Однако, как выяснилось позже, он фронтировал ряд сделок для сына экс-президента Виктора Януковича.

Как утверждают СМИ, Виталий Кропачев зашел на ГОФ "Богучарская" через "Антрацитсервис", которая владеет 100%. Сама фабрика является дочерним предприятием этой компании.

В этот раз Кропачев действовал осторожнее. Он не стал заводить в состав учредителей "Антрацитсервиса" собственные компании. Они остались неизменными: ими являются Светлана Сафонова и Олег Кардаш-Александров. Оба прописаны в Донецке. У последнего даже есть профиль в соцсети. Как считают в СМИ, ранее они представляли интересы Игоря Гуменюка, а теперь, похоже, просто сменили сюзерена.

Фабрика Богучарская находится в городе Мирноград и занимается обогащением угля для шахт ГП "Красноармейскуголь", которое так же находится под неофициальным контролем Виталия Кропачева.

Криминальные орбиты

Хотя Владимир Гройсман и не стал чинить явных препон созданию ГП "Национальная угольная компания", но "привет" представителям Игоря Кононенко все-таки передал. Напомним, что нынешний исполняющий обязанности главы ГФС Украины Мирослав Продан, проверенный винницкий боец, на которого премьер может положиться даже на выборах.

Поэтому аккурат через неделю после регистрации ГП Краматорский городской суд Донецкой области разразился сразу четырьмя определениями в расследовании уголовного дела, которое касается закупок госшахтами товаров у компаний, которые связаны с Виталием Кропачевым.

Краматорский суд щедро даровал Следственному управлению финансовых расследований ГФС в Донецкой области доступ к вещам и документам сразу целого ряда юридических лиц. Среди них фигурируют как государственные шахты, так и компании, подконтрольные Виталию Кропачеву.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2016 по 2017 год должностные лица ГП "Селидовуголь", "Мирноградуголь", "Шахтоупраление Южнодонбасское №1" и "Шахта Кураховская" действовали умышлено и нанесли государству ущерб, который оценивается в 20 млн грн.

Сразу несколько компаний, которые связывают с Виталием Кропачевым, подозревают в хищении государственных средств на сумму около 20 млн. грн. Среди них "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт", "Фебреро", "Биринг".

Должностных лиц пяти шахт подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов. В список попали "Селидовуголь, "Мирноградуголь", "Шахтоуправление Южнодонбасское №1" и "Шахта Кураховская".

Внимание донецких фискалов привлек тендер ГП "Мирноградуголь" на покупку светильников Люкс-Е и Люкс-СМ.01. Первый раз в нем участвовала компания "Торговый дом Контракт-Энерго", которая предложила данный товар по рыночной цене. Но позже этот тендер был отменен по формальным причинам. А уже в январе он был вновь объявлен с ожидаемой ценой, которая была выше рыночной на 60-65%. Тендер выиграла копания из орбиты Виталия Кропачева.

В январе 2017 года "Мирноградуголь" покупал подшипники. Ожидаемая стоимость товара была в три раза выше рыночной. Компания получила два предложения, которые давали возможность сэкономить 13 млн средств, но они были отклонены. Затем уже в апреле 2017 года "Красноармейскуголь" провел процедуру закупки подшипников, которые были на 10,5 млн грн дороже рынка. Только "Мирноградуголь" перечислил компаниям, связанным с Виталием Кропачевым, более 40 млн грн.

Аналогично, налоговиков интересует закупка компанией "Селидовуголь" запчастей для очистных комбайнов, ленточных и скребковых конвейеров. Закупка была объявлена в сентябре, но затем в конце октября – отменена. На новом тендере, ожидаемая стоимость запчастей выросла уже в пять раз. Поставщиками товара стали те же "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт".

В определениях суда фигурируют и другие эпизоды проведения закупок государственными шахтами. По мнению следствия, есть все основания полагать, что и частные компании, и госпредприятия действовали согласованно и в интересах одной и той же группы лиц.

Всего же Краматорский городской суд Донецкой области выдал восемь определений в рамках расследования данного уголовного дела, которыми разрешил доступ Следственному управлению финансовых расследований ГФС в Донецкой области к технике и документаций целого ряда частных и государственных компаний.

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Угольная отрасль – яркий пример антиреформ и кулуарности. Только если ранее эта кулуарность была открытой только для сына экс-президента Александра Януковича и его приближенных, то теперь сфера перешла под контроль зампреда фракции БПП Игоря Кононенко. Отрасль не стала прозрачной, а наоборот - победители узурпировали предприятия, ранее принадлежавшие бывшим регионалам, и продолжают выводить с госпредприятий средства на афиллированные или фиктивные подконтрольные структуры.

Шахты и госпредприятия всегда были "мутной водой", в которой всегда умело ловили рыбу члены партии регионов и приближенные к семье экс-президента Виктора Януковича. Сейчас же "правопреемниками" угольных схем стали серый кардинал БПП Игорь Кононенко и "крепкий хозяйственник" из Тореза – Виталий Кропачев.