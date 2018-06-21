Вугільний барон Кононенко

Олігархічно-державне партнерство

Ще в лютому цього року Володимир Гройсман публічно закликав міністра енергетики та вугільної промисловості "вимести мітлою смотрящих" з державних вугледобувних підприємств. Прем'єр попросив Ігоря Насалика "обчислити і запобігти" кураторів, нарікаючи, що "скільки б ми не наповнювали чашу, якщо вона не буде герметичною, з неї щось завжди буде пропадати", - зазначив Гройсман.

Насправді, прем'єр мав на увазі кілька особливо щасливих компаній, які отримували від шахт в держвласності дуже вигідні замовлення. Одні і ті ж товари стрімко дорожчали від тендера до тендеру. Причому настільки швидко, що цими закупівлями навіть зацікавилось НАБУ, яке навіть провело обшуки в зв'язку з низкою контрактів з однієї з держшахт.

Але боротьба і обчислення смотрящих тривало не довго. Вже на початку квітня стримана холодна війна між прем'єром і президентом була завершена. І через всього два місяці з'явилося нове держпідприємство – "Національна вугільна компанія".

Як вважають деякі ЗМІ, головним лобістом цього рішення є Віталій Кропачов та Ігор Кононенко. Нова держкомпанія створена розпорядженням Міненерго, але за даними джерел, чинний міністр був противником такого рішення і не хотів підписувати документ. Але політична доцільність і патронат близького до президента Ігоря Кононенка зробили свою справу. 30 травня 2018 року було зареєстровано ДП "Національна угольна компанія".

Рішення про створення подібної структури було прийнято Кабінетом міністрів ще у 2017 році. Але цей крок дуже вигідний таким бізнесменам як Віталій Кропачов, які годуються на тендерах з вугільних шахт разом зі своїми патронами.

В першу чергу тим, що держпідприємство має об'єднати всі державні шахти в одну юрособу і створити централізовану схему збуту вугілля і ліквідувати кадрові апарати вугільних об'єднань. Мова йде про 28 шахт, які ще залишаються в державній власності. Такі монстри в історії України були просто хрестоматійними розсадниками корупції і схем.

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Не випадково керівником ДП "Національна вугільна компанія" став Олексій Райчев. До середини квітня він очолював інше держпідприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська". Його призначення на цю посаду співпало зі зміною мажоритарія ТОВ "Краснолиманська". Ця компанія видобуває вугілля з тих же пластів, що і держпідприємство і є основним постачальником "Центренерго".

Як повідомляло одне з видань, підконтрольна Кропачову "Краснолиманська" здійснює туди 45% поставок вугілля. Решта 55% закуповуваного теплостанциями "Центренерго" вугілля збагачується на збагачувальних фабриках бізнесмена.

Замість Ігоря Гуменюка основним власником підприємства стала компанія "Укрдонінвест", що належить Віталію Кропачову. Його бізнес-партнером на держшахтах залишився Сергій Кузяра, якого раніше називали менеджером Олександр Януковича - сина екс-президента Віктора Януковича.

Після зміни власника "Краснолиманська" постачати вугілля на "Центренерго" через посередника – компанію "Торговий Дім – Ресурс". Вона контролювалася нардепом БПП Сергієм Трегубенком. Але в серпні 2016 року його місце зайняв Віталій Кропачов, який вже був знайомий з Ігорем Кононенком.

У травні цього року під контроль компанії "Укрдонінвест" перейшла ще одна гірничо-збагачувальна фабрика "Богучарська". Раніше підприємство контролюються Ігорем Гуменюком, який раніше продав Кропачову ТОВ "Краснолиманська".

Ігор Гуменюк став широко відомий в 2013 році після придбання "Донбасенерго". Однак, як з'ясувалося пізніше, він фронтировал низку угод для сина екс-президента Віктора Януковича.

Як стверджують ЗМІ, Віталій Кропачов зайшов на ГЗФ "Богучарська" через "Антрацитсервіс", яка володіє 100%. Сама фабрика є дочірнім підприємством цієї компанії.

В цей раз Кропачов діяв обережніше. Він не став заводити до складу засновників "Антрацитсервіс" власні компанії. Вони залишилися незмінними: ними є Сафонова Світлана та Олег Кардаш-Александров. Обидва прописані в Донецьку. У останнього навіть є профіль в соцмережі. Як вважають в ЗМІ, раніше вони представляли інтереси Ігоря Гуменюка, а тепер, схоже, просто змінили сюзерена.

Фабрика Богучарська знаходиться в місті Мирноград і займається збагаченням вугілля для шахт ДП "Красноармійськвугілля", який так само знаходиться під неофіційним контролем Віталія Кропачова.

Кримінальні орбіти

Хоча Володимир Гройсман і не став чинити явних перешкод створенню ДП "Національна вугільна компанія", але "привіт" представникам Ігоря Кононенка все-таки передав. Нагадаємо, що нинішній виконуючий обов'язки глави ДФС України Мирослав Продан, перевірений вінницький боєць, на якого прем'єр може покластися навіть на виборах.

Тому якраз через тиждень після реєстрації ДП Краматорський міський суд Донецької області вибухнув відразу чотирма визначеннями у розслідуванні кримінальної справи, яка стосується закупівель держшахтами товарів у компаній, які пов'язані з Віталієм Кропачовим.

Краматорський суд щедро дарував Слідчому управлінню фінансових розслідувань ДФС в Донецькій області доступ до речей і документів відразу цілого ряду юридичних осіб. Серед них фігурують як державні шахти, так і компанії, підконтрольні Віталію Кропачову.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 по 2017 рік посадові особи ДП "Селидіввугілля", "Мирноградуголь", "Шахтоупраление Південнодонбаське №1" і "Шахта Курахівська" діяли умисно і завдали державі збитку, який оцінюється в 20 млн грн.

Відразу кілька компаній, які пов'язують з Віталієм Кропачовим, підозрюють у розкраданні державних коштів на суму близько 20 млн. грн. Серед них "Тріалтрейд", "Доненергоекспорт", "Фебреро", "Биринг".

Посадових осіб п'яти шахт підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків. У список потрапили "Селидіввугілля, "Мирноградуголь", "Шахтоуправління Південнодонбаське №1" і "Шахта Курахівська".

Увага донецьких фіскалів привернув тендер ДП "Мирноградуголь" на придбання світильників Люкс-Е і Люкс-СМ.01. Перший раз у ньому брала участь компанія "Торговий дім Контракт-Енерго", яка запропонувала цей товар за ринковою ціною. Але пізніше цей тендер було скасовано з формальних причин. А вже в січні він був оголошений з очікуваною ціною, яка була вище ринкової на 60-65%. Тендер виграла компанія з орбіти Віталія Кропачова.

У січні 2017 року "Мирноградуголь" купував підшипники. Очікувана вартість товару була в три рази вище ринкової. Компанія отримала дві пропозиції, які давали можливість заощадити 13 млн засобів, але вони були відхилені. Потім вже в квітні 2017 року "Красноармійськвугілля" провів процедуру закупівлі підшипників, які були на 10,5 млн грн дорожчі за ринок. Тільки "Мирноградуголь" перерахував компаніям, пов'язаним з Віталієм Кропачовим, більше 40 млн грн.

Аналогічно, податківців цікавить закупівля компанією "Селидіввугілля" запчастин для очисних комбайнів, стрічкових і скребкових конвеєрів. Закупівля була оголошена у вересні, але потім в кінці жовтня – скасована. На новому тендері, очікувана вартість запчастин виросла вже в п'ять разів. Постачальниками товару стали ті ж "Тріалтрейд", "Доненергоекспорт".

В ухвалах суду фігурують й інші епізоди проведення закупівель державними шахтами. На думку слідства, є всі підстави вважати, що і приватні компанії, і держпідприємства діяли злагоджено і в інтересах однієї і тієї ж групи осіб.

Все ж Краматорський міський суд Донецької області видав вісім визначень у рамках розслідування даної кримінальної справи, якими дозволив доступ Слідчому управлінню фінансових розслідувань ДФС в Донецькій області до техніки і документацій цілого ряду приватних і державних компаній.

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Вугільна галузь – яскравий приклад антиреформ і кулуарності. Тільки якщо раніше ця кулуарність була відкритою тільки для сина екс-президента Олександра Януковича і його наближених, то тепер сфера перейшла під контроль заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. Галузь не стала прозорою, а навпаки - переможці узурпували підприємства, що раніше належали колишнім регіоналам, і продовжують виводити з держпідприємств кошти на афільованих або фіктивні підконтрольні структури.

Шахти і держпідприємства завжди були "каламутною водою", в якій завжди вміло ловили рибу члени партії регіонів та наближених до сім'ї екс-президента Віктора Януковича. Зараз же "правонаступниками" вугільних схем стали сірий кардинал БПП Ігор Кононенко і "міцний господарник" з Тореза – Віталій Кропачов.