Ни убытков, ни заговора. Что происходит с делом VAB банка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял арест с имущества подозреваемого по делу VAB банку и признал, что никакого сговора между подозреваемыми Александром Писаруком и Олегом Бахматюком не было, как не был нанесен и ущерб государству. Дело начала окончательно разваливаться в ВАКС. Единственной пострадавшей стороной осталась компания с явно выраженными российскими корнями. Подробнее – в материале РБК-Украина.

ВАКС отменил арест имущества подозреваемого по делу предоставления стабилизационного кредита Нацбанка VAB банку при отсутствии оснований для такого ареста. В решении суда также говорится об отсутствии убытков, нанесенных государству, о которых заявляли в Национальном антикоррупционном бюро, и факта сговора между тогдашним и о. главы НБУ Александром Писаруком и акционером банка Олегом Бахматюком.

Это решение антикоррупционного суда является фактически констатацией того, что дело о предоставлении рефинансирования НБУ VAB банку Олега Бахматюка дошло до своего логического завершения.

За почти два года следствия так и не было доказано ни заявленных детективами возможных убытков для государства, ни преступного сговора между Нацбанком и коммерческим банком, на чем собственно и строилось все дело.

Фактически, в рамках дела остался только гражданский иск от ООО "ТехноСерв Украина" (до начала российской агрессии в 2014 году это была дочка российского "Техносерва") – все остальные обвинения фактически отброшены антикорсудом.

Между тем еще два года назад, когда заместитель тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки Виталий Касько реанимировал давно расследуемое и закрытое из-за отсутствия состава преступления дело и передал НАБУ, были выводы экспертиз, которые отрицали обвинения, были соответствующие выводы Фонда гарантирования вкладов и официальные сообщения НБУ о том, что средства рефинансирования пошли исключительно по прямому назначению: выплаты вкладчикам в период кризиса 2014-2015 годов.

Чтобы понять суть дела, стоит вернуться в 2014 год, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.

В чем обвиняли менеджмент банка и чиновников НБУ

В период банковского кризиса в Украине VAB банк, акционером которого был акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, по решению НБУ получил 1,2 млрд грн рефинансирования (всего в период 2014-2016 г. Нацбанк выдал кредитов украинским банкам на 319,9 млрд грн). Это были так называемые стабилизационные кредиты: чтобы банковская система не обвалилась, банки нужно было поддержать в период этого финансового шторма. А чтобы население не поддавалось паническим настроениям из-за того, что не может снять свои сбережения с банковских счетов, у банков должна была быть достаточная сумма средств, чтобы обеспечить этот панический спрос. Так VAB банк получил 1,2 млрд грн кредита от НБУ.

Согласно отчетам НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вся сумма рефинансирования была потрачена VAB банком на выплаты клиентам – то есть по назначению.

Параллельно глава НБУ Валерия Гонтарева проводила то, что потом назвали "банкопадом". С рынка выводились банки, среди которых были и проблемные. А были и такие, которые оценивались как стабильные. Всего во время банкопада уничтожили 80 банков из 180, а к 1 февраля 2017 года их количество сократилось до 93.

"Поистине смертельный удар украинской банковской системе был нанесен руководством НБУ в рамках осуществления программы. "Расчистка банковского сектора". За период действия "программы" прекратили работу 76 коммерческих банков, потеряли работу 35 тыс. банковских работников. В закрытых банках у вкладчиков находилось депозитов на сумму в 163 млрд грн (примерно $6,5 млрд), в том числе: 111 млрд грн – у физических лиц и 52 млрд грн – у бизнеса", – заявлял экономист Андрей Илларионов.

Одним из таких банков и был VAB банк. Банк получил кредит, однако 20 марта 2015 НБУ своим решением ликвидировал его. Это было большой неожиданностью для владельца банка Олега Бахматюка: он одним махом потерял бизнес и получил долги перед государством. Кстати, он неоднократно предлагал государству вернуть задолженность, но ответа на свое предложение так и не получил.

С осени 2019 года НАБУ расследует дело по подозрению в нарушениях выделения этого стабилизационного кредита НБУ банка. Все факты, которые есть в делах Национального антикоррупционного бюро, уже расследовали прокуратура, Служба безопасности Украины и Нацполиция в течение четырех лет.

Полтора года шли следственные действия, было проведено почти сорок допросов, было сделано несколько официальных экспертиз, и дела были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Но в сентябре 2019 года НАБУ повторно открывает дело из-за решения заместителя генпрокурора Касько.

Фото: Назар Холодницкий и Артем Сытник (РБК-Украина)

Основные подозреваемые по делу – экс-чиновник НБУ Александр Писарук и акционер банка Олег Бахматюк, которых обвинили в сговоре (которая заключалась в открытом совещании в НБУ, где принималось решение о предоставлении банку стабилизационного кредита).

Именно подозрение в сговоре и дало возможность подследственности делу в НАБУ – бюро расследует дела против возможной коррупции чиновников, а не против бизнеса.

Тогда, в 2019, Писарука задержали, провели один допрос за эти два года, и отпустили. Олег Бахматюк на момент открытия дела находился в Австрии. Никаких сенсационных находок, доказательств, выводов по делу так и не появилось – все по сути осталось на той стадии, на которой и было осенью 2019 года.

Почему подозрения развалились

Сроки расследования истекали, хотя детективы НАБУ и пытались их продлить процедурными "лайфхаками" – просили через суд приостановить дело. Наконец ВАКС начал в этом детективам отказывать. Вариантов для НАБУ оставалось немного: надо либо идти в суд, либо закрывать дело.

2 июля 2021 года НАБУ и САП отчитались, что завершили расследование дела о получении VAB банком 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины. Следствие завершено и детективам и прокурорам придется объяснить в суде, в чем собственно они видели преступление, если согласно отчетам НБУ и Фонда гарантирования физических лиц, вся сумма рефинансирования была потрачена VAB банком на выплаты клиентам – то есть по назначению. И в чем именно заключался заговор Писарука и Бахматюка.

Правда, завершилось это следствие странным образом: дело в итоге идет в суд по статье 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), то есть квалификация на момент завершения следствия была изменена. Фактически же впервые в истории украинской криминалистики дело "подельников" разделили на 2 отдельных производства. Это нонсенс, которым можно объяснить только одним: мотив "заговора" на открытом совещании чиновника банка и бизнесмена, в результате чего не получил никаких доходов ни чиновник, ни бизнесмен, а государство не понесло никаких убытков, оказался абсурдом.

И вот через месяц Высший антикоррупционный суд отменяет арест денежных средств экс-чиновника НБУ по этому делу. Соответствующее постановление суда по делу было обнародовано 4 августа 2021 года в Едином государственном реестре судебных решений. В решении ВАКС утверждается, что наложение ареста на денежные средства было необоснованным.

Более того, государству не был нанесен ущерб, как утверждали следственные детективы НАБУ. Об отсутствии убытков в ответном письме сообщил Фонд гарантирования вкладов, а Национальный банк Украины в ответе на запрос указал, что задолженность в результате предоставления стабилизационного кредита VAB банку не отнесена к безнадежной. То есть фактически отсутствуют основания для обвинений, выдвинутых НАБУ подозреваемым по делу.

Что дальше

До окончательного решения суда дело еще не дошло, но финал очевиден: предварительное решение ВАКС говорит об отсутствии состава преступления в этой по сути хозяйственной, а не криминальной истории.

За почти два года преследования аграрная компания Бахматюка понесла серьезных изменений: менеджмент компании заявлял, что в результате уголовного преследования без работы осталось 13 000 сотрудников компании, 37 предприятий закрылось, и только за прошлый год бюджет недополучил 1,5 млрд налогов.

Ни НАБУ, ни САП уже не упоминают фамилию бывшего заместителя председателя НБУ Александра Писарука. Это обвинение экс-работника МВФ (а Писарук некоторое время был сотрудником фонда) вызвало помимо всего крайне негативную реакцию международных финансовых учреждений.

Что получило от этого государство? – Ничего. Попытка привлечь Бахматюка к ответственности не способствовала решению вопроса с возвратом задолженности по стабкредиту банком. Впрочем, впереди суд, который должен поставить окончательную точку в этой истории.