Ні збитків, ні змови. Що відбувається зі справою VAB банку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв арешт з майна підозрюваного у справі VAB банку і визнав, що ніякої змови між підозрюваними Олександром Писаруком і Олегом Бахматюком не було, як не було завдано і збитків державі. Справа почала остаточно розвалюватись у ВАКС. Єдиною постраждалою стороною залишилась компанія з явно вираженим російським корінням. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

ВАКС скасував арешт майна підозрюваного у справі надання стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB банку за відсутності підстав для такого арешту. В рішенні суду також йдеться про відсутність збитків, завданих державі, про які заявляли в Національному антикорупційному бюро, і факту змови між тодішнім в.о. голови НБУ Олександром Писаруком і акціонером банку Олегом Бахматюком.

Це рішення антикорупційного суду є фактично констатацією того, що справа про надання рефінансування НБУ VAB банку Олега Бахматюка дійшла до свого логічного завершення.

За майже два роки слідства так і не було доведено ні заявлених детективами можливих збитків для держави, ні злочинної змови між Нацбанком і комерційним банком, на чому власне і будувалась вся справа.

Фактично, у рамках справи лишився тільки цивільний позов від ТОВ "ТехноСерв Україна" (до початку російської агресії 2014 року це була донька російського "Техносерва") – всі інші обвинувачення фактично відкинуті антикорсудом.

Між тим ще два роки тому, коли заступник тодішнього генпрокурора Руслана Рябошапки Віталій Касько реанімував давно розслідувану і закриту за відсутністю складу злочину справу і передав її НАБУ, були висновки експертиз, які заперечували обвинувачення, були відповідні висновки Фонду гарантування вкладів і офіційні повідомлення НБУ про те, що кошти рефінансування пішли виключно за прямим призначенням: виплати вкладникам у період кризи 2014-2015 років.

Щоб зрозуміти суть справи, варто повернутись у 2014 рік, коли Росія анексувала Крим і окупувала частину Донбасу.

В чому звинувачували менеджмент банку і чиновників НБУ

У період банківської кризи в Україні VAB банк, акціонером якого був акціонер агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, за рішенням НБУ отримав 1,2 млрд грн рефінансування (всього в період 2014-2016 р. Нацбанк видав кредитів українським банкам на 319,9 млрд грн). Це були так звані стабілізаційні кредити: щоб банківська система не обвалилась, банки потрібно було підтримати в період цього фінансового шторму. А щоб населення не піддавалось панічним настроям через те, що не може зняти свої заощадження з банківський рахунків, у банків мала бути достатня сума коштів, щоб забезпечити цей панічний попит. Так VAB банк отримав 1,2 млрд грн кредиту від НБУ.

Згідно зі звітами НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вся сума рефінансування була витрачена VAB банком на виплати клієнтам – тобто за призначенням.

Паралельно голова НБУ Валерія Гонтарева проводила те, що потім назвали "банкопадом". З ринку виводились банки, серед яких були й проблемні. А були і такі, які оцінювались як стабільні. Загалом під час банкопаду знищили 80 банків з 180, а до 1 лютого 2017 року їхня кількість скоротилася до 93.

"Воістину смертельний удар українській банківській системі було завдано керівництвом НБУ в рамках здійснення програми. "Розчищення банківського сектора". За період дії "програми" припинили роботу 76 комерційних банків, втратили роботу 35 тис. банківських працівників. У закритих банках у вкладників знаходилося депозитів на суму в 163 млрд грн (приблизно $6,5 млрд), в тому числі: 111 млрд грн – у фізичних осіб і 52 млрд грн – у бізнесу", – заявляв економіст Андрій Ілларіонов.

Одним з таких банків і був VAB банк. Банк отримав кредит, однак 20 березня 2015 НБУ своїм рішенням ліквідував його. Це було великою несподіванкою для власника банку Олега Бахматюка: він одним махом втратив бізнес і отримав борги перед державою. До речі, він неодноразово пропонував державі повернути заборгованість, але відповіді на свою пропозицію так і не отримав.

З осені 2019 року НАБУ розслідує справу за підозрою в порушеннях щодо виділення цього стабілізаційного кредиту НБУ банку. Всі факти, які є в справах Національного антикорупційного бюро, вже розслідували прокуратура, Служба безпеки України та Нацполіція протягом чотирьох років.

Півтора роки йшли слідчі дії, було проведено майже сорок допитів, було зроблено кілька офіційних експертиз, і справи були закриті за відсутністю складу злочину. Але у вересні 2019 року НАБУ повторно відкриває справу через рішення заступника генпрокурора Каська.

Фото: Назар Холодницький та Артем Ситник (РБК-Україна)

Основні підозрювані у справі – екс-чиновник НБУ Олександр Писарук і акціонер банку Олег Бахматюк, яких звинуватили у змові (яка полягала у відкритій нараді в НБУ, де ухвалювалось рішення про надання банку стабілізаційного кредиту).

Саме підозра у змові й дала можливість підслідності справі в НАБУ – бюро розслідує справи проти можливої корупції чиновників, а не проти бізнесу.

Тоді, у 2019, Писарука затримали, провели один допит за ці два роки, і відпустили. Олег Бахматюк на момент відкриття справи перебував у Австрії. Ніяких сенсаційних знахідок, доказів, висновків у справі так і не з’явилось – все по суті залишилось на тій стадії, на якій і було восени 2019 року.

Чому підозри розвалились

Терміни розслідування спливали, хоча детективи НАБУ і намагались їх продовжити процедурними "лайфхаками" – просили через суд призупинити справу. Врешті ВАКС почав у цьому детективам відмовляти. Варіантів для НАБУ залишалось небагато: треба або йти до суду, або закривати справу.

2 липня 2021 року НАБУ та САП відзвітували, що завершили розслідування справи щодо отримання VAB Банком 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України. Слідство завершено і детективам і прокурорам доведеться пояснити в суді, в чому власне вони вбачали злочин, якщо згідно зі звітами НБУ та Фонду гарантування фізичних осіб, вся сума рефінансування була витрачена VAB банком на виплати клієнтам – тобто за призначенням. І в чому саме полягала змова Писарука і Бахматюка.

Щоправда, завершилось це слідство дивним чином: справа врешті йде до суду за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), тобто кваліфікацію на момент завершення слідства було змінено. Фактично ж вперше в історії української криміналістики справу "подільників" розділили на 2 окремих провадження. Це нонсенс, яким можна пояснити тільки одним: мотив “змови” на відкритій нараді чиновника банку і бізнесмена, в результаті чого не отримав ніяких прибутків ні чиновник, ні бізнесмен, а держава не зазнала ніяких збитків, виявився абсурдом.

І ось через місяць Вищий антикорупційний суд скасовує арешт грошових коштів екс-посадовця НБУ у цій справі. Відповідна ухвала суду по справі була оприлюднена 4 серпня 2021 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень. В рішенні ВАКС стверджується, що накладення арешту на грошові кошти було необґрунтованим.

Більш того, державі не були завдано збитків, як стверджували слідчі детективи НАБУ. Про відсутність збитків у відповідному листі повідомив Фонд гарантування вкладів, а Національний банк України у відповіді на запит зазначив, що заборгованість у результаті надання стабілізаційного кредиту VAB банку не віднесена до безнадійної. Тобто фактично відсутні підстави для обвинувачень, висунутих НАБУ підозрюваним у справі.

Що далі

До остаточного рішення суду справа ще не дійшла, але фінал очевидний: попереднє рішення ВАКС говорить про відсутність складу злочину в цій по суті господарській, а не кримінальній історії.

За майже два роки переслідування аграрна компанія Бахматюка зазнала серйозних змін: менеджмент компанії заявляв, що в результаті кримінального переслідування без роботи залишилось 13 000 працівників компанії, 37 підприємств закрилося, і тільки за минулий рік бюджет недоотримав 1,5 млрд податків.

Ні НАБУ, ні САП вже не згадують прізвище колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука. Це звинувачення екс-працівника МВФ (а Писарук певний час був співробітником фонду) викликало окрім всього вкрай негативну реакцію міжнародних фінансових установ.

Що отримала від цього держава? – Нічого. Намагання притягнути Бахматюка до відповідальності не сприяло вирішенню питання з поверненням заборгованості по стабкредиту банком. Втім, попереду суд, який має поставити остаточну крапку в цій історії.