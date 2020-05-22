Трудности перехода: как Кулик ищет пути возвращения в правоохранительные органы

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Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Кулика в ноябре 2019 года. Напомним, согласно законодательству, для возобновления доверия общества к органам прокуратуры необходимо было провести аттестацию прокуроров на уровень их теоретических и практических знаний. Законом четко предусмотрено, что последствием непрохождения аттестации является увольнение. До сентября 2020 года будет закончено переаттестацию всех прокуратур в Украине, а это в целом около 7,5 тыс. прокуроров.

В рамках первого этапа аттестации ГПУ, к сдаче анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора было допущено 1083 участника, которые подали заявления о намерении пройти аттестацию для перехода в Офис генерального прокурора. 288 прокуроров не прошли экзамен, среди них - Константин Кулик. Сообщалось, что на тот момент прокурор Кулик заявку надлежащей формы и в надлежащие сроки на прохождение аттестации подал и был включен во 2 группу на 23 октября 2019 года для прохождения тестирования. Однако, на саму аттестацию не явился и никаких документов о причине неявки не подал.

Спустя несколько недель появилась информация, что недавно уволенный с Генпрокуратуры прокурор Константин Кулик начал оформление документов для работы в Службе безопасности Украины, о чем сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на источники.

"Кулик оформляется на работу в СБУ. Как сообщают источники, его документы уже в отделе кадров спецслужбы. Кулик планирует стать замом в главном следственном управлении СБУ", - написал Лещенко.

Как бы там ни было, но после обнародования этой информации, процесс трудоустройства Кулика в СБУ затормозился и уже 26 декабря 2019 года Кулик подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работу, взыскания средней зарплаты за время вынужденного прогула. В качестве аргумента суду даже предъявил свой статус "ветерана войны".

В своем решении от 31 марта 2020 года суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска Кулика. В решении также отмечалось, что Кулик избегал вручения ему приказа об увольнении и трудовой книжки, да так, что сотрудникам департамента кадровой работы пришлось пытаться вручить ему документы в вестибюле ГПУ и составлять акт об отказе.

В предпоследний день срока апелляционного обжалования адвокат Кулика подал апелляционную жалобу, но на данный момент дело не назначено, поскольку материалы не переданы из первой инстанции.

Стоит отметить, что это не первый суд Кулика против Генпрокуратуры - в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Фото: Антикоррупционный суд закрыл дело против Кулика (nabu.gov.ua)

Кроме того, 2 апреля Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего прокурора АТО Константина Кулика в незаконном обогащении фактически при содействии САП. Подал ходатайство о закрытии дела первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук, который, к слову, это дело возбуждал и анонсировал скорое наказание прокурора. Как писало ранее РБК-Украина, впоследствии прокуроры явно саботировали судебный процесс над Куликом, что, безусловно, было на руку последнему.

Игра в поддавки

Как уже сообщалось, Максим Грищук ранее также был замечен в скандальных "спасениях коррупционеров" от ответственности. Так, в апреле 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что лично первый заместитель руководителя САП Максим Грищук давал указание не писать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, подаваемых в суд по делу о хищениях в "оборонке". Позже Грищук давал разрешение на вылет за пределы страны застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн гривен. В случае с Куликом, как известно, было прекращение уголовного преследования и снятие ареста с имущества, что открыло перед ним возможность вернуться в правоохранительные органы.

Примечательно, что вскоре после закрытия уголовного дела о незаконном обогащении, Константин Кулик был замечен 17 апреля с начальником военной разведки генерал-полковником Василием Бурбой. Встреча состоялась на парковке одного из загородных ресторанов под Киевом, о чем узнали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Согласно информации журналиста Владимира Бойко, именно Василий Бурба в свое время был негласным инициатором уголовного дела относительно незаконного обогащения Константина Кулика. Однако, спустя 4 года этот факт не помешал их, пусть и неофициальной встрече. Даже не имея должности, Кулик продолжает сохранять связи и влияние.

Слуга двух господ

Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения Игоря Коломойского в недавнем интервью "Экономической правде" рассказал, что по просьбе бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в начале 2019 года прокурор Константин Кулик получил инструкции найти способ включить его в какое-то открытое уголовное дело и начать преследование.

Напомним, Шульман обвиняет своего партнера в мошенничестве и уже несколько лет судится с ним в США и Великобритании. В июле 2019 года, после возвращения Игоря Коломойского в Украину, Национальная полиция объявила Шульмана в розыск - его подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"Кулик говорил, что изначально не знал, под какими обвинениями это можно сделать, после чего уехал на встречу в Израиль с Коломойским. Ему предоставили информацию о получении мной денег от продажи активов "Евраза", в том числе детали моих банковских счетов и суммы. Их ему предоставил Коломойский, так как он лично производил эти оплаты", - рассказал Шульман.

По словам Шульман, о том, что его обвинили в отмывании денег и объявили в розыск, он узнал из СМИ в июле 2019 года.

"Детали дела мне не были предоставлены, и повестка на допросы мне не вручалась. Я открыто в судах Великобритании и Соединенных штатов указываю мое местонахождение и мой личный адрес. Чтобы узнать, в чем именно меня обвиняют, я сразу же нанял адвоката в Украине для получения материалов дела по этому расследованию. Печерский суд отклонял все мои заявления без права обжалования. Были предоставлены некоторые документы. Было указано, что меня после шести лет присоединили к известному делу Януковича (№12013220540000400). В июле 2019 года Кулик вывел обвинения против меня в новое дело, но уже по другим обвинениям. Он разослал международные запросы о правовой помощи в Швейцарию и Монако с просьбой блокирования всех моих банковских счетов (были указаны номера только тех счетов, которые имелись у Коломойского)", - поясняет он.

Напомним, именно упомянутое Шульманом дело (№12013220540000400) - в октябре 2019 резко раскритиковал генпрокурор Руслан Рябошапка. В частности, он указал, что в рамках этого производства есть все – "от сотворения мира до Буризмы".

В свою очередь, Шульман уверен - Коломойский обратился к Кулику, чтобы заблокировать работу его адвокатов по продолжению судебных дел в Лондоне и штате Делавэр.

"Именно поэтому, используя механизм международной помощи, Генпрокуратура оповестила все страны, что я обвиняюсь в отмывании денег и имел связь с криминальной группировкой Курченко и Януковича. Эти лица находятся под санкциями и это было целью Коломойского: заблокировать мои банковские счета. Счета временно заблокированы, но такие прокуроры как Константин Кулик и Назар Холодницкий, а именно под их подписью предоставлялись документы в официальные органы США, Швейцарии, Израиля и Монако, уже приобрели репутацию коррумпированных личных прокуроров Коломойского. Я и мои адвокаты делаем все возможное, чтобы раскрыть настоящую суть этого заказного преследования", - заявил он.

Стоит отметить, что после возвращения из Израиля, прокурор Кулик в эфире "1+1", которое, как известно, также аффилировано с олигархом, завил о якобы подписанных им подозрениях и другим оппонентам Коломойского - экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-главе АП Украины Борису Ложкину, экс-замглавы АП Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко. Позднее в Генпрокуратуре заявили, что для озвученных подозрений нет оснований и Константин Кулик превысил свои полномочия, выйдя с подобными заявлениями в СМИ. Однако это нанесло серьезный репутационный ущерб фигурантам фейковых подозрений - чего собственно и добивался на тот момент опальный олигарх.

Американская история

Еще в октябре прошлого года стало известно, что за ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит прокурор Константин Кулик.

В The New York Times даже писали, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена. Также сообщалось, что в марте 2019 года Кулик вместе с бывшим генпрокурором Луценко координировал действия с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы продвигать обвинения против Хантера Байдена. Кулик же публично опроверг свое участие в процессе и завил, что готовил некие документы для Юрия Луценко.

Однако на этой неделе народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, якобы свидетельствующие о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. На пресс-конференции с депутатом присутствовал все тот же Константин Кулик.

В эфире все того же "1+1" 21 мая Кулик рассказал, что "пленки Деркача" были "скомпилированные", а разговор пятый президент якобы записывал через диктофон. По словам политтехнолога и журналиста Владимира Горковенко, прокурор видимо на слух установил, что сами записи делались на "цифровой диктофон, который лежал на столе" вместе со включенным на громкоговоритель телефоном.

"Правда, непонятно почему именно во время этого разговора Петр Порошенко и Джозеф Байден не пользовались защищенной линию спецсвязи? Обычно, так и было, чтобы враги не подслушивали, но в этот раз почему-то Порошенко и Байден решили поговорить об откровенном, как старые приятели и не опасаясь, что, как минимум, один из врагов точно воспользуется ситуацией", - написал он, подчеркивая, что все это свидетельствует о крайне низкой осведомленности Кулика в подобного рода переговорах.

Впрочем, несмотря на то, что скандальный экс-прокурор продолжает присутствовать в медиапространстве, готовя почту ко своему возможному возвращению в ГПУ, выдавать подозрения, которые важны для ряда бизнесменов и политиков, с которыми тот сотрудничает - Кулик не может.

"Но мы не исключаем что такой "ценный кадр" может понадобиться новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Поэтому предполагаем, что его могут вернуть. Договорятся в Окружном административном суде Киева (ОАСК) или что-то еще придумают. Кулик удачно служил Луценко, поэтому его так называемые "таланты" могут понадобиться. Политические преследования, фабрикация дел для пиара и еще длинный "послужной" список", - отметил в комментарии РБК-Украина эксперт ЦПК Андрей Савин.

Впрочем, как видим, уготованная Кулику роль все чаще сводится к дискредитации и блокирования деятельности политических оппонентов Коломойского. По сути, в случае возвращения Кулика на службу, бизнесмен получит прокурора, который на официальных бланках будет рассылать письма в правоохранительные органы и дипломатические службы других государств, пытаясь блокировать счета и дискредитировать репутацию тех, кого будет считать своими врагами.

Новый же скандал вокруг ключевого претендента на пост президента США не обязательно должен повлиять на ход выборов, но точно серьезно повлияет на украинско-американские отношения. "Учитывая, что Деркач всегда занимал промосковскую позицию, то он мог получить записи от России. Он - участник игры по дестабилизации в Украине, внедрении концепции хаоса", - считает бывший замглавы СБУ Александр Скипальский.

В целом же, по мнению экспертов, скандал может испортить отношения Украины со стратегическими партнерами, какой бы не была в ней роль Коломойского. Однако, цена "войны" может быть слишком высока для Украины и ее будущего на геополитической карте мира.