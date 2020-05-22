Труднощі переходу: як Кулик шукає шляхи повернення в правоохоронні органи

Цінний кадр

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Кулика у листопаді 2019 року. Нагадаємо, згідно з законодавством, для відновлення довіри суспільства до органів прокуратури необхідно було провести атестацію прокурорів на рівень їх теоретичних і практичних знань. Законом чітко передбачено, що наслідком непроходження атестації є звільнення. До вересня 2020 року буде закінчено переатестацію всіх прокуратур в Україні, а це загалом близько 7,5 тис. прокурорів.

У рамках першого етапу атестації ГПУ, до складення анонімного тестування на знання та вміння в застосуванні закону та відповідність здійснювати повноваження прокурора було допущено 1083 учасники, які подали заяви про намір пройти атестацію для переходу в Офіс генерального прокурора. 288 прокурорів не пройшли іспит, серед них - Костянтин Кулик. Повідомлялося, що на той момент прокурор Кулик заявку належної форми й в належні терміни на проходження атестації подав і був включений у 2 групу на 23 жовтня 2019 року для проходження тестування. Однак, на саму атестацію не з'явився і жодних документів, про причини неявки не подав.

Через кілька тижнів з'явилася інформація, що нещодавно звільнений з Генпрокуратури прокурор Костянтин Кулик почав оформлення документів для роботи у Службі безпеки України, про що повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко, посилаючись на джерела.

"Кулик оформляється на роботу в СБУ. Як повідомляють джерела, його документи вже у відділі кадрів спецслужби. Кулик планує стати заступником у головному слідчому управлінні СБУ", - написав Лещенко.

Хай там як, але після оприлюднення цієї інформації, процес працевлаштування Кулика в СБУ загальмувався і вже 26 грудня 2019 року Кулик подав в Окружний адміністративний суд Києва позов про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення з органів прокуратури, поновлення на роботу, стягнення середньої зарплати за час вимушеного прогулу. Як аргумент він, навіть, пред'явив суду навіть свій статус "ветеран війни".

У своєму рішенні від 31 березня 2020 року суд не знайшов правових підстав для задоволення позову Кулика. У рішенні також зазначалося, що Кулик уникав вручення йому наказу про звільнення і трудової книжки, та так, що співробітникам департаменту кадрової роботи довелося намагатися вручити йому документи у вестибюлі ГПУ та складати акт про відмову.

У передостанній день строку апеляційного оскарження адвокат Кулика подав апеляційну скаргу, але до цього часу справу не призначено, оскільки матеріали не передані з першої інстанції.

Варто відзначити, що це не перший суд Кулика проти Генпрокуратури - у грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил Антитерористичної операції.

Фото: Антикорупційний суд закрив справу проти Кулика (nabu.gov.ua)

Крім того, 2 квітня Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього прокурора АТО Костянтина Кулика у незаконному збагаченні фактично за сприяння САП. Подав клопотання про закриття справи перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук, який, до речі, цю справа збуджував і анонсував швидке покарання прокурора. Як писало раніше РБК-Україна, згодом прокурори явно саботували судовий процес над Куликом, що, безумовно, було на руку останньому.

Гра в піддавки

Як уже повідомлялося, Максим Грищук раніше також був помічений у скандальних "порятунках корупціонерів" від відповідальності. Так, у квітні 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що особисто перший заступник керівника САП Максим Грищук давав вказівку не писати прізвище Олега Гладковського в процесуальних документах, що подаються до суду у справі про розкрадання в "оборонці". Пізніше Грищук давав дозвіл на виліт за межі країни забудовника і колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн гривень. У випадку з Куликом, як відомо, було припинення кримінального переслідування і зняття арешту з майна, що відкривало перед ним можливість повернутися у правоохоронні органи.

Примітно, що незабаром після закриття кримінальної справи про незаконне збагачення, Костянтин Кулик був помічений 17 квітня з начальником військової розвідки генерал-полковником Василем Бурбой. Зустріч відбулася на парковці одного із заміських ресторанів під Києвом, про що дізналися журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" Згідно з інформацією журналіста Володимира Бойка, саме Василь Бурба у свій час був негласним ініціатором кримінальної справи щодо незаконного збагачення Костянтина Кулика. Однак, через 4 роки цей факт не завадив її, нехай і неофіційній зустрічі. Навіть не маючи посади, Кулик продовжує зберігати зв'язки й вплив.

Слуга двох панів

Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення Ігоря Коломойського в недавньому інтерв'ю "Економічній правді" розповів, що на прохання колишнього генерального прокурора Юрія Луценка на початку 2019 року прокурор Костянтин Кулик отримав інструкції знайти спосіб включити його в якусь відкриту кримінальну справу і почати переслідування.

Нагадаємо, Шульман звинувачує свого партнера в шахрайстві й вже кілька років судиться з ним у США і Великобританії. У липні 2019 року, після повернення Ігоря Коломойського в Україну, Національна поліція оголосила Шульмана в розшук - його підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

"Кулик говорив, що спочатку не знав, під якими звинуваченнями це можна зробити, після чого поїхав на зустріч в Ізраїль з Коломойським. Йому надали інформацію про отримання мною грошей від продажу активів "Євразу", в тому числі деталі моїх банківських рахунків і суми. Їх йому надав Коломойський, оскільки він особисто виготовляв ці оплати", - розповів Шульман.

За словами Шульмана, про те, що його звинуватили у відмиванні грошей і оголосили в розшук, він дізнався зі ЗМІ в липні 2019 року.

"Деталі справи мені не були надані, і повістка на допити мені не вручалася. Я відкрито в судах Великобританії та Сполучених штатів вказую моє місцезнаходження та мою особисту адресу. Щоб дізнатися, в чому мене звинувачують, я відразу ж найняв адвоката в Україні для отримання матеріалів справи з цього розслідування. Печерський суд відхиляв усі мої заяви без права оскарження. Були надані деякі документи. Було зазначено, що мене після шести років приєднали до відомого справі Януковича (№12013220540000400). У липні 2019 року Кулик вивів звинувачення проти мене в нову справу, але вже за іншими звинуваченнями. Він розіслав міжнародні запити про правову допомогу у Швейцарію і Монако з проханням блокування всіх моїх банківських рахунків (були вказані номери тільки тих рахунків, які були у Коломойського)", - пояснює він.

Нагадаємо, саме згадану Шульманом справу (№12013220540000400) - в жовтні 2019 різко розкритикував генпрокурор Руслан Рябошапка. Зокрема, він зазначив, що в рамках цього провадження є все – "від створення світу до Буризми".

Своєю чергою, Шульман впевнений - Коломойський звернувся до Кулика, щоб заблокувати роботу його адвокатів щодо продовження судових справ в Лондоні й штаті Делавер.

"Саме тому, використовуючи механізм міжнародної допомоги, Генпрокуратура повідомила всі країни, що я обвинувачуюся у відмиванні грошей і мав зв'язок з кримінальним угрупованням Курченко і Януковича. Ці особи перебувають під санкціями й це було метою Коломойського: заблокувати мої банківські рахунки. Рахунки тимчасово заблоковані, але такі прокурори як Костянтин Кулик і Назар Холодницький, а саме під їх підписом надавалися документи в офіційні органи США, Швейцарії, Ізраїлю та Монако, вже придбали репутацію корумпованих особистих прокурорів Коломойського. Я і мої адвокати робимо все можливе, щоб розкрити справжню суть цього замовного переслідування", - заявив він.

Варто відзначити, що після повернення з Ізраїлю, прокурор Кулик в ефірі "1+1", яке, як відомо, також афілійована з олігархом, завив про нібито підписані ним підозри й іншим опонентам Коломойського - екс-голові Національного банку України Валерії Гонтарєвої, екс-глави АП України Борису Ложкіну, екс-заступнику глави АП Олексію Філатову і співвласнику інвесткомпанії ICU Костянтину Стеценку. Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що для озвучених підозр немає підстав і Костянтин Кулик перевищив свої повноваження, вийшовши з подібними заявами в ЗМІ. Однак це нанесло серйозний репутаційний збиток фігурантам фейкових підозр - чого, власне, і домагався на той момент опальний олігарх.

Американська історія

Ще в жовтні минулого року стало відомо, що за ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні варто прокурор Костянтин Кулик.

У The New York Times навіть писали, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичного напруження в США і справи про імпічмент чинного президента Дональда Трампа. В даному досьє стверджується, що українські прокурори мають докази корупції, спрямовану на особисте збагачення Джо Байдена. Також повідомлялося, що в березні 2019 року Кулик разом з колишнім генпрокурором Луценко координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати звинувачення проти Хантера Байдена. Кулик же публічно спростував свою участь у процесі й завив, що готував якісь документи для Юрія Луценка.

Проте на цьому тижні народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, що нібито свідчать про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдана на п'ятого президента України Петра Порошенка. На прес-конференції з депутатом був все той же Костянтин Кулик.

В ефірі того ж "1+1" 21 травня Кулик розповів, що "плівки Деркача" були "скомпільовані", а розмова п'ятий президент нібито записував через диктофон. За словами політтехнолога і журналіста Володимира Горковенка, прокурор, мабуть, на слух встановив, що самі записи робилися на "цифровий диктофон, який лежав на столі" разом зі включеним на гучномовець телефоном.

"Правда, незрозуміло, чому саме під час цієї розмови Петро Порошенко і Джозеф Байден не користувалися захищеною лінією спецзв'язку? Звичайно, так і було, щоб вороги не підслуховували, але в цей раз чомусь Порошенко і Байден вирішили поговорити про відверте, як старі приятелі й не побоюючись, що, як мінімум, один з ворогів точно скористається ситуацією", - написав він, підкреслюючи, що все це свідчить про вкрай низьку обізнаність Кулика в подібного роду переговорах.

Втім, попри те, що скандальний екс-прокурор продовжує бути присутнім в медіапросторі, готуючи пошту до свого можливого повернення в ГПУ, видавати підозри, які важливі для низки бізнесменів і політиків, з якими той співпрацює - Кулик не може.

"Але ми не виключаємо, що такий "цінний кадр" може знадобитися новому генеральному прокурору Ірині Венедиктов. Тому припускаємо, що його можуть повернути. Домовляться в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) або щось ще придумають. Кулик вдало служив Луценко тому його так звані "таланти" можуть знадобитися. Політичні переслідування, фабрикація справ для піару і ще довгий "послужний" список", - зазначив у коментарі РБК-Україна експерт ЦПК Андрій Савін.

Втім, як бачимо, уготована Кулику роль все частіше зводиться до дискредитації й блокуванні діяльності політичних опонентів Коломойського. По суті, у разі повернення Кулика на службу, бізнесмен отримає прокурора, який на офіційних бланках буде розсилати листи в правоохоронні органи й дипломатичні служби інших держав, намагаючись блокувати рахунки та дискредитувати репутацію тих, кого вважатиме своїми ворогами.

Новий скандал навколо ключового претендента на посаду президента США не обов'язково повинен вплинути на хід виборів, але точно серйозно вплине на українсько-американські відносини. "Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Він - учасник гри по дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу", - вважає колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

В цілому ж, на думку експертів, скандал може зіпсувати відносини України зі стратегічними партнерами, якою б не була в ній роль Коломойського. Однак, ціна "війни" може бути занадто висока для України та її майбутнього на геополітичній карті світу.