Третий тур: куда приведет Владимира Зеленского путь Александра Лукашенко

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - сказал Владимир Зеленский с парламентской трибуны во время своей инаугурации 20 мая.

Восторженная публика, собравшаяся под стенами парламента, ему аплодировала. Он довел начатое до конца – сегодня в 00.00 начинается день тишины, когда запрещена любая агитация, а очередная избирательная кампания подходит к концу.

Правда, указу Зеленского о роспуске Рады пришлось пройти даже Конституционный суд. Его оппоненты сочли решение нового главы государства не отвечающим Основному закону. КС ответил на эти обвинения в лучших традициях украинской политики – вопрос юридически спорный, пусть решит народ – и объявил указ конституционным.

У легитимности есть два измерения – формальная и общественная. С формальной точки зрения, юристы до сих пор могут спорить, имел ли право президент распустить парламент. Но общественное мнение было однозначно на стороне Зеленского.

Стоит отметить, что он и не скрывал свое желание быть проводником желаний общества. Более того, такая позиция, похоже, сыграет на руку партии "Слуга народа" в грядущее воскресенье.

Сегодня, 19 июля закон уже запрещает публиковать рейтинги политических партий. Целесообразно процитировать данные социологической группы "Рейтинг" из их последнего опроса, которые касаются удовлетворенности действиями президента Зеленского. За две июльские недели этот показатель вырос почти на 10% - до рекордной отметки последних лет в 58%.

Именно в эти две недели Зеленский начал активно наследовать управленческий стиль человека, которого принято называть "последним диктатором Европы", президента Беларуси Александра Лукашенко.

Его показательные порки чиновников, с указанием на скотину, которая "стоит вся обосранная", вызывают неподдельное восхищение у внушительной части украинского электората.

Например, в период с 30 апреля по 10 мая та же группа "Рейтинг", совместно с центром "Социальный мониторинг" и Институтом имени Яременко, провели опрос, согласно результатам которого деятельность Лукашенко позитивно оценили 53% респондентов. Для сравнения, канцлер ФРГ Ангела Меркель понравилась 41%, президент США Дональд Трамп – 22%, а президент РФ Владимир Путин – 12%. В основном, Лукашенко нравится украинцам на юге и востоке страны. Хотя и на западе Украины 42% опрошенных к президенту Беларуси отнеслись позитивно.

Зеленский, который стал активно ездить по стране, явно радует внушительную часть украинцев изгнанием с совещаний нерадивых "чинуш" и требованиями написать заявления об отставке. Выпоренные "чинуши" не рискуют перечить главе государства – традиция безоговорочного чинопочитания свято чтится из поколения в поколение.

Впрочем, часто "чинушам" нечего и возразить президенту. "Вы считаете меня идиотом?" – беспроигрышный вопрос, который день ото дня Зеленский повторяет на совещаниях в разных регионах. Беспроигрышный, потому что справедливый.

Чиновники разных уровней действительно привыкли считать всех вокруг идиотами, в том числе, вышестоящее начальство, но тихо и не вызывающе. Самоубийц, заявивших свою позицию честно и открыто, пока не встречалось.

Восхищение украинцев понять можно. Они давно ждали, чтобы с опостылевшими чиновниками кто-то так поговорил и всех наказал. Зеленский обеспечил им это зрелище, потому его партия имеет внушительные шансы победить на выборах, а он сам купается в невиданных лучах славы.

Народ Рима, в свое время, хотел хлеба и зрелищ. Украинский народ не далеко ушел от этого высмеянного сатириком Ювеналом желания. Зеленский поднимает градус зрелищ. Дальше нужно либо раздавать хлеб, либо поддерживать градус. Доступный источник хлеба лежит на северо-востоке, и, хочется верить, к нему новая украинская власть не припадет. Остаются зрелища, наиболее очевидные и успешные из которых – посадки. Видимо, именно их стоит ожидать в ближайшие месяцы.

Более того, в те же ближайшие месяцы "тефлоновость" Зеленского позволит избежать политической ответственности. Тяжелые времена для "Зекоманды" наступят потом.

Философская миссия Зеленского – слом существующей государственной системы. Действительно, тяжкое наследие Украинской советской социалистической республики должно умереть. Проблема в том, что ломать – не строить. Знает ли президент, что он хочет построить на этих руинах? Более того, знает ли украинского общество, чаяния которого удовлетворяет Зеленский, чего конкретного оно хочет? Вопросы открыты.

Сегодня команда "Слуги народа" опять все делает технологически правильно, обеспечивая максимально возможный результат на выборах. К тем же технологично верным шагам относится и заявленная люстрация власти времен Петра Порошенко, пусть и неконституционная по сути, и "креативная идея" об избавлении пенсионеров старше 70 лет от коммунальных платежей, и весь прочий лютый популизм, генерируемый новой Банковой.

Более того, Зеленский и его люди сумели создать ситуацию, при которой их политические конкуренты не могут пойти в атаку. Любая системная кампания против новой власти будет интерпретирована избирателем как нападки "старых" против "новых", "плохих" против "хороших". Это только мобилизует сторонников "Слуги народа".

Таким образом, Зеленский вынудил своих оппонентов конкурировать либо за условные 20%, которые никогда не проголосуют за СН, либо "окучивать" откровенно пророссийский электорат.

В бездну взаимоуничтожения погрузились политические проекты Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, Владимира Гройсмана, Анатолия Гриценко, Андрея Садового и Игоря Смешко. А Виктор Медведчук ездит поговорить под камеры за одним столом с Владимиром Путиным. И только Юлия Тимошенко сидит на своем "ядре", и эпизодически демонстрирует безоговорочные способности в публичной риторике.

При этом, главный вопрос грядущих парламентских выборов – результаты на мажоритарных округах. Именно от них будет зависеть окончательная конфигурация следующей Верховной рады и правящей коалиции, если таковая потребуется.

Сегодня никто не может спрогнозировать точное количество мандатов, которые возьмут в парламенте политические силы, претендующие на создание собственных фракций. Конкретный разговор, например, о будущем премьер-министре и Кабмине станет возможен только на следующей неделе.

В команде Зеленского не скрывают, что из вероятных "проходных" партий, при необходимости, хотели бы объединиться с условными "новыми лицами", вроде Вакарчука или Смешко. Политическая сила Тимошенко для них менее предпочтительна, в том числе, в силу личных качеств Юлии Владимировны.

Нехороший сценарий для партии Зеленского возникнет в том случае, если формировать коалицию придется с двумя силами. Сможет ли новоизбранный парламент безболезненно разделить власть в таком случае? Амбиции участников губили не одно политическое объединение в современной Украине.

Если же "Слуге народа" удастся сформировать монобольшинство, станут актуальными другие вопросы. Первый из них – удастся ли партийному руководству сохранить единство столь разнообразной политической силы. Грубо говоря, не скупят ли оптом и в розницу новых депутатов старые олигархи. Второй – не войдет ли Зеленский окончательно в образ Лукашенко и не начнется ли узурпация власти, благословленная большинством избирателей.

Эта неизвестность, пожалуй, самое пугающее обстоятельство в грядущем "празднике демократии".