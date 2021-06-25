Товарищи по несчастью. Как по инвесторам ударил кризис в "зеленой" энергетике

Украина рискует еще больше отпугнуть от себя иностранных инвесторов, создавая им новые барьеры в и так далеко неидеальном бизнес-климате страны. Отток прямых иностранных инвестиций, начавшийся в прошлом году, лишь подтверждает эти опасения. Одним из маркеров в этом плане стал кризис в энергетике и долги перед компаниями, занятых в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – крупнейшими инвесторами в украинскую экономику.

В понимании "зеленого" бизнеса государство не то, что не хочет решать кризис в отрасли, а само время от времени его усугубляет. Госпредприятие "Гарантированный покупатель" все еще должно компаниям почти 18 млрд гривен, не погашенные с прошлого года. Но и в этом году ситуация ненамного лучше – каждый месяц производителям "зеленой" электроэнергии не доплачивают по меньшей мере 7%.

Вдобавок Кабинет министров предложил Верховной раде ввести акцизный сбор в размере 3,2% на э/э, произведенную ВИЭ. Эта норма предусмотрена в нашумевшем законопроекте №5600, против которого резко выступили не только в энергосекторе, но и в других отраслях. Инвесторы называют идею об акцизном сборе ничем иным, как скрытым ретроспективным снижением "зеленых" тарифов со стороны государства. Не говоря о том, что годом ранее бизнес уже согласился на снижение тарифа, так и не дождавшись от правительства обещанного возврата долга.

Иски в международные арбитражи от бизнеса к Украине на фоне непоследовательной экономической политики и нарушения инвестиционных гарантий были делом времени. Начав терять деньги и не видя надежды решить все мирным путем, иностранные компании, вложившие свой капитал в ВИЭ Украины, пошли в суды. И сдаваться без боя они, похоже, не намерены.

Норвежская Scatec Solar – самый свежий пример кризиса. Компания владеет или управляет в совокупности 3035 МВт солнечных, ветровых и гидроэлектростанций в мире. В Украине она владеет 6-ю солнечными электростанциями общей мощностью 401 МВт. Из-за долгов государства перед отраслью по ВИЭ, кризиса и вероятного введения акциза стоимость Scatec Solar уже упала на 10%. И падение акций может быть еще сильнее.

Компания VR Capital американца Ричарда Дейтса (576 МВт мощностей СЭС и ВЭС в Украине) вообще решила заморозить свои четыре перспективных проекта из-за возможного введения акцизного сбора, если законопроект с данной нормой будет поддержан в парламенте.

Литовская Modus Energy владеет в Украине гораздо меньшими мощностями ВИЭ, чем вышеупомянутые компании – три СЭС общей мощностью порядка 40 МВт. Но, несмотря на относительно скромный размер активов в Украине, компания обратилась в международный арбитраж.

Год назад литовцы не стали подписывать меморандум с Кабинетом министров и не согласились на снижение "зеленого" тарифа. Теперь инвесторы требуют от Украины 11,5 млн евро недоплат, сформировавшихся из-за, по их мнению, ретроспективного снижения расценок на э/э. Кроме того, Modus Energy хочет, чтобы Украина компенсировала все затраты компании на международные арбитражи.

Государство смотрит на эту ситуацию иначе, полностью не признавая требования компании. Кабинет министров с начала весны занимается подготовкой к арбитражу, идет поиск финансирования и юридического советника. Ключевая стадия споров и рассмотрение дела, как ожидается, начнутся уже в следующем году. А тем временем о своем намерении подать иски в международные арбитражи Минюст уведомили еще 10 компаний.

На фоне общих проблем в отрасли и отказе правительства их решать, возможно, даже больше остальных пострадала канадская компания TIU Canada. Еще до долгового кризиса в начале прошлого года инвестор столкнулся с тем, что одну из их СЭС вблизи Никополя отключили. Загвоздка в том, что эта станция подключена к электросетям через мощности Никопольского завода ферросплавов, который находится в орбите интересов олигарха Игоря Коломойского.

Все попытки компании добиться подключения СЭС к сети блокируются заводом в судах. Юристы предприятия даже были вынуждены просить об отводе судей, поскольку увидели риски их предвзятости в этом деле. Как выяснилось, трое судей Северного апелляционного хозяйственного суда, назначенные на дело об отключении СЭС заводом, ранее приняли позитивное для Коломойского решение по одному из дел ПриватБанка.

Не только иностранный бизнес, инвестирующий в "зеленую" энергетику, ощущает на себя особенности ведения дел в Украине. Местные компании также судятся с "Гарантированным покупателем" за выплату долгов. Некоторые из них получают деньги лишь после позитивных для себя судебных решений. Но нередко, по заявлениям самих участников рынка, ГП настаивает на отзыве исков, по сути, шантажируя новыми долгами.

Иностранцам в плане отстаивания своих прав при общении с органами власти и госкомпаниями в каком-то смысле легче, чем местному бизнесу. У инвесторов из-за рубежа как минимум есть опыт в подобных ситуациях в других странах. Кроме того, и это немаловажно, у них есть поддержка крупных лоббистов в лице бизнес ассоциаций, а также посольств и европейских энергетических организаций.

Как последняя капля, когда уже нет надежды договориться и добиться справедливости, инвесторы идут в международные арбитражи, где гораздо выше шансы расставить все точки над "і". Украине, зная об опыте других стран, в этом плане стоит помнить, что часто инвесторы добиваются своего. Как показали арбитражи с Испанией, ранее также решившей снизить "зеленый" тариф без согласия рынка, более весомые доводы и неоспоримые факты как раз не у государства, а у тех, перед кем оно нарушило обязательства.