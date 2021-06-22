Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса

Кризис, вызванный пандемией и карантином, изрядно подкосил украинскую экономику, заставив правительство больше тратить и брать в долг. Из-за проблем с доступом к дешевым займам, в том числе и кредитам МВФ, правительство Дениса Шмыгаля взялось за бизнес, решив собрать с него как минимум 50 млрд гривен. О том, как налоговые планы Кабмина затронут не только крупные компании, но и обычных граждан и мелкий бизнес – подробнее ниже в материале РБК-Украина.

Коронакризис приучил правительство жить не по средствам. И тому есть объективные причины, как возросшие расходы на социальные программы, финансирование крупных инфраструктурных проектов и непосредственно затратная борьба с последствиями "ковида".

Чтобы платить за все это, правительству нужны деньги, которых, несмотря на перевыполнение бюджета в этом году, все равно не хватает. Имея трудности с привлечением дешевых займов от МВФ и других кредиторов, в Кабмине не придумали ничего лучше, чем взять больше с бизнеса и граждан. Властью все это подается, разумеется, иначе.

Еще в начале июня Кабинет министров внес в Раду проект закона с изменениями в Налоговый кодекс (№5600). Его ключевая задача, как следует из самого названия – "обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений". Ежегодно казна будет получать дополнительно 50 млрд гривен, если парламент одобрит проект.

Что предусматривают разработанные Минфином налоговые поправки? Часть изменений напрямую касается граждан, поскольку планируется повышение ставок и налогов на подакцизную продукцию. Это неминуемо приведет к удорожанию товаров для потребителей. Среди прочего, на 5% предлагается повысить акциз на алкогольные напитки. Кроме того, изменяется подход к ставке акциза на пиво: ее хотят привязать к фактической крепости напитка, а не литражу, как сейчас.

Табачным компаниям, согласно идее Минфина, могут ограничить формирование складских запасов сигарет перед повышением ставок акцизов. Тогда как обычно это позволяло резко не переносить акциз в цену для потребителя.

НДС, убытки и аграрии

Крупный бизнес также попал под прицел. В бизнес-среде уже много недовольства из-за инициативы чиновников по части налога на добавленную стоимость. Если сейчас сумму уплаченного НДС можно включать в налоговый кредит в течение трех лет после составления налоговой накладной, то законопроектом этот срок сокращается в шесть раз – до 180 дней.

Высоки риски, что такие изменения парализуют работу фискальных органов, которые, учитывая заявляемые экспортерами суммы, вряд ли смогут уложиться с проверками в полгода. Для бизнеса это значит одно – ограничение в оборотных средствах. Из-за чего можно не рассчитывать на развитие экономики, особенно в условиях, когда бизнес демотивирован инвестировать.

Минфин в своем проекте также предлагает ограничить компании в переносе убытков прошлых лет. К уменьшению налоговых обязательств по налогу на прибыль можно будет отнести только 50% ранее полученных убытков. Сложно сказать, чем вызван именно такой подход авторов проекта. Только вряд ли они не знали, что из-за локдауна в прошлом и этом году в Украине количество убыточных предприятий составило 30% от их общего числа. Их "минус" в 20-м году достиг 338 млрд гривен, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Нет сомнений, что норма об убытках прошлых лет резко снизит инвестиционные возможности предприятий, что также будет дополнительно сдерживать рост экономики.

Еще один пункт, вызвавший серьезные споры – подход к налогообложению добычи железной руды. Ставка рентной платы будет зависеть от размера средней фактической цены реализации, привязанной к индексу IODEX 62% FE CFR China. В расчет цены предлагается добавить транспортные расходы до Китая. Тогда как 40% добытой руды потребляется в Украине, еще 20% поставляется в Восточную Европу, часть – в Турцию.

Ко всей этой руде при расчете ренты будет применена стоимость доставки в Китай. Иными словами, в сумме ренты при поставке руды, например, в Кривой Рог с расположенных в 20-30 км от города горно-обогатительных комбинатов будет учитываться ж/д-тариф до украинского порта, стоимость перевалки и фрахта судов до Китая.

Весьма спорным также выглядит решение Кабмина повысить на 200% ставку экологического налога на размещение неопасных отвалов горнодобывающей промышленности. Как правило, в данном случае речь идет о "пустой породе". Вместе с тем, ставка на опасные отходы, среди которых есть и токсичные, повышается только на 5%. Пока это выглядит явно дискриминационно к горно-металлургическим и ферросплавным предприятиям, а также производителям огнеупоров. Их затраты существенно вырастут, что приведет к сокращению инвестиций в производство, в модернизацию и экологию.

Что же касается ставки за выбросы CO₂, ее предлагают повысить в три раза. Не секрет, что этот налог давно выполняет сугубо фискальную роль, поскольку собранные средства, попадая в бюджеты разных уровней, в них и "растворяются". На улучшение экологии этот ресурс не используются, проследить, как тратятся деньги, в реальности нельзя.

Иными словами, само по себе увеличение налога не улучшит ситуацию с экологией. По крайней мере, пока не будет предусмотрено его целевое использование на экологическую модернизацию. Кроме того, эксперты давно говорят о необходимости льгот и преференций тем предприятиям, которые сами внедряют проекты по экомодернизации и защите окружающей среды. Но, вместо уменьшения налога такому бизнесу, государство решило еще больше усилить фискальное бремя.

Упорные попытки правительства "протолкнуть" законопроект как антиолигархический, разбиваются о нормы, которые касаются малого и среднего бизнеса, особенно фермерских хозяйств. К примеру, в 4 раза предлагается сократить площадь (с 2 га до 0,5 га), с которой выращенная продукция не облагается налогом. Это значит, что при продаже продукции с участка свыше 50 соток нужно будет платить 18% подоходного налога и военный сбор. А потому реальная прибыль малых фермерских хозяйств заметно "просядет".

Здесь же стоит выделить еще один момент, как введение минимального налогового обязательства (сокращена с 2 га до 0,5 га площадь, при которой оно не вводится) агрохолдингам. Из-за чего у фермеров будет меньше стимулов самостоятельно обрабатывать землю, а более целесообразно сдавать ее в аренду крупным холдингам. Последние, к слову, и так чувствуют себя неплохо, учитывая полученные в прошлом году льготы по уплате НДС (ставку снизили до 14% на некоторые вид продукции) и стремительный рост цен на продовольствие на внешних рынках.

Фермеры-птицеводы также могут пострадать от налоговых идей Кабмина. Их хотят исключить из упрощенной системы налогообложения, запретив работать на 4-й группе единого налога. А когда налоговая нагрузка на птицеводческие фермы вырастет, недолго придется ждать и подорожания их продукции в рознице.

Существенный удар также придется на местные бюджеты, о чем открыто говорят представители муниципалитетов. Все из-за инициативы перенести акциз на продажу табачных изделий с розничного торговца на производителя и импортера. Местные бюджеты в таком случае потеряют около 2,9 млрд гривен.

Спешка не в пользу бизнеса

Проект с налоговыми поправками Кабмин внес в Раду только в начале июня. Авторы рассчитывают, что документ после принятия, за исключением некоторых норм, вступит в силу уже с июля. Но, учитывая, что его еще даже не рассматривал профильный комитет, эти сроки в любом случае придется смещать.

Бизнес настаивает, что документ требует существенной доработки, а его нормы должны вступить в силу не раньше следующего года. И хотя чиновники нередко игнорируют правило о шести месяцах подготовки перед изменением налоговых правил, в этот раз сроки предлагаются максимально сжатые. А потому и скорость, с которой в правительстве пытаются "протянуть" повышение налогов, ожидаемо вызывает критику и опасения бизнеса.

Что интересно, проект не прошел общественное обсуждение и не согласован со всеми крупнейшими бизнес-ассоциациями. Тогда как, по оценке экспертов компаний-членов Американской торговой палаты (АСС), предложенные правительством изменения в НК неприемлемы для бизнес-среды, так как ведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности.

"Создается впечатление, что данным законопроектом есть стремление не стимулировать развитие экономики и бизнеса, а просто любой ценой перекрыть дыру в бюджете путем повышения ставок налогов и сборов. Очевидно, такое решение обдуманным и стратегическим вряд ли можно назвать", – говорит исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В ЕБА также указывают, что если вопрос только в недоборе в бюджет, то куда целесообразней для власти заняться теневым сектором экономики и обратить внимание на отсутствие равных правил игры для бизнеса в стране. "С этими явлениями и стоит бороться в первую очередь, а не облагать дополнительной фискальной нагрузкой прозрачный бизнес", – уверена Деревянко.

У бизнеса все меньше сомнений в том, что проект Кабмина на 50 млрд гривен имеет какие-то другие задачи, помимо наполнения бюджета. К тому же едва ли предложенные налоговые правки помогут реализовать потенциал украинской экономики, поддержав ключевые отрасли, дающие наибольший вклад в ВВП и создающие большое количество рабочих мест.

Здесь может случиться обратный эффект, когда бизнес будет вынужден направить доступный ресурс в казну в виде налогов, вместо того, чтобы использовать деньги для развития и модернизации. О заходе в Украину новых инвестиций на фоне ужесточения фискального давления говорить уже не придется.