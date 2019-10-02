Тонкая красная линия: зачем Зеленскому "формула Штайнмайера"

Вечером вторника, 1 октября, российская пресса сообщила о согласовании "формулы Штайнмайера" участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Пока из России и так называемых "Л/ДНР" сыпали подробностями достигнутых договоренностей, в Офисе президента Украины молчали.

Почти через полтора часа Владимир Зеленский вышел на экстренный брифинг, чтобы разъяснить что же произошло в Минске. По его словам, обсуждался вопрос освобождения пленных, разведение войск возле поселков Петровское и Золотое, а также "устранение последних преград для саммита в нормандском формате".

Не секрет, что встреча лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции – ожидалась в сентябре. Однако в Кремле ясно дали понять, что Владимир Путин не поедет на переговоры до утверждения "формулы Штайнмайера" на уровне контактной группы в Минске. Россия также настаивала на закреплении обязательств в едином документе.

Формула фактически представляет собой уточнение одного из пунктов Минских соглашений. Речь идет о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Первым эту идею несколько лет назад якобы предложил нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно тексту формулы, соответствующий закон временно вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе документ будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

Такой закон был принят украинским парламентом еще в сентябре 2014 года, его действие несколько раз продлевалось. Все это время он был причиной ожесточенных споров внутри украинского общества. Согласно социологическим опросам, значительная часть граждан не поддерживает большинство его пунктов.

Среди прочего в документе идет речь об амнистии боевиков, создании народной милиции, передаче права назначать прокуроров и судей местным властям и "усилении добрососедских отношений ОРДЛО с Российской Федерацией". При этом оплачивать социально-экономическое развитие Донбасса должен украинский бюджет.

На брифинге Владимир Зеленский сообщил, что Верховная рада напишет новый текст этого закона. Срок действия текущей редакции истекает 31 декабря 2019 года.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Поэтому не будет никакой капитуляции... Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", – объяснил президент.

Выступление Зеленского породило еще больше вопросов. С одной стороны он уточнил, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет" и "на момент проведения выборов граница должна быть наша". Но при этом президент заявил, что выборы невозможны, пока на оккупированной территории будут какие-либо войска. Кто в таком случае возьмет под контроль границу и будет отвечать за безопасность избирательного процесса – неизвестно.

Также непонятно, каким образом обеспечить реальный доступ всех украинских партий на местные выборы в ОРДЛО и не легитимизировать вчерашних боевиков во властных структурах. Все эти вопросы задавал и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, отказавшись подписывать "формулу Штайнмайера" 18 сентября. Конкретных ответов на них до сих пор не появилось.

Несмотря на это, формулу согласовали, хотя и не по кремлевскому сценарию. Единого документа с подписями уполномоченных от Украины, России и так называемых "Л/ДНР" до сих пор не существует. Вместо этого все они направили письма специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с подтверждением текста формулы.

На базе этой своеобразной договоренности в ближайшее время должны пройти переговоры в "нормандском формате". Примечательно, что текст документа до сих пор не был обнародован официально.

Еще до окончания переговоров в Минске его опубликовал бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный. Он также отметил, что это только часть документа, который когда-то предлагал Штайнмайер. Наиболее выгодный для Кремля отрывок.

"Очень важно, чтобы президент Зеленский вернулся к тезису, который он декларировал во время выборов. Прежде всего должны быть решены социально-гуманитарные вопросы. Болтовней вокруг несуществующей "формулы Штайнмайера" сбили абсолютно правильно выбранную концепцию", – заявил Бессмертный.

Можно только гадать, что заставило Зеленского пойти по такому сценарию. Хотя примечательно, что в перерыве между отказом Кучмы подписывать формулу и ее согласованием в Минске, состоялся визит украинского президента в США. Тогда стало понятно, что Соединенные Штаты не будут стороной переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я действительно надеюсь, что Россия... Я действительно верю, что президент Путин хотел бы чего-то достичь. Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы грандиозным достижением", – подчеркнул Дональд Трамп на совместном брифинге с Зеленским.

Незадолго до этого была опубликована мемограмма телефонного разговора двух президентов от 25 июля. В ходе той беседы Трамп заявил, что европейские страны почти ничего не делают для Украины. Зеленский поддержал американского коллегу. В этой связи прозвучали имена президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Внутри этих стран критично отнеслись к сказанному Зеленским. Украине напомнили о многомиллиардной финансовой помощи и антироссийских санкциях. Последними, к слову, крайне недовольны представители немецкого бизнеса. Именно они лоббируют отмену санкций и строительство "Северного потока - 2". Помощь стране, страдающей от российской агрессии, приносит и местным политикам все меньше электоральных бонусов.

Раньше за столом переговоров в "нормандском формате" трое лидеров уговаривали одного Путина. Теперь же не факт, что два Владимира не останутся "решать свою проблему" один на один при формальном участии Меркель и Макрона. Помня поведение России на прошлых переговорах, легким этот разговор будет только при согласии с ключевыми требованиями Кремля.

Владимир Зеленский рискует оказаться в патовой ситуации. С одной стороны обещания избирателям закончить войну, вернуть Крым и оккупированный Донбасс. С другой – опытный и беспринципный соперник, играющий только по тем правилам, которые сам же и придумал. Одна подпись за этим столом может изменить судьбы миллионов человек. Но отвечать за последствия будет только один.