Точки роста: как Украине увеличить инвестиции, и с чего стоит начать

Модель украинской экономики, как бы ни хотелось это признавать, вполне справедливо называют экспортно-сырьевой. К тому же формировалась она в явно хаотичных условиях, без каких-либо приоритетов и оглядки на внутренний рынок.

Государство едва ли предпринимает достаточно мер, чтобы изменить этот формат. Со всех сторон так или иначе идет содействие экспорту сырья и полуфабрикатов. Именно эти категории продукции сейчас пользуются спросом на внешних рынках, давая солидную валютную выручку местным компаниям. К тому же экспорт занимает 40-45% в ВВП, наполняя госбюджет, из которого в том числе финансируется и обороноспособность воюющей страны.

Сиюминутный успех на внешних сырьевых рынках не должен вводить в заблуждение. Нужны условия для развития экспорта высокотехнологической продукции. Власти, среди прочего, могут поддержать бизнес в секторах промышленности, некогда считавшимися сильной стороной Украины – авиакосмическая отрасль, судостроение, станкостроение, приборостроение, сложная сельхозтехника.

Чтобы господдержка не мотивировала к проеданию "бюджетов", с самого начала защита высокотехнологичных производств должна побуждать компании к выходу на внешние рынки. Тот же авиакосмический сектор и судостроение следует затачивать на конкуренцию с мировыми производителями, а значит – создавать современную военно-техническую продукцию, которая, помимо экспорта, повысит и уровень нашей обороноспособности.

Сами по себе меры стимулирования роста экспорта, если они не связаны с промышленной политикой, уже не дадут результатов. Успешных примеров, когда "ноу-хау" таможенного или валютного регулирования позволяли быстро расти экономике, не было, возможно, последние 50-60 лет. Тогда как, скажем, длительные успехи в увеличении экспорта из стран т.н. "азиатских тигров" связаны исключительно с реализацией там промышленной политики по организации производства новых технологических товаров.

В быстро меняющемся мире страны, претендующие на экономический рост, уже не могут рассчитывать на прежние товарные корзины своего экспорта. Лишь создание новых технологичных товаров, а, возможно, даже их клонов по более низкой цене (к примеру, как делают китайские производители смартфонов, вытесняя с рынков тот же Apple) позволят надеяться на прирост украинского экспорта.

Конкурентоспособность украинской экономики и экспорта в частности будет расти, когда местные компании научатся добиваться преимуществ не только за счет низких цен, но и с помощью инноваций, создавая новые товары и новые подходы в организации бизнеса.

Реформа "УЗ" – уход от убытков и высоких тарифов

Ключевой сектор экономики, также требующий реформы – транспорт. И, пожалуй, больше остальных сегментов этого рынка в трансформации нуждается госмонополия "Укрзализныця".

"УЗ" не первый год остается "лидером" в рейтингах по коррупционным скандалам и громким отставкам. Реформа компании не то, что назрела, а давно перезрела. К настоящему моменту "УЗ" превратилась в некую "черную дыру", в которой хаотично перемешались инфраструктура, пассажирские и грузовые перевозки, управление вагонным хозяйством, ремонт локомотивов и вагонов и т.д.

В компании, вопреки логике бизнеса, не отделены прибыльные сегменты от убыточных. Из-за чего невозможно установить эффективность их работы. Не говоря уже о том, что, перекрывая прибылью от одного вида деятельности убытки от другого, есть риски и масса возможностей для коррупции. Только в прошлом году, как следует из вывода временной следственной комиссии Рады, из-за коррупции УЗ потеряла 8 млрд гривен.

Модель реформы "Укрзализныци" ранее была согласована, но внезапно остановлена наблюдательным советом. Концепция изменений компании предполагает разделение на несколько сегментов бизнеса: инфраструктуру, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, управление вагонным хозяйством, ремонт локомотивов и вагонов.

Еще один важный элемент реформы – демонополизация всех сегментов, за исключением инфраструктуры. Иными словами, нужна конкуренция, чтобы обеспечить эффективность, повысить качество услуг и избежать роста тарифов. В том же пассажирском сообщении, чтобы снизить убытки, нужно внедрять европейскую стыковочную систему, переходить на относительно короткое движение поездов.

Пока же компания находится в прежней парадигме своего развития – тарифы растут, фонды изнашиваются. Недавно Министерство инфраструктуры заявило о двухэтапном повышении грузовых тарифов на 30%. При том, что, как правило, нет связи между пересмотром цен и инвестициями в новые локомотивы, вагоны и инфраструктуру. К примеру, тарифы на грузовые ж/д перевозки на 15% росли в 2016 и 2017 годах, еще на 8% – в 2018 году, и на 14,2% – в 2019 году. Вместе с тем выполнение плана капитальных инвестиций в эти годы едва ли достигало в лучшем случае 68%.

Повышение тарифов – вовсе не панацея. И пока профильные чиновники и руководство компании тянут с реформой "УЗ", не приходится рассчитывать на улучшение технического состояния железной дороги и повышение качества ее услуг. Тем временем "УЗ" теряет объемы и клиентов, которые ищут альтернативу в автомобильных и речных перевозках.

Реформа компании не позволит "зашивать" коррупционную ренту в планово-убыточный сегмент, чего сейчас не видно в консолидированной отчетности "УЗ". Менеджменту компании придется работать над повышением эффективности и качества услуг, а не просто рассчитывать на рост тарифов.

Нет сомнений, что эта большая работа, требующая слома коррупционных "схем", будет иметь сопротивление тех, кто не захочет покидать насиженные доходные места в "УЗ". И в этом плане многое будет зависеть от нового руководителя компании, которого, как ожидается, должны уже скоро назначить.

Важным элементом реформы также должно стать создание Национальной комиссии по госрегулированию в сфере транспорта, которая будет устанавливать экономически обоснованные тарифы, не дискриминирующие бизнес.

Тариф на э/э – рыночные цены и адресные субсидии

Рынок электроэнергии, оказавшийся в глубоком кризисе неплатежей и спекуляций, как никакой другой требует перезапуска. Одним из элементов реформы должен стать уход от перекрестного субсидирования тарифа на э/э, когда низкие цены для населения компенсируют за счет промышленности.

В Украине власти должны были ликвидировать перекрестное субсидирование вместе со стартом энергореформы с 1 июля 2019 года. Но тогда политики не взяли на себя ответственность за вроде как непопулярное решение. На самом же деле "дешевое" электричество таковым не является, если учесть, что доплату за население по э/э бизнес перекладывает в стоимость своих товаров и услуг.

Тариф на электроэнергию в Украине – самый низкий в Европе, он не покрывает затрат на ее производство и доставку. Несмотря на это, в Минэнерго предложили еще снизить цены для граждан на 0,24 грн/кВт-ч. На прошлой неделе Кабмин с октября установил тариф для населения на уровне 1,44 гривны за кВт-ч на первые потребленные 250 кВт-ч в месяц. Снижать тариф будут за счет госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Тогда как изначально чиновники планировали пойти еще более странным путем. Почти до последнего в Минэнерго хотели снижать "бытовой" тариф за счет сокращения расходов на ремонт и модернизацию сетей и инфраструктуры по поставке э/э на 6 млрд гривен в год. По мнению экспертов энергорынка, такой шаг мог бы привести к увеличению аварийных отключений электроэнергии, а также срока, в течение которого их будут ликвидировать.

И без того Украина – уже лидер в Европе по средней длительности отключения электроэнергии для населения. Этот показатель достигает 700 минут в год, тогда как, к примеру в Германии – всего 23 минуты. Снижение расходов на ремонт и модернизацию, о чем размышляли в профильном министерстве, еще больше усугубило бы ситуацию. Особенно проблемным это было бы зимой, когда э/э используется для отопления жилья.

Что же касается экономии после снижения тарифа, она не кажется такой уж существенной. Так, в среднем одна семья сэкономит 20-30 гривен в месяц, но неудобства из-за еще более частых отключений э/э значительно перекроют и эту мизерную выгоду.

Снижение тарифов всегда найдет поддержку у избирателей, особенно в такой небогатой стране как Украина. Тем не менее куда эффективнее идти другим путем, делая акцент на поддержке той части населения, которая действительно нуждается в помощи и не может платить рыночную цену. А потому нужны адресные субсидии и верификация их получателей.

Субсидии конкретному домохозяйству – более прозрачный и менее коррупционный механизм. Именно поэтому в свое время МВФ и добивался отмены перекрестного субсидирования населения в цене на газ. Ведь часть газа по цене для населения в реальности продавалась промышленным предприятиям. Необоснованные потери госбюджета достигали десятков миллиардов гривен в год.

Подобная проблема есть теперь и на рынке электроэнергии. Часть э/э по ценам для населения в реальности продается промышленности. Коррупционную схему нужно ликвидировать, как в свое время поступили на газовом рынке. Уход от перекрестного субсидирования и установление рыночных цен, вероятно, может стать предметом обсуждения в новой программе МВФ для Украины, учитывая насколько проблемной стала энергоотрасль в нашей стране.

Можно, конечно, и дальше идти путем популизма и дешевых услуг ЖКХ, доводя экономику до еще более плачевного состояния. Либо же – путем цивилизованных рынков, приведя тарифы на э/э к экономически обоснованному уровню. Это в свою очередь активизирует программы энергосбережения. Пока же у населения нет особых стимулов экономить. Особенно это касается состоятельных владельцев больших квартир и многоэтажных домов, оплачивающих э/э по экономически необоснованному низкому тарифу.

И хотя правительство и энергорегулятор делают ряд осторожных шагов к либерализации рынка электроэнергии, которые, к примеру, позволят накопить уголь на зимний период, эти решения все же не согласуются с популизмом в части цен для населения.

Управление государством в режиме полушагов и недореформ, продиктованное политическими играми и банальной коррупцией, отбрасывают украинскую экономику все дальше от пула стран, с которыми хотят работать инвесторы. Рекордный отток прямых иностранных инвестиций в прошлом году лишь подтверждает эту реальность.

Можно написать сколько угодно идеальных программ по привлечению инвестиций, но так и не продвинуться в их реализации без реформ, в том числе перечисленных выше. Технологичный бизнес, прозрачные рынки и понятные правила игры для всех участников – единственные доступные рецепты привлечения капитала в страну, а значит и устойчивого роста экономики и улучшения жизни людей.