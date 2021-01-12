Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19

Украинцы сомневаются в статистике Минздрава (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине несколько недель подряд фиксируют спад числа проведенных тестов на коронавирус. В Минздраве объясняют это тем, что украинцы реже обращаются к врачам и в лаборатории. О том, почему с декабря количество ПЦР-тестов идет на спад – в материале РБК-Украина.

Статистика Минздрава по COVID-19 стала объектом постоянной критики и споров. Чиновники каждую неделю отчитываются о снижении количества новых больных. Но вместе с ними фиксируют и спад объемов тестирования на коронавирус. Несмотря на суточную планку, выставленную Кабмином в 100 тысяч ПЦР-тестов, их проводят в три раза меньше.

В Минздраве убеждают, что лаборатории делают меньше тестов не потому, что не справляются, а из-за меньшего количества обращений на исследования. В некоторых областях лабораторные центры работают только на 25-30% своих мощностей, говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы проводим мало тестов по сравнению с нашими возможностями, позволяющими проводить в лабораториях Минздрава более 55 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Еще есть частные лаборатории и лаборатории медучреждений. Совместно это около 70-75 тысяч тестов в сутки. Помимо ПЦР-тестирования мы внедрили экспресс-тестирование на антиген, которым необходимо проводить тесты людям с любыми симптомами ОРВИ, а также контактным лицам", – разъяснил Степанов.

"Загадочные вещи"

Снижение числа как официальных больных, так и проведенных тестов, началось еще с декабря после едва ли не ежедневных ноябрьских "антирекордов". Если взять статистику по COVID-19 за последний месяц, то, подсчитав, увидим, что по сравнению со серединой декабря еженедельное количество проведенных ПЦР-тестов сократилось на 36%.

Например, на неделе с 14 по 20 декабря в украинских лабораториях провели 250,4 тысячи ПЦР-тестов. На неделе с 21 по 27 декабря – почти 204 тысячи. А неделей позже – с 28 декабря по 3 января – было сделано 174,5 тысячи исследований. И с 4 по 10 января – 160,9 тысяч тестов.

Динамика выявления новых больных примерно такая же. С 14 по 20 декабря зафиксировали около 70,3 тысячи новых больных. На следующей неделе – почти 59,4 тысячи. С 28 декабря по 3 января выявили 47,8 тысяч. И с 4 по 10 января – примерно 41,1 тысячу. По сравнению с серединой декабря – минус 41,5%.

В Минздраве заявляют, что погасить эпидемический всплеск удалось благодаря карантину выходного дня во второй половине ноября. Но вокруг эффективности этой меры было немало дискуссий и критики в экспертной среде.

Количество тестов идет на спад (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киевской школе экономики утверждают, что число новых случаев COVID-19 стабилизировалось еще в середине ноября. И что на самом деле никакого пика в конце ноября и спада, по крайней мере до 7 декабря, в Украине не было.

К такому выводу эксперты пришли, сравнив статистику Минздрава и Национальной службы здоровья, которая вносит данные в соответствии с фактической датой определения положительного результата ПЦР-теста.

Из анализа КШЕ следует, что скачок в официальной статистике в ноябре связан с довнесением данных о новых случаях, которые возникли из-за стремительного наплыва больных в октябре. При этом эксперты обратили внимание, что эти показатели могут не отражать реальных изменений в заболеваемости из-за крайне низких объемов тестирования.

"Со статистикой происходят очень загадочные вещи в последнее время. И, действительно, на ее основании делать какие-либо выводы сложно. Но мне кажется, что и праздники повлияли, и, как и раньше, у нас очень ограничен объем тестирования. Поэтому у нас тестируются только тяжелые случаи", – объяснила РБК-Украина исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

В Украине, как уточнила собеседница, сохраняется очень высокий коэффициент положительных тестов от всех протестированных людей – около 30%. "ВОЗ говорит о том, что пандемия стабилизируется и хорошая работа по выявлению больных проводится тогда, когда этот показатель в районе 5%. Поэтому мне кажется, что ситуация далеко не стабилизировалась", – отметила Сояк.

Страна кривых цифр

Власти видят ситуацию несколько иной. По версии Кабмина, украинцы стали реже обращаться к врачам и в лаборатории отчасти из-за того, что действительно меньше болеют. А потому и число сделанных тестов с декабря идет на спад.

В пользу этой версии свидетельствует и уровень загруженности больниц. Этот показатель намного лучше отражает реальную картину эпидемии, говорит руководитель центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук. По ее словам, сейчас в официальной статистике нет больниц, заполненных на все 100%.

"Если людям плохо и они задыхаются – они пойдут в больницу. На днях только в двух больницах Киева – №17 и №1 – было более 70% загруженности. Но в остальных столичных больницах – в районе 50%. По таким косвенным признакам мне кажется, что заболеваемость, действительно, несколько снижается. Хотя какого-либо повода для этого я не видела: и эпидемический процесс еще не завершен, и активные празднования у нас были", – сказала РБК-Украина врач-пульмонолог.

При этом в Минздраве признают и другую проблему: есть случаи, когда люди находятся дома, а обращаются к врачам только тогда, когда их состояние значительно ухудшается. В результате по состоянию на прошлую неделю около трети госпитализированных находилась в тяжелом состоянии, заявил Максим Степанов.

В какой-то мере все это можно списать на период праздников, когда люди предпочитают отложить свое обращение к врачу или в лабораторию до начала рабочих будней.

Кроме того, на примере своих родственников или знакомых многие увидели, что коронавирус может быть не таким страшным, как казалось, и поэтому считают, что можно спокойно пересидеть дома. Те же, кому не удается добиться бесплатного теста, далеко не всегда готовы тратиться на платный в частной лаборатории.

Фото: prosestru.cz

Еще одна причина – украинцы стали меньше путешествовать или выбирают для поездок те страны, где ПЦР-тест не требуется. Не обходится и без общей усталости, из-за которой люди пренебрегают как карантинными мерами, так и угрозой самого вируса.

Все эти факторы играют свою роль в снижении тестирования, но куда меньшую чем технические причины, считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

По его словам, если раньше мобильные бригады выезжали для забора материалов на тест у людей с подозрением на COVID-19, то с 1 января Министерство здравоохранения отменило этот механизм и прекратило их финансировать.

"В течение декабря областные управления здравоохранения, зная об этом указе Минздрава, уже начали менять свои подходы к тестированию подозрительных случаев и больных. Условно говоря, стали не так тщательно отслеживать доступность тестирования", – объяснил изданию Курпита.

Теперь забор материалов делают семейные врачи, применяя экспресс-тесты на антиген. И это частично влияет на снижение числа проведенных тестов, потому как статистику по экспресс-тестах дают только еженедельно.

Еще одна техническая причина может быть связана с наличием реагентов и тест-систем, которых, как правило, под конец года не хватает, говорит эксперт. И из-за их дефицита государственные лаборатории могли снизить масштаб тестирования, уточнил он.

"У нас очень сложная ситуация с заболеваемостью, потому что у нас неполноценная статистика. А статистика неполноценная потому, что у нас не проводят достаточно тестов. И говорить о том, что первично – люди не тестируются, потому что не болеют, или люди не болеют, поскольку не делается достаточно тестов – сейчас очень сложно", – отметил Курпита.

В любом случае, даже несмотря на положительную динамику в официальных цифрах, в правительстве решили не отказываться от ужесточения карантина с 8 января. Ключевой аргумент: после новогодних праздников вновь пойдет рост заболеваемости COVID-19, плюс начнет набирать темпы заражение гриппом.

В Кабмине настаивают, что карантин после новогодних праздников необходим, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему и сбить волну эпидемии до весны. Правда, такой план украинских властей отличается от действий многих европейских стран, где в попытке подавить эпидемию закрылись на локдаун именно во время активного контакта между людьми, на период праздников, а не после них.