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Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19

Киев, Вторник 15 декабря 2020 07:55
Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19
Степанов считает, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В правительстве отчитались о спаде числа новых больных COVID-19. Эту динамику называют результатом карантина выходного дня и штрафов за неношение масок. Критики такой версии слабо верят в реальное снижение заболеваемости и указывают на неувязки в официальной статистике. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пока многие страны Европы отсиживаются в локдауне, украинские власти заявили, что эпидемия коронавируса в стране сбавила темпы. Последний "рекорд" суточных больных зафиксировали 28 ноября – 16 294 человек. С тех пор этот показатель постепенно начал снижаться и на прошлой неделе уже колебался в пределах 10-13 тысяч новых заболевших.

Вот только правдивость этих цифр у многих вызывает подозрения. К тому же страницы соцсетей пестрят рассказами о перегруженности больниц и о "боях", через которые предстоит пройти, чтобы найти свободное койкоместо для тяжело больных родственников или друзей.

Особенности национального карантина

В Кабинете министров утверждают, что погасить всплеск инфицирования удалось благодаря карантину выходного дня, действовавшему с 14 по 29 ноября, и штрафам за отсутствие масок. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ограничения по субботам и воскресеньям дали положительный эффект и помогли стабилизировать эпидемическую ситуацию.

Но в экспертной среде мнения разделились. И далеко не все спешат приписывать последний спад суточных случаев к заслугам ноябрьского карантина.

"По статистике мы видим, что идет снижение заболеваемости COVID-19. Действительно, за последнюю неделю выявили меньше новых случаев. Сложно сказать, произошло ли это благодаря карантину выходного дня или каким-то другим факторам", – сказала РБК-Украина исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19

По ее словам, сейчас прошло еще недостаточно времени для какого-то основательного анализа. Поэтому связывать последнюю статистику с карантином выходного дня пока преждевременно.

"Безусловно, когда мы не контактируем с другими людьми, мы уменьшаем количество инфицированных. Но, глядя на то, как на практике внедрялись эти мероприятия и как их придерживались в городах, мне кажется, что карантин выходного дня не сыграл значительной роли. Он не повлиял на ситуацию настолько, чтобы мы говорили о серьезном спаде", – предположила Сояк.

Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективным. Он полагает, что сказались также погодные условия, которые больше удерживают украинцев по домам.

"Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе – это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных. Поэтому я думаю, что карантин выходного дня – закрытие кинотеатров и ресторанов – все же способствовал тому, что мы не видим огромного числа новых случаев", – объяснил изданию Дубров.

Семейный врач, киевский педиатр Владислав Ващенко в разговоре с изданием отметил: небольшой спад числа больных действительно наблюдается, если исходить из обращений от его пациентов. В целом их чуть меньше тысячи человек. Но что уберегло их от заражения – карантинные ограничения или послушное соблюдение рекомендаций врача – Ващенко затрудняется ответить.

"Если судить по моим пациентам и по их обращениям, то могу сказать, что от карантина выходного дня есть результат, хоть и небольшой. Если мы хоть немного минимизируем контакты, соблюдаем дистанцирование и правила гигиены, ограничиваем массовость мероприятий, с точки зрения медиков это положительно сказывается в динамике", – говорит собеседник.

Хотя еще один из столичных врачей семейной медицины не под запись сказала изданию, что даже малейшего снижения количества больных она не видит.

Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов. В том числе и карантинные меры. А теоретически любые ограничения при эпидемии позволяют частично прервать контакты и передачу инфекции, добавил эксперт.

Другие факторы, которые, по мнению Курпиты, могли повлиять на цифры в статистике – это сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая. За работу с больными COVID-19 медики получают доплаты, но средств на это катастрофически не хватает, говорит инфекционист.

"Возможно, с этим и связано обращение Государственной фискальной службы к Национальной службе здоровья о необходимости урегулирования вопроса с выплатами. И НСЗУ уже разослала письма, что доплаты могут осуществляться исключительно для лабораторно подтвержденных случаев. И, возможно, на этом фоне мы и наблюдаем сокращение именно лабораторно подтвержденных случаев", – предположил Курпита.

Он уточнил: если взглянуть на другие эпидемические индикаторы, то количество госпитализации, действительно, снижается, но количество тяжелых больных растет. Значительно растет и число смертей.

"Есть непрямые показатели, которые наталкивают на мысль, что со статистикой происходит что-то не совсем понятное", – отметил эксперт.

Странные дела

На прошлой неделе премьер Денис Шмыгаль заявил, что с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировали 89 322 новых больных, неделей ранее – 96 936.

"Заболело на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов (ПЦР) еженедельно", – сказал премьер.

Отчасти это так. Если открыть всю ежедневную статистику на сайте Кабмина и подсчитать число проведенных ПЦР-тестов, то получится, что с 23 ноября по 29 ноября в украинских лабораториях провели 285 172 ПЦР-теста. Тогда как с 30 ноября по 6 декабря – 279 189.

То есть, когда пошел спад заболеваемости на 7,6 тысяч человек, было проведено на 5 983 ПЦР-тестов меньше. Если подсчитать общее число всех видов сделанных тестов за эти два периода – и ПЦР, и ИФА – разница будет еще больше. Их оказалось меньше почти на 14,5 тысяч.

Та же тенденция продолжилась и на прошлой неделе. C 7 по 13 декабря в Украине сделали 244 391 ПЦР-тестов. Это на 34,8 тысяч или примерно на 12% меньше чем неделей ранее. За этот период обнаружили на 10,6 тысяч новых случаев коронавируса меньше.

Если сравнивать общее количество тестов, то на позапрошлой неделе их было сделано 420 642. А на прошлой – 369 972, то есть на 50, 7 тысяч или на 12% меньше.

Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19

Как раз с уровнем тестирования многие эксперты связывают последнюю положительную динамику в числе заражений. Логика проста: чем меньше тестов проводят, тем меньше больных и выявляют.

"По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики COVID-19 может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться", – сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.

Но он уточнил, что для выводов статистические показатели нужно рассматривать на отрезках минимум в 14 дней и в комплексе. А потому эта неделя, вероятно, будет показательной для точной оценки ситуации.

"Есть часть лабораторных центров, которые в позапрошлые выходные вообще не проводили исследования. И они выдали ноль результатов. Потому, что они просто прекратили работать на выходных, или потому, что у них не было тестов – не знаю. Когда в понедельник, 7 декабря, утром нам сообщили о 8 тысячах случаев – это было, когда четыре региона не предоставили данных", – рассказал Владимир Курпита.

При этом в Минздраве отрицают, что последняя динамика по COVID-19 связана с тестами. Как объяснил министр Степанов, сейчас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием и имеют признаки коронавирусной болезни. Также в Минздраве заявили, что на конец прошлой недели на госпитализации находилось почти на 800 пациентов меньше, чем неделей ранее.

"Когда уменьшается количество обращений людей с признаками коронавирусной болезни, то уменьшается и количество тестирований", – сказал министр. Он уточнил, что из-за снижения числа тестов министерство расширит список симптомов, при которых будут тестировать бесплатно.

Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19

Но если бы в Украине действительно стали меньше болеть COVID-19, мы бы наблюдали не только снижение суточного количества новых случаев. Но и доли положительных результатов от всех проведенных ПЦР-тестов, а этого не происходит, говорит Ковтонюк.

"В Украине стабильно высокий показатель положительных тестов, сейчас он самый высокий в Европе – 33%. Это в 6 раз больше, чем рекомендованный ВОЗ показатель для контроля за распространением заболеваемости. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась, также рано. Снижение количества новых случаев незначительное и длится меньше двух недель", – объяснил эксперт.

Небольшой откат суточных случаев помог немного сдвинуть локдаун, который Кабмин грозился ввести в декабре, если число больных перейдет отметку в 20 тысяч. Пока такой сценарий развития событий отложен на январь.

По прогнозам Киевской школы экономики, от которого отталкиваются в правительстве, в Украине будут регистрировать по 20-25 тысяч новых случаев после новогодних праздников.

Причем, если в январе не ввести жесткие карантинные ограничения, то к февралю заболеваемость достигнет 40 тысяч инфицированных в сутки. А так как в это время в стране начнется еще и сезонный рост больных гриппом и ОРВИ, локдаун – похоже, единственное спасение медицинской системы от полного обвала.

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