Тест для образования: как начнется новый учебный год

Украинские ученики ушли на летние каникулы, так и не вернувшись за парты. Начиная с середины марта, когда школы и вузы закрыли свои двери на карантин, весь процесс обучения перешел в онлайн.

Преподавателям и студентам стационара, которые и раньше часто обменивались заданиями через интернет, дистанционный формат давался с трудом. Но для школ он стал настоящим испытанием.

Дети осваивали новые способы выполнения домашних заданий с помощью компьютеров и гаджетов. Их родители – школьную программу, чтобы помогать своим чадам с учебой на дому.

Педагоги придумывали самые витиеватые методы, как оценить реальные знания своих учеников. Например, рассказ выученного материала через Zoom с завязанными глазами.

Хотя к таким ухищрениям прибегали далеко не все. Родительские интернет-сообщества пестрят жалобами о том, что их учителя с началом карантина попросту не выходят на связь. Да и не все родители держали на контроле учебу детей: кто-то из-за занятости, а кто-то просто махнул на это рукой.

И все это далеко не единственные проблемы, сопровождавшие процесс дистанционного обучения с марта по июнь. Не зря многие родители и учителя с опасением ждали новостей о том, как начнется новый учебный год.

В начале августа в Кабинете министров заверили, что с 1 сентября дети будут вновь посещать школу, а студенты – вузы. Правда, не все, не везде и не так, как раньше.

Особые меры

В конце июля правительство продлило адаптивный карантин еще на месяц, но при этом пересмотрело его правила. Всю территорию страны каждую неделю будут делить на четыре зоны по нарастанию эпидемической опасности – зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В первых трех ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты. В регионах, районах и городах, попавших в красную зону, образовательные учреждения закрываются на двухнедельный карантин, а дети учатся дистанционно.

Для понимания: на этой неделе красным оказался только Кицманский район Черновицкой области. Тернополю и Луцку разрешили ослабить карантин, но на интерактивной карте Центра общественного здоровья эта информация все еще не отражена.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, университеты вправе самостоятельно определять форму обучения. Будет это очный, дистанционный или смешанный формат – решать руководству вуза.

Но в любом случае начать занятия желательно в разные даты, советуют в Кабмине. Для первокурсников – с 7 по 15 сентября, для студентов старших курсов – с 1 сентября, для магистров – с 11 по 15 сентября.

В образовательном процессе появятся новые правила (фото: freepik.com)

Те школы и вузы, которые вновь откроют свои двери с сентября, должны соблюдать рекомендации, утвержденные главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Из его постановления следует, что входить или передвигаться внутри образовательных учреждений можно только в масках или респираторах. Во время занятий они не обязательны. Об антисептиках, средствах гигиены для туалетов и масках для сотрудников должно позаботиться руководство учебных заведений.

Маски для персонала должны быть в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. На входе всем учителям и остальным сотрудникам учреждения будут измерять температуру бесконтактным термометром. Если у человека температура выше 37,2 или есть признаки острого респираторного заболевания – на работу его не допустят.

На время эпидемии в правительстве советуют запретить родителям и всем посторонним заходить внутрь учебных помещений. Исключение – только для сопровождения детей с инвалидностью.

И Минздрав, и Минобразования призывают организовать как можно более гибкий график учебы, чтобы избежать скопления людей как на входе, так и внутри здания. Для этого следует запускать учащихся через разные входы. Или скорректировать расписание так, чтобы в разных классах или группах занятия начинались и заканчивались в разное время.

По этому поводу обеспокоились многие учителя: как бы им не пришлось работать в несколько смен. Раньше в Минздраве пояснили, что если учеба и будет по сменам, то максимум в две. Но составление оптимального расписания – прерогатива руководства школы или вуза.

Согласно рекомендациям правительства, дети должны по минимуму переходить из кабинета в кабинет. Поэтому в Кабмине советуют проводить все занятия в одном классе и обязательно проветривать его во время перерывов. Чтобы ученики как можно меньше пересекались между собой, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Часть уроков по возможности нужно проводить на открытом воздухе.

Непосредственно перед занятиями педагоги должны опросить учеников об их самочувствии. Если у кого-то из школьников или студентов обнаружат признаки острой респираторной болезни, его временно изолируют в отдельном помещении и сообщат об этом родителям.

По окончанию занятий в помещениях должны мыть и дезинфицировать поверхности – столы и стульчики, перила и дверные ручки.

Столовые и буфеты будут работать, но в особом режиме, без "шведских столов" и самообслуживания. Расстояния между столами должно быть не меньше полтора метра, допустимая рассадка – по четыре человека.

Если дети ездят на занятия школьным автобусом, то обязаны находится при этом в маске или респираторе. Как и сам водитель. В конце рабочей смены перевозчик должен дезинфицировать свой транспорт.

Кроме того, Министерство образования и науки советует школам увеличить расстояние между партами или проводить занятия в актовых залах. Детям, имеющим хронические болезни легких, расстройства иммунной системы или диабет, ведомство рекомендует продолжить обучение на экстернате или дистанционно.

От традиционных празднований первого звонка в МОН советуют школам воздержаться. Но сам формат будет определяться в каждом учебном заведении индивидуально.

МОН рекомендует отказаться от "первого звонка" (фото: facebook.com.koda.gov.ua)

Эти рекомендации выглядят вполне логично в условиях пандемии. Хотя вряд ли все учебные заведения на практике смогут выполнить условия Кабмина. Кому-то недостает финансового ресурса. К тому же заставить детей неуклонно следовать всем новым правилам – еще та задача.

Рекомендации Минздрава и МОН устанавливают лишь рамочные правила для организации учебы в условиях карантина, говорит омбудсмен по образованию Сергей Горбачев. Но решать, как организовывать учебный процесс в каждом конкретном заведении должны только его руководитель и педагогический совет.

"У нас 16 тысяч школ и фактически каждая из них имеет свои отличия, возможности, условия и ограничения. В этом смысле любые рекомендации играют вспомогательную роль. И МОН, и местные органы власти понимают, что не может быть единых для всех правил организации учебного процесса", – пояснил РБК-Украина омбудсмен.

Он приводит пример: среди украинских школ есть большая неравномерность по такому показателю, как наполняемость классов. В крупных городах она зашкаливает, тогда как в целом по Украине средняя наполняемость составляет 18 учеников. Если в одном городе этот показатель составляет более 30 детей, то в других – меньше 10.

В таких условиях не все школы могут обеспечить дистанцию между учениками в кабинете. А потому учебные заведения должны исходить из своих возможностей и искать другие способы, как обезопасить учебу во время эпидемии.

По мнению бывшего заместителя министра образования и науки Егора Стадного, в период эпидемии в учреждениях высшего образования обучение должно проходить в смешанном формате: применение онлайн-технологий плюс посещение кампуса. Однако отправка письменных работ на почту без изменения самой модели учебы – это не смешанное обучение, уточнил собеседник.

"К счастью, в Украине есть университеты, которые имеют опыт настоящего смешанного обучения, этот опыт лег в основу рекомендаций по внедрению смешанного обучения, которые МОН опубликовал в июне. Советую использовать эти рекомендации для организации образовательного процесса в университетах", – отметил РБК-Украина Стадный.

Он добавил, что вскоре также будет запущен онлайн-курс для преподавателей, который поможет им перевести собственные очные курсы в смешанный формат.

Хромающая диджитализация

Организовать дистанционное и даже смешанное обучение в школе гораздо проблематичней. Столкнувшись с этим хаотичным опытом весной, многие родители и учителя волнуются, как бы в условиях вспышки коронавируса им не пришлось вновь вернуться к учебе на дому. Судя по тому, как развивается ситуация с эпидемией, их опасения не беспочвенны.

Из исследования, проведенного в начале июля Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы", следует, что почти 50% респондентов против дистанционного обучения, которое было с марта по май.

Из главных проблем, на которые указали семьи – снижение успеваемости детей (26%) и недостаток внимания к ним со стороны учителей (22%). Примерно столько же родителей обратили внимание на плохую интернет-связь дома и нехватку или отсутствие необходимого оборудования для учебы онлайн.

В интернет-группах, например, в фейсбук-сообществе "Батьки SOS", список замечаний к дистанционной учебе намного шире. Во время карантина немало родителей делились на этой странице гневными постами о качестве и содержании уроков. Либо жаловались на учителей, которые ограничились тем, что просто пересылали домашние задания по Viber.

В конце мая на сайте президента даже появилась петиция с требованием запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях. К концу июля она набрала почти 29 тысяч подписей из 25 необходимых.

Надо сказать, что за время дистанционного обучения учителям и преподавателям досталось не меньше. Несколько педагогов в разговоре с изданием возмущались по поводу того, что контакт с учениками по почте или онлайн искажает реальную оценку их знаний. А потому под конец года многие "двоечники" внезапно превратились в "отличников".

Чтобы школьники и студенты не могли списывать, учителям приходилось переделывать все имеющиеся у них в запасе задания. На это уходило очень много времени. И потом столько же времени тратилось на их проверку. По сути многие педагоги были вынуждены работать даже больше чем до карантина.

Учителя переделывают задания, чтобы избежать списывания (фото: УНИАН)

Рекомендации по смешанному обучению, опубликованные МОН в июне, уделяют особое внимание тому, как сделать оценивания в вузах с помощью онлайн-технологий эффективным, говорит Егор Стадный.

"Есть много залогов, один из них – не давать заданий на воспроизведение информации, которую можно просто легко где-то скопировать, задания должны быть на применение знаний, самостоятельный поиск решений, а не пересказ информации. Тогда риски несамостоятельного выполнения задач становятся меньше", – рассказал эксперт.

В пресс-службе МОН пояснили изданию, что то, как ученики усвоили материал при дистанционном обучении, будет ясно уже в новом учебном году.

"Именно в первые месяцы 2020 – 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материал, который пришелся на карантин", – сказали РБК-Украина в пресс-службе ведомства.

Для многих учителей техническое обеспечение стало такой же проблемой, как для родителей и их детей. В некоторых семьях шла целая борьба за то, кто сможет воспользоваться компьютером. А ведь есть и такие, у которых и вовсе нет компьютера или доступа к интернету.

По словам Сергея Горбачева, в условиях дистанционной учебы бюджет и местная власть должна обеспечить учителей ноутбуком и интернетом для работы. Но забота об условиях учебы детей, в том числе на дому – это уже ответственность семей.

В тех населенных пунктах, которые будут отнесены к "красной" зоне и где нет скоростного интернета, ученики смогут обучаться с помощью уроков Всеукраинской школы онлайн по телевизору, объяснили в пресс-службе МОН.

Но в целом страх родителей по отношению к удаленному обучению вполне понятен. За время карантина они открыли для себя многие "пробелы" в системе образования, пояснил омбудсмен.

"Мы увидели паническую реакцию со стороны некоторых родителей, которые вдруг осознали, что образование – это непросто. Именно поэтому появились различные петиции о "запрете" дистанционного обучения. С таким же успехом можно запретить автомобили, от которых ежегодно погибает почти три тысячи людей на дорогах Украины", – отметил Горбачев.

Он допускает, что и родителей, и детей, и педагогов ждет очень сложный учебный год из-за эпидемии.

"Но единственное, что мы можем – это делать все возможное, чтобы обеспечить сохранение жизни, здоровья и получение качественного образования в этих сложных условиях. Причем – именно в таком порядке", – резюмировал омбудсмен.