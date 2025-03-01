Тест-драйв Porsche Taycan: випробовуємо електромобіль українськими морозами

Оновлення для уважних

Taycan став першим серійним електромобілем Porsche. Попри нову для компанії силову установку, дизайнери вирішили кардинально не змінювати дизайн авто порівняно з добре відомими машинами бренду.

Серед характерних елементів дизайну – виступаючі вгору передні та задні крила, поката лінія задніх стійок, вузька задня оптика і, головне, фактично повна відсутність гострих кутів та граней. Комусь це може здатись неемоційним? Можливо. Але це точно данина традиціям. Загалом, світові ринки прийняли машину прихильно. За обсягом продажів він випередив моделі 718 і Panamera. Річні продажі моделі тримаються на рівні 45-40 тисяч машин.

Зовнішній вигляд Taycan змінився не кардинально, а точково. Головне — фари стали трохи більшими. Також у компанії дещо переосмислили бампери, а в смузі, що з'єднує задні ліхтарі, з'явився тривимірний напис Porsche з різними режимами підсвічування. Також розширено палітру кольорів кузова.

Взагалі, Porsche Taycan – це чотиридверний седан, хоча через стрімку лінію заднього вікна багатьом здається, що багажник відкривається разом зі склом. Машина має безрамкові двері. До цього варто звикнути, та не варто лякатись, коли кожного разу при закриванні та відкриванні дверей авто самостійно на пів сантиметра відповідно підіймає, або опускає скло.

Доповнюють лаконічний образ висувні дверні ручки. Насправді, на машині вони не в рівень з дверима, але "максимально сильно" до них притиснуті. Але варто з брелком у кишені підійти до електромобіля, як авто тебе впізнає та самостійно "вивільняє" ручки. При довжині 4963 мм і ширині 1966 мм електромобіль на 86 мм коротший, але на 29 мм ширший за ліфтбек Porsche Panamera. Силова структура кузова сталева, але більшість зовнішніх панелей – алюмінієві.

Кожному по екрану

З оновленням інтер'єр електромобіля майже не змінився. Герой нашого тесту має салон, щедро оброблений натуральною шкірою: мова не лише про два ряди крісел, а й трансмісійний тунель, дверні карти та ін. Але для справжніх прихильників "зеленого" стилю життя Porsche пропонує і більш екологічні варіанти з поєднання мікроволокна Race-Tex і вовняної тканини.

Взагалі, прихильники марки помітять, що у салоні збережені традиційні риси автомобілів Porsche, проте аналогових кнопок та перемикачів майже не залишилося. Перед водієм – гнутий дисплей приладів діагоналлю 16,8 дюйма, який має чотири режими відображення, а по краях розташовані сенсорні кнопки включення зовнішнього освітлення та зміни режимів руху. Головна клавіша запуску двигуна розміщена на традиційному для автомобілів Porsche місці замка запалювання, тобто зліва від керма.

На спортивне та одночасно тонке кермо (відчувається данина класиці) винесено перемикач режимів їздової електроніки. Окрім пари спортивних та звичайного, є й режим Range з фокусом на запасі ходу. На більшості електромобілів його називають "Еко". Але це не в дусі Porsche.

Центральний дисплей медіасистеми має діагональ 10,9 дюйма, на нашому електромобілі такий самий екран у якості опції встановлено перед пасажиром. Їхній функціонал частково дублюється. При цьому "штурман" і водій не заважатимуть один одному з вибором мультимедійних функцій. Серед можливостей переднього пасажира – дослідження карти навігації та управління аудіофайлами, чи радіо.

На центральній консолі розташувався сенсорний дисплей діагоналлю 8,4 дюйма з незвичним, але одразу зрозумілим зворотним зв'язком у вигляді легкої вібрації після натискання. На нього покладено функцію керування клімат-контролем. Ще одна опція – екран на 5,9 дюйми для задніх пасажирів. З оновленням медіасистема набула більш глибокої інтеграції з сервісом Apple CarPlay, також програмісти змогли підвищити її швидкодію.

Напівлежача посадка за кермом вимагає певного звикання, але загалом сидіти у авто зручно, також немає проблем і з висадкою-посадкою. Важливе застереження взимку: через горизонтальне розташування ніг варто вибирати зручне взуття, у великих зимових "ботах" їздити незручно, та навіть небезпечно. На задньому ряду для комфортної поїздки місця вистачить лише двом дорослим пасажирам.

Перед тестом були деякі побоювання стосовно роботи кліматичної установки. Але на машині є усі можливі обігріви (керма та обох рядів крісел), а також тепловий насос. Це фактично "кондиціонер навпаки": він використовує паразитне тепло трансмісії і батареї для випаровування холодоагенту, а при цьому змійовик конденсатора, нагріваючись, опалює салон. Швидше напустити теплого повітря у салон, звичайно, допомагають електричні "тени".

Ще одна цікава особливість машини – це два багажники. Основний задній вміщує 366 літрів, а передній відсік розрахований на 81 літр. Обидва можна відкрити як з брелока, так і з салону. Для заднього відсіку також продумана лаконічна кнопка по центру заднього бампера.

Тримайте мене семеро

Здавалось, говоримо про рестайлінговий електромобіль, а про зміни майже й не згадуємо. Бо більшість з них сховані у техніці. Так, електромобіль отримав полегшену тягову батарею. У нашому випадку з Taycan 4S її ємність збільшена з 79,2 до 89 кВт*год. Її 800-вольтова архітектура дозволила збільшити пікову потужність заряджання постійним струмом з 270 до 320 кВт. При наявності відповідної зарядної інфраструктури зарядити батарею з 10% до 80% можна всього за 18 хвилин. На жаль, поки що в Україні зарядних станцій відповідної потужності не більше десятка.

Універсальні силові блоки, що об'єднують електромотор, редуктор і силову електроніку, також зазнали модернізації. Їхня питома енергоефективність та енергоозброєність покращені, а пікова потужність рекуперації зросла з 290 до 400 кВт.

Окрім того, герой нашого тесту з оновленням став потужнішим – 544 к.с. замість 530 к.с., розгінна динаміка також покращилась – до 3,7 секунди. Зазначається, що в ідеальних умовах електромобіль може проїжджати до 561 км. В морозних українських реаліях електромобіль зі 100% заряду обіцяв близько 430 км.

Porsche Taycan – це дуже швидкий електромобіль. Але машина може дуже швидко змінюватись. Так, у звичайному та економічному режимах авто розганяється дуже впевнено, проте доволі плавно. Варто ж активувати "Спорт", чи "Спорт Плюс", як не встигаєш отямитись, коли на спідометрі "добре за 120". Водій буквально відчуває невеликий удар, але до цього звикаєш. Головне, щоб стрімкий драйв був безпечним для себе та оточуючих.

Зі зміною режимів змінюються і характеристики підвіски авто. По-перше, чим спортивніше режим, тим авто більше "припадає" до землі завдяки пневпопідвісці, що може змінювати кліренс. Загалом є чотири штатні положення. Також зменшується хід амортизаторів, нерівності відчуваються гостріше. При цьому у "Комфорті" авто на зимовій низькопрофільній гумі не здається надто жорстким – на електромобілі можна цілком комфортно пересуватись містом навіть взимку з наледями та іншими сюрпризами на дорозі.

Проте, при переїзді лежачих поліцейських та трамвайних колій про низький обвіс все ж варто пам'ятати. До речі, авто "взуте" у спеціально розроблені для моделі "жорсткі" нешиповані зимові шини Goodyear UltraGrip Performance.

"На холодну", з усіма активованими підігрівами електромобіль від Porsche витрачає приблизно 28-30 кВт*год на 100 км пробігу. Загалом, це десь на 20-25% більше, ніж влітку при аналогічному стилі водіння. Цікаво, що коли машина прогріється, то апетит падає до 23-24 кВт*год/100 км пробігу. Але якщо намагатись часто "вигравати світлофори", то витрата легко може піднятись до 40 кВт*год.

Ціна питання

На українському ринку електромобіль Porsche Taycan доступний у кузовах седан та універсал. Для седана запропоновано одразу сім версій – від базового з лаконічною назвою Taycan до екстремального Taycan Turbo GT. Якщо наймолодший має в своєму арсеналі 408 сил та розганяється з місця до 100 км/год за 4,8 секунди, й коштує від 4 108 345 грн, то найдорожчий розганяється до першої "сотні" за 2,3 с завдяки 789 силам та повному приводу. Ціна флагманської версії – від 9 638 140 грн. Герой нашого тесту, Taycan 4S, коштує щонайменше 4 933 600 грн. Нагадаємо, що у нього 462 сили.

Переваги та недоліки Porsche Taycan

Сильні сторони німецького електромобіля:

Пізнавана зовнішність

Відмінна керованість

Розгінна динаміка суперкара

Наявність двох багажників

Мінуси Porsche Taycan: