Тест-драйв Porsche Taycan: испытываем электромобиль украинскими морозами

Обновление для внимательных

Taycan стал первым серийным электромобилем Porsche. Несмотря на новую для компании силовую установку, дизайнеры решили кардинально не менять дизайн авто по сравнению с хорошо известными машинами бренда.

Среди характерных элементов дизайна - выступающие вверх передние и задние крылья, покатая линия задних стоек, узкая задняя оптика и, главное, фактически полное отсутствие острых углов и граней. Кому-то это может показаться неэмоциональным? Возможно. Но это точно дань традициям. В целом, мировые рынки приняли машину благосклонно. По объему продаж он опередил модели 718 и Panamera. Годовые продажи модели держатся на уровне 45-40 тысяч машин.

Внешний вид Taycan изменился не кардинально, а точечно. Главное - фары стали немного больше. Также в компании несколько переосмыслили бамперы, а в полосе, соединяющей задние фонари, появилась трехмерная надпись Porsche с разными режимами подсветки. Также расширена палитра цветов кузова.

Вообще, Porsche Taycan - это четырехдверный седан, хотя из-за стремительной линии заднего окна многим кажется, что багажник открывается вместе со стеклом. Машина имеет безрамочные двери. К этому стоит привыкнуть, и не стоит пугаться, когда каждый раз при закрывании и открывании дверей авто самостоятельно на пол сантиметра соответственно поднимает или опускает стекло.

Дополняют лаконичный образ выдвижные дверные ручки. На самом деле, на машине они не в уровень с дверью, но "максимально сильно" к ней прижаты. Но стоит с брелком в кармане подойти к электромобилю, как авто тебя узнает и самостоятельно "высвобождает" ручки. При длине 4963 мм и ширине 1966 мм электромобиль на 86 мм короче, но на 29 мм шире лифтбека Porsche Panamera. Силовая структура кузова стальная, но большинство внешних панелей - алюминиевые.

Каждому по экрану

С обновлением интерьер электромобиля почти не изменился. Герой нашего теста имеет салон, щедро отделанный натуральной кожей: речь не только о двух рядах кресел, но и трансмиссионном тоннеле, дверных картах и т.д. Но для истинных приверженцев "зеленого" стиля жизни Porsche предлагает и более экологичные варианты из сочетания микроволокна Race-Tex и шерстяной ткани.

Вообще, поклонники марки заметят, что в салоне сохранены традиционные черты автомобилей Porsche, однако аналоговых кнопок и переключателей почти не осталось. Перед водителем - гнутый дисплей приборов диагональю 16,8 дюйма, который имеет четыре режима отображения, а по краям расположены сенсорные кнопки включения внешнего освещения и изменения режимов движения. Главная клавиша запуска двигателя размещена на традиционном для автомобилей Porsche месте замка зажигания, то есть слева от руля.

На спортивный и одновременно тонкий руль (чувствуется дань классике) вынесен переключатель режимов ездовой электроники. Кроме пары спортивных и обычного, есть и режим Range с фокусом на запасе хода. На большинстве электромобилей его называют "Эко". Но это не в духе Porsche.

Центральный дисплей медиасистемы имеет диагональ 10,9 дюйма, на нашем электромобиле такой же экран в качестве опции установлен перед пассажиром. Их функционал частично дублируется. При этом "штурман" и водитель не будут мешать друг другу с выбором мультимедийных функций. Среди возможностей переднего пассажира - исследование карты навигации и управление аудиофайлами или радио.

На центральной консоли расположился сенсорный дисплей диагональю 8,4 дюйма с непривычной, но сразу понятной обратной связью в виде легкой вибрации при нажатии. На него возложена функция управления климат-контролем. Еще одна опция - экран на 5,9 дюйма для задних пассажиров. С обновлением медиасистема обрела более глубокую интеграцию с сервисом Apple CarPlay, также программисты смогли повысить ее быстродействие.

Полулежачая посадка за рулем требует определенного привыкания, но в целом сидеть в авто удобно, также нет проблем и с высадкой-посадкой. Важное предостережение зимой: из-за горизонтального расположения ног стоит выбирать удобную обувь, в больших зимних "ботах" ездить неудобно, и даже опасно. На заднем ряду для комфортной поездки места хватит лишь двум взрослым пассажирам.

Перед тестом были некоторые опасения по поводу работы климатической установки. Но на машине есть все возможные обогревы (руля и обоих рядов кресел), а также тепловой насос. Это фактически "кондиционер наоборот": он использует паразитное тепло трансмиссии и батареи для испарения хладагента, а при этом змеевик конденсатора, нагреваясь, отапливает салон. Быстрее напустить теплого воздуха в салон, конечно, помогают электрические "тени".

Еще одна интересная особенность машины - это два багажника. Основной задний вмещает 366 литров, а передний отсек рассчитан на 81 литр. Оба можно открыть как с брелока, так и из салона. Для заднего отсека также продумана лаконичная кнопка по центру заднего бампера.

Держите меня семеро

Казалось, говорим о рестайлинговом электромобиле, а об изменениях почти и не вспоминаем. Потому что большинство из них скрыты в технике. Так, электромобиль получил облегченную тяговую батарею. В нашем случае с Taycan 4S ее емкость увеличена с 79,2 до 89 кВт*ч. Ее 800-вольтовая архитектура позволила увеличить пиковую мощность зарядки постоянным током с 270 до 320 кВт. При наличии соответствующей зарядной инфраструктуры зарядить батарею с 10% до 80% можно всего за 18 минут. К сожалению, пока что в Украине зарядных станций соответствующей мощности не более десятка.

Универсальные силовые блоки, объединяющие электромотор, редуктор и силовую электронику, также подверглись модернизации. Их удельная энергоэффективность и энерговооруженность улучшены, а пиковая мощность рекуперации выросла с 290 до 400 кВт.

Кроме того, герой нашего теста с обновлением стал мощнее - 544 л.с. вместо 530 л.с., разгонная динамика также улучшилась - до 3,7 секунды. Отмечается, что в идеальных условиях электромобиль может проезжать до 561 км. В морозных украинских реалиях электромобиль со 100% заряда обещал около 430 км.

Porsche Taycan - это очень быстрый электромобиль. Но машина может очень быстро меняться. Так, в обычном и экономичном режимах авто разгоняется очень уверенно, однако довольно плавно. Стоит же активировать "Спорт", или "Спорт Плюс", как не успеваешь опомниться, когда на спидометре "хорошо за 120". Водитель буквально чувствует небольшой удар, но к этому привыкаешь. Главное, чтобы стремительный драйв был безопасным для себя и окружающих.

Со сменой режимов меняются и характеристики подвески авто. Во-первых, чем спортивнее режим, тем авто больше "припадает" к земле благодаря пневмоподвеске, которая может изменять клиренс. Всего есть четыре штатных положения. Также уменьшается ход амортизаторов, неровности ощущаются острее. При этом в "Комфорте" авто на зимней низкопрофильной резине не кажется слишком жестким - на электромобиле можно вполне комфортно передвигаться по городу даже зимой с наледью и другими сюрпризами на дороге.

Однако, при переезде лежачих полицейских и трамвайных путей о низком обвесе все же стоит помнить. Кстати, авто "обуто" в специально разработанные для модели "жесткие" нешипованные зимние шины Goodyear UltraGrip Performance.

"На холодную", со всеми активированными подогревами электромобиль от Porsche расходует примерно 28-30 кВт*ч на 100 км пробега. В целом, это где-то на 20-25% больше, чем летом при аналогичном стиле вождения. Интересно, что когда машина прогреется, то аппетит падает до 23-24 кВт*ч/100 км пробега. Но если пытаться часто "выигрывать светофоры", то расход легко может подняться до 40 кВт*ч.

Цена вопроса

На украинском рынке электромобиль Porsche Taycan доступен в кузовах седан и универсал. Для седана предложено сразу семь версий - от базового с лаконичным названием Taycan до экстремального Taycan Turbo GT. Если самый молодой имеет в своем арсенале 408 сил и разгоняется с места до 100 км/ч за 4,8 секунды, и стоит от 4 108 345 грн, то самый дорогой разгоняется до первой "сотни" за 2,3 с благодаря 789 силам и полному приводу. Цена флагманской версии - от 9 638 140 грн. Герой нашего теста, Taycan 4S, стоит минимум 4 933 600 грн. Напомним, что у него 462 силы.

Преимущества и недостатки Porsche Taycan

Сильные стороны немецкого электромобиля:

Узнаваемая внешность

Отличная управляемость

Разгонная динамика суперкара

Наличие двух багажников

Минусы Porsche Taycan: