Тест-драйв Nissan Juke: переваги та недоліки міського кросовера

Шукаємо ключові зміни ззовні та зсередини

Nissan Juke другого покоління дебютував ще п'ять років тому, і у 2024-му планово оновився. Але до процесу оновлення у компанії Nissan підійшли нетрадиційним чином. Зовнішність кросовера залишилася недоторканою. Хіба що змінився дизайн колісних дисків, а до палітри кольорів кузова додано яскраво-жовтий, знайомий за моделлю першого покоління. В цей тон і пофарбований герой нашого тесту.

Взагалі, Nissan Juke доступний у яскравій гамі з 11 кольорів кузова та 13 двоколірних комбінацій. Саме завдяки яскравим кольорам менеджмент та дизайнери японського автовиробника намагаються привернути увагу потенційних покупців до авто. Оцінювати роботи такої стратегії ми не будемо – в нас інша тема розмови, але машина точно привертає увагу до себе сусідів по потоку, і особливо власників Juke першого покоління, яких доволі багато на українських дорогах.

Окрім того, з рестайлінгом у лінійку версій додано нове виконання N-Sport, яке має розширене чорне оздоблення зовні та жовті вкраплення в салоні. Але основні зміни приховані у салоні авто.

Як справи у салоні

Передня панель серйозно перекроєна. Так, головна обновка – це широкоформатний дисплей медіасистеми діагоналлю 12,3 дюйми, який повернений до водія на вісім градусів. Сам головний пристрій має нову графіку та покращене голосове керування. Інфотеймент за логікою та графікою повторює старший Nissan Qashqai.

У камери заднього виду (вона є вже в базі) збільшено роздільну здатність з 0,3 до 1,3 мегапікселя. Інколи, при швидкому маневруванні, картинка динамічної траєкторії руху з камери трошки не встигає за рухом керма. Але якщо не поспішати, то все працює плавно.

На жаль для ортодоксальних автомобілістів і на щастя для молодої аудиторії, у яку переважно і "цілить" герой нашого тесту, у минулому залишилися і аналогові прилади: тепер Juke має дисплей на 12,3 дюйми та два варіанти графічного відображення.

Також дещо змінився блок клімат-контролю, переставлено деякі кнопки, але при цьому він все ще залишається класичним, фізичним. Тобто не треба через "хащі" мені шукати підігрів сидіння, чи лобового скла. Цікаво, що підігрів керма винесений досить далеко від інших "теплих" опцій – його сховали ліворуч від керма.

Окрім того, спереду та ззаду з'явилися додаткові USB-роз'єми, збільшено центральний підлокітник, а об'єм "бардачка" збільшено до 7,8 літра. Також зі списку оснащення зник електромеханічний "ручник". У салоні також переглянуті оздоблювальні матеріали та декоративні рішення. Особливо приємний вигляд мають жовті акценти на передній панелі, хоча залишаються деякі побоювання стосовно практичності цього рішення.

Що приховано під капотом

Техніка залишилася незмінною. Оскільки Juke другого покоління випускається лише в Англії та продається переважно в Європі, то й моторні варіанти у нього заточено під місцевий ринок. Герой нашого тесту приводиться у рух бензиновою "турботрійкою" на 1,0 літр потужністю 117 к.с. у парі з семиступінчастим преселективним "роботом".

Варто зазначити, що на деяких ринках альтернативу йому складає Juke Hybrid з силовим агрегатом Renault, який включає атмосферник на 1,6 літра (94 к.с.) зі стартер-генератором, а також електромотором на 49 к.с. Сукупна потужність системи становить 143 к.с.

В основі актуального Juke лежить компактна модульна платформа CMF-B, яка об'єднує його з Renault Captur та Mitsubishi ASX. Архітектура підвісок у японського компактного кросовера досить типова для цього класу. Попереду, як і раніше, встановлюються стійки типу McPherson, ззаду – напівзалежна балка. Конструкція останньої не передбачає встановлення громіздкого редуктора, тому в актуальному поколінні Juke залишається без повного приводу.

Оцінюємо динаміку та витрату палива

З перших хвилин за кермом авто зрозуміло, що 1,0-літровий двигун полюбляє оберти. Невеликий розмір кузова, легкість конструкції та кермо середньої гостроти дарують приємний драйв, особливо у спортивному режимі. Всього ж у машині режимів три – спортивний, стандартний та екологічний. Перші два за характером дуже схожі, а "Еко" справді заспокоює машину.

Підвіска у нового Nissan Juke жорстка, особливо в парі з 19-дюймовими колесами на тонких шинах. Але до всього звикаєш, до того ж машина дозволяє досить точно оминати недоліки асфальту.

Двигун при кожному стрімкому розгоні легко крутиться від 2-2,5 і до 4-4,5 тисяч обертів, але нерідко стрілка тахометра добігає і до 5,5-6 тисяч.

Цікаво, що при розгоні коробка дозволяє мотору "покрутитися" до високих обертів, потім перемикається на одну передачу а потім, через пару секунд спокійного руху з встановленою швидкістю, трансмісія підключає ще одну передачу та опускає оберти нижче. Нечасто таке зустрінеш у сучасних «автоматах», які так і люблять якнайшвидше включити максимально високу передачу. Що стосується м'якості зміни передач, то тут все відмінно: вловити момент перемикання можна тільки по коливанням стрілки тахометра, але ніяких клювань при перемиканнях.

Що стосується витрати палива, то Nissan Juke у цьому питанні не дуже постійний. По місту авто зазвичай вкладається у 8-8,5 літра на 100 км пробігу, але варто трохи активніше покерувати, як цей параметр зростає "за 9 літрів". Але по трасі керувати кросовером одне задоволення – з "круїзом на 120" машина легко вкладається у 6-6,2 літра на "сотню". Загалом, за понад 1000 км пробігу середня витрата склала 7 літрів.

Ціна питання

Комплектацій у Juke на нашому ринку одразу 5, і вони непогано розділені по рівню оснащення. Наприклад, базова N-Conecta (від 1 072 780 грн) і всі "старші" за неї версії постачатимуть лише з "роботом". У списку оснащення – безключовий доступ, бездротовий зарядний пристрій і комфортні сидіння, злегка декоровані екошкірою.

Цінники наступної версії Tekna стартують з 1 121 640 грн: за ці гроші виробник "накине" систему панорамного огляду, дизайнерські сидіння, оббиті екошкірою, 19-дюймові колісні диски та функцію розпізнавання дорожніх знаків. Топових модифікацій в оновленого Nissan Juke дві, й кожна коштує 1 204 670 грн.

Версія N-Design матиме спеціальні 19-дюймові колісні диски, інтер'єр з чорною екошкірою та декоративним оздобленням сірого кольору й аудіосистему Bose Personal Plus з динаміками у підголівниках. Альтернативний N-Sport загалом отримає такий самий перелік обладнання, однак диски будуть повністю чорними, як і кольорові акценти в його інтер'єрі.

Переваги та недоліки Nissan Juke

До переваг кросовера можна віднести:

Економічний двигун

Стильний дизайн

Оптимальний баланс сенсорних і фізичних органів управління

Великий набір "теплих" опцій

Наявність запасного колеса у комплекті.

Серед недоліків авто можна виділити: