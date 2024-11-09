Тест-драйв Nissan Juke: преимущества и недостатки городского кроссовера

Кроссовер Nissan Juke второго поколения обновился. Но снаружи заметить ключевые изменения не получится – для этого нужно заглянуть в салон машины, а еще лучше – проехаться на нем в разных режимах. Редакция РБК-Украина Авто делится своими впечатлениями об автомобиле после недельного теста.
Кроссовер Nissan Juke второго поколения обновился. Но снаружи заметить ключевые изменения не получится – для этого нужно заглянуть в салон машины, а еще лучше – проехаться на нем в разных режимах. Редакция РБК-Украина Авто делится своими впечатлениями об автомобиле после недельного теста.
Nissan Juke второго поколения дебютировал еще пять лет назад, и в 2024 году планово обновился. Но к процессу обновления у компании Nissan подошли нетрадиционным образом. Облик кроссовера остался нетронутым. Разве что изменился дизайн колесных дисков, а в цветовую палитру кузова добавлен ярко-желтый, знакомый по модели первого поколения. В этот тон и окрашен герой нашего теста.
В общем, Nissan Juke доступен в яркой гамме из 11 цветов кузова и 13 двухцветных комбинаций. Именно благодаря ярким цветам менеджмент и дизайнеры японского автопроизводителя пытаются привлечь потенциальных покупателей к авто. Оценивать работы такой стратегии мы не будем – у нас другая тема разговора, но машина точно привлекает внимание к себе соседей по потоку и особенно владельцев Juke первого поколения, которых достаточно много на украинских дорогах.
Кроме того, с рестайлингом в линейку версий добавлено новое исполнение N-Sport, которое имеет расширенную черную отделку снаружи и желтые вкрапления в салоне. Но основные изменения скрыты в салоне авто.
Передняя панель серьезно перекроена. Так, главная обновка – широкоформатный дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, который возвращен к водителю на восемь градусов. Самое главное устройство имеет новую графику и улучшенное голосовое управление. Инфотеймент по логике и графике повторяет старший Nissan Qashqai.
У камеры заднего вида (она уже есть в базе) увеличено разрешение с 0,3 до 1,3 мегапикселя. Иногда при быстром маневрировании картинка динамической траектории движения из камеры немножко не успевает за движением руля. Но если не торопиться, то все работает плавно.
К сожалению для ортодоксальных автомобилистов и к счастью для молодой аудитории, в которую преимущественно и "целит" герой нашего теста, в прошлом остались и аналоговые приборы: теперь у Juke есть дисплей на 12,3 дюйма и два варианта графического отображения.
Также несколько изменился блок климат-контроля, переставлены некоторые кнопки, но при этом он все еще остается классическим, физическим. То есть не надо из-за "чащи" мне искать подогрев сиденья или лобового стекла. Интересно, что подогрев руля унесен довольно далеко от других "теплых" опций – его спрятали слева от руля.
Кроме того, спереди и сзади появились дополнительные разъемы USB, увеличен центральный подлокотник, а объем "бардачка" увеличен до 7,8 литра. Также из списка оснастки исчез электромеханический "ручник". В салоне также просмотрены отделочные материалы и декоративные решения. Особенно приятно выглядят желтые акценты на передней панели, хотя остаются некоторые опасения относительно практичности этого решения.
Техника осталась неизменной. Поскольку Juke второго поколения выпускается только в Англии и продается преимущественно в Европе, то и моторные варианты у него заточены под местный рынок. Герой нашего теста приводится в движение бензиновой "турботройкой" на 1,0 литра мощностью 117 л.с. в паре с семиступенчатым преселективным "роботом".
Следует отметить, что на некоторых рынках альтернативу ему составляет Juke Hybrid с силовым агрегатом Renault, включающим атмосферник на 1,6 литра (94 л.с.) со стартер-генератором, а также электромотором на 49 л.с. Совокупная мощность системы составляет 143 л.
В основе актуального Juke лежит компактная модульная платформа CMF-B, объединяющая его с Renault Captur и Mitsubishi ASX. Архитектура подвесок у японского компактного кроссовера достаточно типична для этого класса. Впереди по-прежнему устанавливаются стойки типа McPherson, сзади – полузависимая балка. Конструкция последней не подразумевает установку громоздкого редуктора, поэтому в актуальном поколении Juke остается без полного повода.
С первых минут за рулем авто ясно, что 1,0-литровый двигатель любит обороты. Небольшой размер кузова, легкость конструкции и руль средней остроты дарят приятный драйв, особенно в спортивном режиме. Всего же в машине режимов три – спортивный, стандартный и экологичный. Первые два по характеру очень похожи, а "Эко" действительно успокаивает машину.
Подвеска у нового Nissan Juke жесткая, особенно в паре с 19-дюймовыми колесами на тонких шинах. Но ко всему привыкаешь, к тому же машина позволяет достаточно точно обходить недостатки асфальта.
Двигатель при каждом стремительном разгоне легко крутится от 2-2,5 и до 4-4,5 тысячи оборотов, но нередко стрелка тахометра достигает и до 5,5-6 тысяч.
Интересно, что при разгоне коробка позволяет мотору "покрутиться" до высоких оборотов, затем переключается на одну передачу, а затем, через пару секунд спокойного движения с установленной скоростью, трансмиссия подключает еще одну передачу и опускает обороты ниже. Нечасто такое встретишь в современных «автоматах», которые так и любят как можно быстрее включить максимально высокую передачу. Что касается мягкости смены передач, то здесь все отлично: уловить момент переключения можно только по колебаниям стрелки тахометра, но никаких поклевок при переключениях.
Что касается расхода топлива, то Nissan Juke в этом вопросе не слишком постоянен. По городу авто обычно укладывается в 8-8,5 литра на 100 км пробега, но стоит несколько активнее порулить, как этот параметр растет "за 9 литров". Но по трассе управлять кроссовером одно удовольствие – с "круизом на 120" машина легко укладывается в 6-6,2 литра на "сотню". В общем, более чем за 1000 км пробега средний расход составил 7 литров.
Комплектаций у Juke на нашем рынке сразу 5, и они неплохо разделены по уровню оснастки. Например, базовая N-Conecta (от 1 072 780 грн) и все "старшие" ее версии будут поставлять только с "роботом". В списке оснастки – бесключевой доступ, беспроводное зарядное устройство и комфортные сиденья, слегка декорированные экокожей.
Ценники следующей версии Tekna стартуют с 1121640 грн: за эти деньги производитель "накинет" систему панорамного обзора, дизайнерские сиденья, обитые экокожией, 19-дюймовые колесные диски и функцию распознавания дорожных знаков. Топовых модификаций у обновленного Nissan Juke две, и каждая стоит 1204670 грн.
Версия N-Design будет иметь специальные 19-дюймовые колесные диски, интерьер с черной экокожией и декоративной отделкой серого цвета и аудиосистему Bose Personal Plus с динамиками в подголовниках. Альтернативный N-Sport в общем получит такой же список оборудования, однако диски будут полностью черными, как и цветовые акценты в его интерьере.
К преимуществам кроссовера можно отнести:
Среди недостатков авто можно выделить: