Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: позашляховик, що зберіг "раму" та справжній повний привід

Знайомий погляд з новими деталями

Новий план розвитку компанії Mitsubishi Motors говорить нам про те, що класичний позашляховик Pajero Sport четвертого покоління буде представлений вже у 2025 році. Але у тренді останніх місяців через спад продажів дату офіційного дебюту можуть посунути.

Поки що ж у строю залишається нинішня модель зразка 2015 року, яка вже зазнавала повноцінного рестайлінгу та ще низки менших оновлень. При чому у 2024-му "Паджеро" все ж таки пережив ще одну модернізацію, яка принесла йому ряд елементів від нового пікапа L200.

Допрацьований Mitsubishi Pajero Sport найлегше впізнати по новій решітці радіатора, яка складається з великих сот і втратила неабияку частку хрому. Також дизайнери змінили контрастні накладки на передньому та задньому бамперах, з'явилися нові 18-дюймові колеса, а також опційний пакет чорного декору. Його елементи – ручки дверей, накладка на кришці багажника та написи з назвою моделі – якнайкраще читаються на білому кольорі тестового авто. При цьому світлотехніка і все "кузовне" залізо залишилися недоторканими.

Взагалі, Mitsubishi Pajero Sport – це один з останніх рамних позашляховиків "старої школи" на нашому ринку: з великими та масивними підніжками, з високопрофільними шинами на відносно малих колісних дисках, з масивною та дещо прямою передньою частиною. Років 20-30 тому такий вигляд мали усі великі повнопривідні машини. Сьогодні ж їх активно витісняють з ринку повнорозмірні кросовери.

Цікаво, що з оновленням, щоб покращити й без того "дорослі" позашляхові здібності, кліренс збільшили із 217 до 222 мм. Таким чином, навіть на штатній гумі, з опційним захистом двигуна і оновленими бамперами кути в'їзду і з'їзду становлять 30 та 24,2 градуса відповідно.

На капітанському містку

Салон японського позашляховика – це справжня класика з дуже точковими вкрапленнями сучасних технологій. Про що мова? Так, панель приладів транслюється на екран діагоналлю 8 дюймів. Є кілька варіантів графіки. Їх об'єднують великі символи та зрозуміла логіка розташування приладів.

Також з'явилась підтримка бездротових протоколів Apple CarPlay і Android Auto. Загалом, мультимедійна система працює швидко та без роздумів. Але 9-дюймовий сенсорний монітор та сенсорні клавіші управління виглядають дещо старомодно. Цікаво, що функціонал мультимедіа дозволяє власнику використовувати мобільний телефон для контролю параметрів, відмикання центрального замка або відкривання багажника.

Блок клімат-контролю у оновленого Pajero Sport виконаний без зайвого радикалізму, на кшталт впровадження сенсорних панелей скрізь, де можливо. Виглядає стримано і зручно — можна управляти, не відволікаючись зайвий раз від дороги. На трансмісійному тунелі розташувалась шайба вибору режимів трансмісії та пара клавіш "позашляхових" асистентів. Слідкувати за вибраним режимом можна у "вспливаючому" віконці на панелі приладів.

Забратись у високий салон водію "японця" допомагають одразу дві ручки та зручна підніжка. Подбали у Mitsubishi і про ноги водіїв: центральна консоль по бокам має м'які накладки, на які можна спирати коліна у дальній дорозі, коли активований круїз-контроль.

Профіль сидінь особливих нарікань не викликає, навіть у далекій дорозі. На другому ряду місця достатньо трьом дорослим. При цьому ззаду справді краще їздити не самому – широкий шкіряний диван не має якоїсь вираженої бокової підтримки. А у поєднанні з цупкою та витривалою підвіскою одному пасажиру заднього ряду треба буде якомога міцніше триматись за ручки.

Багажник пропонує 715 літрів вільного місця. Якщо треба збільшити вантажну зону, то можна скласти задній диван. Цікаво, що під підлогою немає ніяких додаткових хованок, а по центру вантажного відсіку кришка, що приховує кріплення закріпленої з вулиці повнорозмірної "запаски".

Все для тяги

Під капотом Mitsubishi Pajero Sport встановлений 2,4-літровий турбодизель потужністю 181 "сила", у парі з яким працює 8-ступенева автоматична трансмісія. Поєднання турбодизеля і восьмиступінчастого "автомата" намагається грати в "екоралі": трансмісія Aisin якнайшвидше перемикається на вищі передачі.

Тому в потрібний момент різкого обгону, чи прискорення варто краще скористатися підрульовими пелюстками. Зате завдяки таким налаштуванням при спокійній їзді можна вкластися у вісім літрів на 100 км пробігу. На швидкості 120 км/год авто споживає трохи менше десяти – цілком гідно для великого та високого автомобіля спорядженою масою під 2200 кг.

При цьому позашляховик доволі жваво набирає швидкість, 8-ступінчастий гідромеханічний автомат оперативно підбирає потрібну передачу. З місця до "сотні" дизельний Pajero Sport може розігнатися за 12,3 секунди – і такі динамічні можливості видаються для цієї машини оптимальними. Цікаво, що турбодизель на нашому ринку раніше для моделі був безальтернативним мотором. Але вже під час написання матеріалу на сайті українського представництва додався варіант з 3,0-літровим бензиновим двигуном.

Позашляховик цілком стабільно поводиться на асфальті і прогнозовано надійний у поворотах, але все ж таки головні шляхи пролягають поза швидкісними магістралями. І значне зусилля на кермі з традиційним гідропідсилювачем, і рамна конструкція, і повний привід вимагають регулярних виїздів за межі великого міста. Адже можливість проїхатись по замерзлій засніженій ґрунтовій дорозі зі швидкістю 60-70 км/год – це справжнє задоволення, яке не витримають масові кросовери.

Фірмова система повного приводу Super Select є основним козирем цієї машини. Геніальна трансмісія, яка дебютувала ще на другому поколінні позашляховика Mitsubishi Pajero, і досі залишається фактично неперевершеною за набором можливостей. У арсеналі авто – понижаючий ряд передач та жорстке блокування міжвісьового та заднього міжколісного диференціалів.

Добре помітний звук дизельного мотора зовні натякає, що і в салоні машину буде добре чути, особливо на високих обертах при русі трасою. Але шумоізоляційні матеріали показали себе непогано, хіба що на розгонах в салон добирається шум турбодизеля, розкрученого до трьох тисяч обертів.

Ціна питання

Mitsubishi Pajero Sport в Україні запропонований у двох виконаннях – Instyle та Ultimate. Ціни на дизельний позашляховик починаються від 1 952 000 грн. Тестовий автомобіль у флагманському виконанні оцінений у 2 080 000 грн. Ключова відмінність більш дорогої комплектації полягає у наявності електроприводу кришки багажника, водійському кріслу з регулюванням поперекової підтримки, шкіряному оздобленні Heat Guard тощо.

За 1 841 000 грн можна придбати "Паджеро" з 3,0-літровим бензиновим V6 на 209 сил. Цікаво, що бензиновий варіант авто ексклюзивно оснащується системою іонізації повітря в салоні.

Переваги та недоліки Mitsubishi Pajero Sport

Плюси японського позашляховика:

Система постійного повного приводу

Вибір моторів

Відмінна прохідність

"Брутальний" дизайн

Висока посадка

Недоліки Mitsubishi Pajero Sport: