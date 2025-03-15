Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: внедорожник, сохранивший "раму" и настоящий полный привод

Знакомый взгляд с новыми деталями

Новый план развития компании Mitsubishi Motors говорит нам о том, что классический внедорожник Pajero Sport четвертого поколения будет представлен уже в 2025 году. Но в тренде последних месяцев из-за спада продаж дату официального дебюта могут подвинуть.

Пока же в строю остается нынешняя модель образца 2015 года, которая уже подвергалась полноценному рестайлингу и еще ряду меньших обновлений. Причем в 2024-м "Паджеро" все же пережил еще одну модернизацию, которая принесла ему ряд элементов от нового пикапа L200.

Доработанный Mitsubishi Pajero Sport легче всего узнать по новой решетке радиатора, которая состоит из крупных сот и потеряла изрядную долю хрома. Также дизайнеры изменили контрастные накладки на переднем и заднем бамперах, появились новые 18-дюймовые колеса, а также опциональный пакет черного декора. Его элементы - ручки дверей, накладка на крышке багажника и надписи с названием модели - лучше всего читаются на белом цвете тестового авто. При этом светотехника и все "кузовное" железо остались нетронутыми.

Вообще, Mitsubishi Pajero Sport - это один из последних рамных внедорожников "старой школы" на нашем рынке: с большими и массивными подножками, с высокопрофильными шинами на относительно малых колесных дисках, с массивной и несколько прямой передней частью. Лет 20-30 назад так выглядели все крупные полноприводные машины. Сегодня же их активно вытесняют с рынка полноразмерные кроссоверы.

Интересно, что с обновлением, чтобы улучшить и без того "взрослые" внедорожные способности, клиренс увеличили с 217 до 222 мм. Таким образом, даже на штатной резине, с опционной защитой двигателя и обновленными бамперами углы въезда и съезда составляют 30 и 24,2 градуса соответственно.

На капитанском мостике

Салон японского внедорожника - это настоящая классика с очень точечными вкраплениями современных технологий. О чем речь? Так, панель приборов транслируется на экран диагональю 8 дюймов. Есть несколько вариантов графики. Их объединяют крупные символы и понятная логика расположения приборов.

Также появилась поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. В общем, мультимедийная система работает быстро и без раздумий. Но 9-дюймовый сенсорный монитор и сенсорные клавиши управления выглядят несколько старомодно. Интересно, что функционал мультимедиа позволяет владельцу использовать мобильный телефон для контроля параметров, отпирания центрального замка или открывания багажника.

Блок климат-контроля у обновленного Pajero Sport выполнен без излишнего радикализма, вроде внедрения сенсорных панелей везде, где возможно. Выглядит сдержанно и удобно - можно управлять, не отвлекаясь лишний раз от дороги. На трансмиссионном тоннеле расположилась шайба выбора режимов трансмиссии и пара клавиш "внедорожных" ассистентов. Следить за выбранным режимом можно во "всплывающем" окошке на панели приборов.

Забраться в высокий салон водителю "японца" помогают сразу две ручки и удобная подножка. Позаботились в Mitsubishi и о ногах водителей: центральная консоль по бокам имеет мягкие накладки, на которые можно опирать колени в дальней дороге, когда активирован круиз-контроль.

Профиль сидений особых нареканий не вызывает, даже в дальней дороге. На втором ряду места достаточно трем взрослым. При этом сзади действительно лучше ездить не одному - широкий кожаный диван не имеет какой-то выраженной боковой поддержки. А в сочетании с плотной и выносливой подвеской одному пассажиру заднего ряда надо будет как можно крепче держаться за ручки.

Багажник предлагает 715 литров свободного места. Если надо увеличить грузовую зону, то можно сложить задний диван. Интересно, что под полом нет никаких дополнительных тайников, а по центру грузового отсека крышка, скрывающая крепление закрепленной с улицы полноразмерной "запаски".

Все для тяги

Под капотом Mitsubishi Pajero Sport установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью 181 "сила", в паре с которым работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Сочетание турбодизеля и восьмиступенчатого "автомата" старается играть в "экорале": трансмиссия Aisin как можно быстрее переключается на высшие передачи.

Поэтому в нужный момент резкого обгона или ускорения стоит лучше воспользоваться подрулевыми лепестками. Зато благодаря таким настройкам при спокойной езде можно уложиться в восемь литров на 100 км пробега. На скорости 120 км/ч авто потребляет чуть меньше десяти - вполне достойно для большого и высокого автомобиля снаряженной массой под 2200 кг.

При этом внедорожник довольно резво набирает скорость, 8-ступенчатый гидромеханический автомат оперативно подбирает нужную передачу. С места до "сотни" дизельный Pajero Sport может разогнаться за 12,3 секунды - и такие динамические возможности кажутся для этой машины оптимальными. Интересно, что турбодизель на нашем рынке ранее для модели был безальтернативным мотором. Но уже во время написания материала на сайте украинского представительства добавился вариант с 3,0-литровым бензиновым двигателем.

Внедорожник вполне стабильно ведет себя на асфальте и прогнозируемо надежен в поворотах, но все же главные пути пролегают вне скоростных магистралей. И значительное усилие на руле с традиционным гидроусилителем, и рамная конструкция, и полный привод требуют регулярных выездов за пределы большого города. Ведь возможность проехаться по замерзшей заснеженной грунтовой дороге со скоростью 60-70 км/ч - это настоящее удовольствие, которое не выдержат массовые кроссоверы.

Фирменная система полного привода Super Select является основным козырем этой машины. Гениальная трансмиссия, которая дебютировала еще на втором поколении внедорожника Mitsubishi Pajero, до сих пор остается фактически непревзойденной по набору возможностей. В арсенале авто - понижающий ряд передач и жесткая блокировка межосевого и заднего межколесного дифференциалов.

Хорошо различимый звук дизельного мотора снаружи намекает, что и в салоне машину будет хорошо слышно, особенно на высоких оборотах при движении по трассе. Но шумоизоляционные материалы показали себя неплохо, разве что на разгонах в салон добирается шум турбодизеля, раскрученного до трех тысяч оборотов.

Цена вопроса

Mitsubishi Pajero Sport в Украине предложен в двух исполнениях - Instyle и Ultimate. Цены на дизельный внедорожник начинаются от 1 952 000 грн. Тестовый автомобиль во флагманском исполнении оценен в 2 080 000 грн. Ключевое отличие более дорогой комплектации заключается в наличии электропривода крышки багажника, водительском кресле с регулировкой поясничной поддержки, кожаной отделке Heat Guard и т.д.

За 1 841 000 грн можно приобрести "Паджеро" с 3,0-литровым бензиновым V6 на 209 сил. Интересно, что бензиновый вариант авто эксклюзивно оснащается системой ионизации воздуха в салоне.

Преимущества и недостатки Mitsubishi Pajero Sport

Плюсы японского внедорожника:

Система постоянного полного привода

Выбор моторов

Отличная проходимость

"Брутальный" дизайн

Высокая посадка

Недостатки Mitsubishi Pajero Sport: