Тест-драйв Mitsubishi Outlander: переваги, недоліки та ключові конкуренти популярного кросовера

Нові форми та габарити

Через дев'ять років після дебюту Outlander третього покоління передав естафету спадкоємцю. Кросовер четвертого покоління мав вийти у 2018 році, а його зовнішність сформувалася ще на два роки раніше.

За початковим задумом платформа нового кросовера була власною розробкою Mitsubishi, але після поглинання компанією Nissan керівництво новоствореного альянсу вирішило терміново перевести Outlander на шасі CMF-C/D, яке використовує новий Nissan X-Trail.

Новий кросовер помітно більший за попередника: одна тільки ширина зросла на 88 мм (до 1897 мм), а приріст у висоту становить 38 мм (до 1748 мм). Також на 36 мм збільшилася колісна база, на 15 мм – довжина кузова. Справді, приріст у габаритах добре помітний, особливо щодо ширини авто, і у недосвідчених водіїв з цим можуть виникнути питання на тісних парковках.

Дизайн японського авто оформлений у фірмовому стилі Dynamic Shield, що вже відточений на інших моделях Mitsubishi. Основні фари розташовані в боковинах масивного бампера, а над ними розташувались горизонтальні секції ходових вогнів і вказівників поворотів.

Загалом, художникам вдалось зберегти і пропорції, і загальну впізнаваність моделі. Так, наприклад, збереглись різкі виштамповки, що йдуть від гострих кутів крил по боковинах до задніх ліхтарів.

Кліренс кросовера зберігся на гідному для даного класу машин рівні, і становить 198 мм. Але при виїзді на навіть легке бездоріжжя потрібно завжди пам'ятати про цілком дорожню зовнішність та низьку моральну прохідність Outlander: єдині деталі з нефарбованого пластику у екстер'єрі – це вузенькі накладки на колісних арках.

Великий салон, малий екран

Інтер'єр у японського кросовера абсолютно новий. Розробники суттєво покращили якість оздоблювальних матеріалів. Так, у салоні стало значно більше "м'яких" вставок на передній панелі та дверях. З цікавих особливостей робочого місця водія – джойстик керування трансмісією, замасковані дефлектори вентиляції та "планшет" медіасистеми діагоналлю вісім дюймів.

Останній великим не назвеш, але для базових функцій його цілком вистачає. Зручно, що блок клімат-контролю, як і раніше, з "справжніми" кнопками і ручками.

Панель приладів на тестовому автомобілі – віртуальна, інформація виводиться на дисплей діагоналлю 12,3 дюйма. Також Outlander став першою моделлю Mitsubishi з проеційним екраном, але він доступний лише у якості опції.

Японський кросовер також підтримує бездротові протоколи Apple CarPlay і Android Auto. До речі, підключати (і перепідключати на ходу у разі потреби) телефон досить просто: слот USB розташований конкретно на передній панелі. До речі, водію запропоновані два різні порти для підключення гаджетів – класичний USB та "свіжіший" USB-C. Як правило, у машин-однокласників такого розмаїття не зустрінеш.

У плані місця в салоні та можливостей трансформації інтер'єру новий Outlander справді на висоті. Тестовий автомобіль має семимісний салон. Другий ряд має повздовжне регулювання у пропорції 40:20:40.

Таке рішення дозволяє або ж додати більше простору для ніг пасажирів третього ряду, або у випадку, коли він складений, збільшує ємність багажного відсіку.

У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 495 літрів, а якщо скласти пару задніх рядів, то вже отримуємо відсік на 1422 літри. Цікаво, що у "підпіллі" є місце для набору дорожнього інструменту та пари підголівників третього ряду.

Безальтернативно

На українському ринку японський кросовер пропонується з однією силовою установкою. Мова йде про 2,5-літровий "атмосферник" потужністю 181 к.с., який замінив знайомий двигун на 2,4 літра. Новий варіатор Jatco – з вісьмома фіксованими передачами. Повнопривідна трансмісія з муфтою на задній осі має добре знайому шанувальникам бренду назву S-AWC (Super All-Wheel Control).

Та й взагалі, технічно новий Mitsubishi Outlander став близьким родичем кросовера Nissan X-Trail. Чи це погано? Мабуть, ні. Справа у економії та уніфікації. До того ж, тепер у моделей однакова платформа з задньою багатоважільною підвіскою і схожа силова структура кузова з високою часткою надвисокоміцних сталей.

Інженери Mitsubishi додали в автомобіль електронну систему Brake AYC (Active Yaw Control), яка за допомогою штатних гальм дозволяє управляти вектором тяги. Електроніка вибірково використовує гальмівні механізми всіх чотирьох коліс. Є п'ять їздових режимів: Eco, Normal, спортивний Tarmac, Gravel, зимовий Snow, а також позашляховий Mud.

Для спокійної та досить розміреної їзди найбільше підходить режим Normal. Варіатор у цьому режимі не намагається тримати високі оберти. У цьому режимі автомобіль легко тримається в міському потоці, розганяється досить швидко, але при цьому дуже плавно і без надсадного гарчання рядної "четвірки".

У сусідньому режимі "Еко" електроніка автомобіль помітно придушує. З ним по місту авто витрачає десь 9-10 літрів на 100 км пробігу, а по трасі важко буде досягнути результату, меншого за 8 літрів на 100 км. Також помітно, що герой нашого тесту став значно тихішим за попередника. Мабуть, справа у покращених шумоізоляційних матеріалах і точно у подвійному склі бокових вікон.

Найзагадковіший режим має назву Tarmac. У ньому автомобіль розкривається зі спортивної сторони. Так, реакції на натискання педалі газу стають гострішими, перемикання відбуваються не раніше 4500-5000 оборотів. У цьому режимі стає помітна робота системи S-AWC: Outlander азартно проходить на рівному газу зв'язки швидких поворотів, не намагаючись піти з оптимальної траєкторії.

Ціна питання та ключові конкуренти

На нашому ринку Mitsubishi Outlander запропонований з однією силовою установкою та у двох комплектаціях: Intense й Ultimate. Ціни на авто у "інтенсивній" версії починаються з 1 555 000 грн. У базовому виконанні вже присутні цифрова панель приладів, система повного приводу, круїз-контроль, камера заднього виду, світлодіодні фари, датчики світла і дощу тощо.

Версія Ultimate оцінена у 1 699 000 грн, і додатково оснащена пакетом електронних асистентів з адаптивним "круїзом", аудіосистемою Bose на 10 динаміків, панорамним дахом, матричною оптикою та ін.

Серед ключових конкурентів "Аутлендера" на нашому ринку варто виокремити Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan та Skoda Kodiaq.

Ціни на японський бестселер Toyota RAV4 починаються з 1 545 300 грн. В "базі" це монопривідний гібридний автомобіль з 2,5-літровим бензиновим мотором сумарною потужністю 218 сил. За більш потужний варіант з повним приводом у топових комплектаціях просять вже до 2 055 950 грн.

Volkswagen Tiguan - це один з небагатьох однокласників, який має у своїй моторній лінійці як бензинові гібридні, так і класичні дизельні мотори потужністю від 150 до 265 к.с. Базовий дизельний варіант коштує 1 708 802 грн.

Автомобілі у максимальній комплектації R-Line оцінені приблизно у 2 млн грн, але за рахунок додаткового обладнання ціна ще може піднятись на 100-150 тисяч грн.

Skoda Kodiaq другого покоління – найбільше авто у нашому порівнянні. Чеський кросовер доступний з 2,0-літровим турбодизелем на 150 сил, а також з бензиновими варіантами 2,0-літрового турбодвигуна на 190 та 204 к.с.

Незалежно від версії, авто має систему повного привода. За менш потужну "бензинку" просять 1 680 504 грн, а за дизель і 204-сильний варіант – 1 777 390 та 1 683 076 грн відповідно.

Переваги та недоліки Mitsubishi Outlander

Сильні сторони японського кросовера:

Семимісний салон.

Місткий багажник.

Великий панорамний дах.

Наявність повного приводу.

Недоліки Mitsubishi Outlander: