Тест-драйв Mitsubishi Outlander: преимущества, недостатки и ключевые конкуренты кроссовера

Новые формы и габариты

Спустя девять лет после дебюта Outlander третьего поколения передал эстафету наследнику. Кроссовер четвертого поколения должен был выйти в 2018 году, а его внешность сформировалась еще на два года раньше.

По первоначальной задумке платформа нового кроссовера была собственной разработкой Mitsubishi, но после поглощения компанией Nissan руководство новообразованного альянса решило срочно перевести Outlander на шасси CMF-C/D, которое использует новый Nissan X-Trail.

Новый кроссовер заметно крупнее предшественника: одна только ширина выросла на 88 мм (до 1897 мм), а прирост в высоту составил 38 мм (до 1748 мм). Также на 36 мм увеличилась колесная база, на 15 мм - длина кузова. Действительно, прирост в габаритах хорошо заметен, особенно по ширине авто, и у неопытных водителей с этим могут возникнуть вопросы на тесных парковках.

Дизайн японского авто оформлен в фирменном стиле Dynamic Shield, который уже отточен на других моделях Mitsubishi. Основные фары расположены в боковинах массивного бампера, а над ними расположились горизонтальные секции ходовых огней и указателей поворотов.

В целом, художникам удалось сохранить и пропорции, и общую узнаваемость модели. Так, например, сохранились резкие выштамповки, идущие от острых углов крыльев по боковинам к задним фонарям.

Клиренс кроссовера сохранился на достойном для данного класса машин уровне, и составляет 198 мм. Но при выезде на даже легкое бездорожье нужно всегда помнить о вполне дорожной внешности и низкой моральной проходимости Outlander: единственные детали из неокрашенного пластика в экстерьере - это узенькие накладки на колесных арках.

Большой салон, малый экран

Интерьер у японского кроссовера абсолютно новый. Разработчики существенно улучшили качество отделочных материалов. Так, в салоне стало значительно больше "мягких" вставок на передней панели и дверях. Из интересных особенностей рабочего места водителя - джойстик управления трансмиссией, замаскированные дефлекторы вентиляции и "планшет" медиасистемы диагональю восемь дюймов.

Последний большим не назовешь, но для базовых функций его вполне хватает. Удобно, что блок климат-контроля по-прежнему с "настоящими" кнопками и ручками.

Панель приборов на тестовом автомобиле - виртуальная, информация выводится на дисплей диагональю 12,3 дюйма. Также Outlander стал первой моделью Mitsubishi с проекционным экраном, но он доступен только в качестве опции.

Японский кроссовер также поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Кстати, подключать (и переподключать на ходу в случае необходимости) телефон довольно просто: слот USB расположен конкретно на передней панели. Кстати, водителю предложены два разных порта для подключения гаджетов - классический USB и более "свежий" USB-C. Как правило, у машин-одноклассников такого разнообразия не встретишь.

В плане места в салоне и возможностей трансформации интерьера новый Outlander действительно на высоте. Тестовый автомобиль имеет семиместный салон. Второй ряд имеет продольную регулировку в пропорции 40:20:40.

Такое решение позволяет либо же добавить больше пространства для ног пассажиров третьего ряда, либо в случае, когда он сложен, увеличивает емкость багажного отсека.

В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 495 литров, а если сложить пару задних рядов, то уже получаем отсек на 1422 литра. Интересно, что в "подполье" есть место для набора дорожного инструмента и пары подголовников третьего ряда.

Безальтернативно

На украинском рынке японский кроссовер предлагается с одной силовой установкой. Речь идет о 2,5-литровом "атмосфернике" мощностью 181 л.с., который заменил знакомый двигатель на 2,4 литра. Новый вариатор Jatco - с восемью фиксированными передачами. Полноприводная трансмиссия с муфтой на задней оси имеет хорошо знакомое поклонникам бренда название S-AWC (Super All-Wheel Control).

Да и вообще, технически новый Mitsubishi Outlander стал близким родственником кроссовера Nissan X-Trail. Плохо ли это? Пожалуй, нет. Дело в экономии и унификации. К тому же, теперь у моделей одинаковая платформа с задней многорычажной подвеской и схожая силовая структура кузова с высокой долей сверхвысокопрочных сталей.

Инженеры Mitsubishi добавили в автомобиль электронную систему Brake AYC (Active Yaw Control), которая с помощью штатных тормозов позволяет управлять вектором тяги. Электроника выборочно использует тормозные механизмы всех четырех колес. Есть пять ездовых режимов: Eco, Normal, спортивный Tarmac, Gravel, зимний Snow, а также внедорожный Mud.

Для спокойной и достаточно размеренной езды больше всего подходит режим Normal. Вариатор в этом режиме не пытается держать высокие обороты. В этом режиме автомобиль легко держится в городском потоке, разгоняется достаточно быстро, но при этом очень плавно и без надсадного рычания рядной "четверки".

В соседнем режиме "Эко" электроника автомобиль заметно подавляет. С ним по городу авто расходует где-то 9-10 литров на 100 км пробега, а по трассе трудно будет достичь результата меньше 8 литров на 100 км. Также заметно, что герой нашего теста стал значительно тише предшественника. Видимо, дело в улучшенных шумоизоляционных материалах и точно в двойном стекле боковых окон.

Самый загадочный режим носит название Tarmac. В нем автомобиль раскрывается со спортивной стороны. Так, реакции на нажатие педали газа становятся острее, переключения происходят не раньше 4500-5000 оборотов. В этом режиме становится заметна работа системы S-AWC: Outlander азартно проходит на ровном газу связки быстрых поворотов, не пытаясь уйти с оптимальной траектории.

Цена вопроса и ключевые конкуренты

На нашем рынке Mitsubishi Outlander предложен с одной силовой установкой и в двух комплектациях: Intense и Ultimate. Цены на авто в "интенсивной" версии начинаются с 1 555 000 грн. В базовом исполнении уже присутствуют цифровая панель приборов, система полного привода, круиз-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары, датчики света и дождя и т.д.

Версия Ultimate оценена в 1 699 000 грн, и дополнительно оснащена пакетом электронных ассистентов с адаптивным "круизом", аудиосистемой Bose на 10 динамиков, панорамной крышей, матричной оптикой и др.

Среди ключевых конкурентов "Аутлендера" на нашем рынке стоит выделить Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq.

Цены на японский бестселлер Toyota RAV4 начинаются с 1 545 300 грн. В "базе" это моноприводный гибридный автомобиль с 2,5-литровым бензиновым мотором суммарной мощностью 218 сил. За более мощный вариант с полным приводом в топовых комплектациях просят уже до 2 055 950 грн.

Volkswagen Tiguan - это один из немногих одноклассников, который имеет в своей моторной линейке как бензиновые гибридные, так и классические дизельные моторы мощностью от 150 до 265 л.с. Базовый дизельный вариант стоит 1 708 802 грн.

Автомобили в максимальной комплектации R-Line оценены примерно в 2 млн грн, но за счет дополнительного оборудования цена еще может подняться на 100-150 тысяч грн.

Skoda Kodiaq второго поколения - самое большое авто в нашем сравнении. Чешский кроссовер доступен с 2,0-литровым турбодизелем на 150 сил, а также с бензиновыми вариантами 2,0-литрового турбодвигателя на 190 и 204 л.с.

Независимо от версии, авто имеет систему полного привода. За менее мощную "бензинку" просят 1 680 504 грн, а за дизель и 204-сильный вариант - 1 777 390 и 1 683 076 грн соответственно.

Преимущества и недостатки Mitsubishi Outlander

Сильные стороны японского кроссовера:

Семиместный салон.

Вместительный багажник.

Большая панорамная крыша.

Наличие полного привода.

Недостатки Mitsubishi Outlander: