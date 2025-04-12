Тест-драйв Jeep Avenger: випробовуємо кросовер поганими дорогами

Зі стилем та захистом

Герой нашого тесту – це найменший серійний Jeep, до цього американський бренд не випускав настільки компактних машин. У компанії не приховують, що Avenger, що з англійської перекладається як "месник", розроблений спеціально для Європи з використанням місцевих інжинірингових можливостей концерну Stellantis.

Американського у ньому майже нічого немає. В основі лежить модульна платформа CMP (Common Modular Platform), на якій також побудовані кросовіри Peugeot 2008, DS 3 та Opel Mokka. При цьому кузов у "Джипа" повністю свій: з фірмовим дизайном, захисним поясом з чорного пластику і масивними колісними арками, у які поміщаються базові диски на 18 дюймів.

Цікаво, при загальному міському та навіть гламурному дизайні авто у компанії акцентують увагу на суттєво позашляхових акцентах. Так, основні фари не дарма втоплені углиб облицювання – це крок для їх захисту від пошкоджень. Заявлений дорожній просвіт – 200 мм, що цілком непогано для міського авто з переднім приводом. Знизу силовий агрегат має полімерний захист.

Щоб якось підігріти інтерес молодіжної аудиторії до Avenger, дизайнери розкидали по машині кілька "пасхалок". Так, на лобовому склі знайшлось місце силуету юного дослідника з телескопом, зона заднього склоочисника оточена справжньою горою, а на решітці радіатора та колісних дисках зменшені профілі армійського Willys MB 40-х, який став родоначальником марки.

Ще одна цікава особливість нового для українського ринку кросовера – ручки задніх дверей, інтегровані у "кватирки". Таке їх розташування повинно полегшувати потрапляння у салон після подорожами по поганим дорогам: чим вище, тим чистіше авто, тому пасажири менше бруднитимуть руки. Загалом, заявлена максимальна глибина броду у Avenger – 230 мм.

Не без експериментів

Водія у "Евенджері" зустрічає віртуальна панель приладів з екраном на 10,25 дюйма. Своєю логікою відображення інформації картинка дисплея нагадує про інших однокласників по концерну. Але є у "приборки" й своя фішка – промальовані горизонталі, які імітують тривимірну карту у якості підкладки.

Триспицеве кермо ми раніше зустрічали на більших моделях Jeep. Його головна особливість – "пухлість" та невеликий діаметр, що разом натякають на спортивний характер. Роль важіля трансмісії виконують чотири клавіші на початку трансмісійного тунелю. Перевага такого рішення – багато вільного місця і великий відсік для дрібничок. Недолік – необхідність призвичаїтись до порядку кнопок.

Під складною шторкою сховались порти зарядки. У цій шторці інженери залишили невелике віконечко, через яке можна пропустити кабелі зарядки, та тримати телефон зовні. Зручно, адже через шершаве покриття телефон нікуди не злітає, і дроти не заважають користуватись іншими органами управління. Медіасистема Uconnect з екраном діагоналлю 10,25 дюйма "може" і у бездротовий Apple CarPlay, і у Android Auto.

Про компактність авто вперше згадуєш, коли мусиш шукати баланс між оптимально налаштованим водійським кріслом і вільним місцем для зручного встановлення дитячого крісла "за собою" на другому ряду. Звичайно, без юного пасажира можна з легкістю знайти "своє" місце за кермом. У дальній дорозі справитись з втомою допомагають валик поясної підтримки та навіть масаж крісла. Хіба що подушку крісла хотілося б трохи довшу.

Серед доступних заднім пасажирам розваг – один порт для зарядки гаджетів та панорамний дах з зсувною частиною. Багажний відсік розрахований на 380 літрів речей. Якщо скласти спинки другого ряду, отримаємо 1277 вільних літрів.

Якщо перекласти сухі цифри на зрозумілу мову, то вважайте, що у авто легко можна перевезти комплект 17-дюймових коліс у зборі, ще й вільне місце на пару рюкзаків залишиться. Підлога багажника, до речі, двоповерхова.

Неочікувано

Jeep Avenger e-Hybrid приводиться у рух гібридною силовою установкою розробки Stellantis. Система складається з 1,2-літрової бензинової "турботрійки" Puretech, літій-іонного 48-вольтового акумулятора та електромотора, вбудованого в новий 6-ступінчастий преселективний "робот" e-DCS6.

Пікова віддача системи не вказана, але відомо, що турбомотор видає 100 кінських сил та 205 Нм, а електромотор розвиває 28 кінських сил та 55 Нм. У Jeep зазначають, що Avenger e-Hybrid здатний проїхати без активації ДВЗ до одного кілометра на швидкостях до 30 кілометрів на годину.

Автомобіль, який замислювався розробниками як міський, саме у мегаполісі демонструє норовистий характер, до якого треба призвичаїтись. Так, машина може кілька раз за кілька кварталів перемикались з бензинового на електричний привід, паралельно то запускаючи, то глушачи ДВЗ. До такої гри силової установки з часом звикаєш, особливо коли помічаєш переваги гібрида у витраті палива. Так, по місту авто може вкладатись у 6,8 літра на 100 км пробігу.

А ось на трасі, особливо на неідеальній вузькій дорозі, машина дуже приємно здивувала. По-перше, це апетит. За містом авто легко вкладається у 6,3-6,5 літра на кожні пройдені 100 кілометрів. По-друге, виявляється, американський кросовер має дуже збиту та витривалу підвіску, яка дозволяє ігнорувати кожен стик асфальту та не об'їжджати тріщинки та дрібні ямки. Серед українських автомобілістів ідеалом по "непробивності" ходової вважається бестселер французького бренду. Журналісти РБК-Україна Авто переконані, що Jeep Avenger у цьому аспекті точно не гірший.

Очікувати від міського кросовера ураганної динаміки не варто, але за необхідності на ривок електромотора на обгоні, чи при "встряванні" на головну дорогу руху можна розраховувати. Повного приводу у кросовера немає, але про "спорідненість" з іншими моделями Jeep нагадує спеціальна прошивка із "позашляховими" режимами Snow, Mud та Sand, які змінюють налаштування роботи педалі акселератора та електронних асистентів авто.

Ціна питання

Jeep Avenger e-Hybrid доступний на українському ринку у комплектаціях Altitude та Summit. Ціни на авто починаються з позначки у 1 034 100 грн. Доплата за дорожче виконання у автосалонах бренду просять від 1 164 100 грн.

Цікаво, що при цьому доступна лише дина силова установка зі 100-сильним мотором та приводом на передню вісь. Але вже найближчим часом в Україні розпочнуться продажі повнопривідної версії Jeep Avenger 4xe.

Переваги та недоліки Jeep Avenger

Сильні сторони американського кросовера:

Скромний апетит

Ефектна зовнішність

Цікаві "пасхалки"

Наявність електричної версії

Недоліки Jeep Avenger: