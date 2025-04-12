Тест-драйв Jeep Avenger: испытываем кроссовер плохими дорогами

Со стилем и защитой

Герой нашего теста - это самый маленький серийный Jeep, до этого американский бренд не выпускал столь компактных машин. В компании не скрывают, что Avenger, что с английского переводится как "мститель", разработан специально для Европы с использованием местных инжиниринговых возможностей концерна Stellantis.

Американского в нем почти ничего нет. В основе лежит модульная платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также построены кроссоверы Peugeot 2008, DS 3 и Opel Mokka. При этом кузов у "Джипа" полностью свой: с фирменным дизайном, защитным поясом из черного пластика и массивными колесными арками, в которые помещаются базовые диски на 18 дюймов.

Интересно, при общем городском и даже гламурном дизайне авто в компании акцентируют внимание на существенно внедорожных акцентах. Так, основные фары не зря утоплены вглубь облицовки - это шаг для их защиты от повреждений. Заявленный дорожный просвет - 200 мм, что вполне неплохо для городского авто с передним приводом. Снизу силовой агрегат имеет полимерную защиту.

Чтобы как-то подогреть интерес молодежной аудитории к Avenger, дизайнеры разбросали по машине несколько "пасхалок". Так, на лобовом стекле нашлось место силуэту юного исследователя с телескопом, зона заднего стеклоочистителя окружена настоящей горой, а на решетке радиатора и колесных дисках уменьшены профили армейского Willys MB 40-х, который стал родоначальником марки.

Еще одна интересная особенность нового для украинского рынка кроссовера - ручки задних дверей, интегрированные в "форточки". Такое их расположение должно облегчать попадание в салон после путешествиями по плохим дорогам: чем выше, тем чище авто, поэтому пассажиры будут меньше пачкать руки. В общем, заявленная максимальная глубина брода у Avenger - 230 мм.

Не без экспериментов

Водителя в "Эвенджере" встречает виртуальная панель приборов с экраном на 10,25 дюйма. Своей логикой отображения информации картинка дисплея напоминает о других одноклассниках по концерну. Но есть у "приборки" и своя фишка - прорисованные горизонтали, которые имитируют трехмерную карту в качестве подложки.

Трехспицевый руль мы ранее встречали на более крупных моделях Jeep. Его главная особенность - "пухлость" и небольшой диаметр, что вместе намекают на спортивный характер. Роль рычага трансмиссии выполняют четыре клавиши в начале трансмиссионного тоннеля. Преимущество такого решения - много свободного места и большой отсек для мелочей. Недостаток - необходимость привыкнуть к порядку кнопок.

Под складной шторкой спрятались порты зарядки. В этой шторке инженеры оставили небольшое окошко, через которое можно пропустить кабели зарядки, и держать телефон снаружи. Удобно, ведь через шершавое покрытие телефон никуда не слетает, и провода не мешают пользоваться другими органами управления. Медиасистема Uconnect с экраном диагональю 10,25 дюйма "может" и в беспроводной Apple CarPlay, и в Android Auto.

О компактности авто впервые вспоминаешь, когда приходится искать баланс между оптимально настроенным водительским креслом и свободным местом для удобной установки детского кресла "за собой" на втором ряду. Конечно, без юного пассажира можно с легкостью найти "свое" место за рулем. В дальней дороге справиться с усталостью помогают валик поясничной поддержки и даже массаж кресла. Разве что подушку кресла хотелось бы немного длиннее.

Среди доступных задним пассажирам развлечений - один порт для зарядки гаджетов и панорамная крыша со сдвижной частью. Багажный отсек рассчитан на 380 литров вещей. Если сложить спинки второго ряда, получим 1277 свободных литров.

Если перевести сухие цифры на понятный язык, то считайте, что в авто легко можно перевезти комплект 17-дюймовых колес в сборе, еще и свободное место на пару рюкзаков останется. Пол багажника, кстати, двухэтажный.

Неожиданно

Jeep Avenger e-Hybrid приводится в движение гибридной силовой установкой разработки Stellantis. Система состоит из 1,2-литровой бензиновой "турботройки" Puretech, литий-ионного 48-вольтового аккумулятора и электромотора, встроенного в новый 6-ступенчатый преселективный "робот" e-DCS6.

Пиковая отдача системы не указана, но известно, что турбомотор выдает 100 лошадиных сил и 205 Нм, а электромотор развивает 28 лошадиных сил и 55 Нм. В Jeep отмечают, что Avenger e-Hybrid способен проехать без активации ДВС до одного километра на скоростях до 30 километров в час.

Автомобиль, который задумывался разработчиками как городской, именно в мегаполисе демонстрирует норовистый характер, к которому надо привыкнуть. Так, машина может несколько раз за несколько кварталов переключались с бензинового на электрический привод, параллельно то запуская, то глуша ДВС. К такой игре силовой установки со временем привыкаешь, особенно когда замечаешь преимущества гибрида в расходе топлива. Так, по городу авто может укладываться в 6,8 литра на 100 км пробега.

А вот на трассе, особенно на неидеальной узкой дороге, машина очень приятно удивила. Во-первых, это аппетит. За городом авто легко укладывается в 6,3-6,5 литра на каждые пройденные 100 километров. Во-вторых, оказывается, американский кроссовер имеет очень сбитую и выносливую подвеску, которая позволяет игнорировать каждый стык асфальта и не объезжать трещинки и мелкие ямки. Среди украинских автомобилистов идеалом по "непробиваемости" ходовой считается бестселлер французского бренда. Журналисты РБК-Украина Авто убеждены, что Jeep Avenger в этом аспекте точно не хуже.

Ожидать от городского кроссовера ураганной динамики не стоит, но при необходимости на рывок электромотора на обгоне, или при "врезании" на главную дорогу движения можно рассчитывать. Полного привода у кроссовера нет, но о "родстве" с другими моделями Jeep напоминает специальная прошивка с "внедорожными" режимами Snow, Mud и Sand, которые меняют настройки работы педали акселератора и электронных ассистентов авто.

Цена вопроса

Jeep Avenger e-Hybrid доступен на украинском рынке в комплектациях Altitude и Summit. Цены на авто начинаются с отметки в 1 034 100 грн. Доплата за более дорогое исполнение в автосалонах бренда просят от 1 164 100 грн.

Интересно, что при этом доступна только дина силовая установка со 100-сильным мотором и приводом на переднюю ось. Но уже в ближайшее время в Украине начнутся продажи полноприводной версии Jeep Avenger 4xe.

Преимущества и недостатки Jeep Avenger

Сильные стороны американского кроссовера:

Скромный аппетит

Эффектная внешность

Интересные "пасхалки"

Наличие электрической версии

Недостатки Jeep Avenger: